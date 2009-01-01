Кейс AEPRINT
Evraz Group
Заказчик: Международная металлургическая и горнодобывающая компания Evraz Group
Приятно когда довольный клиент вас рекомендует другим. Так случилось после выполнения заказа по созданию подарков и призов для участников спортивных состязаний, устроенных под патронажем группы ЕВРАЗ.
Нужно заметить, что спонсорство спортивных мероприятий — отличная реклама. И в конце-концов организатор обязательно получает свои бонусы.
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