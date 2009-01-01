Кейс AEPRINT

Evraz Group

Заказчик: Международная металлургическая и горнодобывающая компания Evraz Group

Приятно когда довольный клиент вас рекомендует другим. Так случилось после выполнения заказа по созданию подарков и призов для участников спортивных состязаний, устроенных под патронажем группы ЕВРАЗ.