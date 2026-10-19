Шоколад с логотипом это самый недорогой корпоративный подарок: мини-шоколадка 5 г стоит от 36 ₽ при тираже 1 000. Минимальный тираж: 100 штук, а набор «Двенадцать» можно заказать от 20 штук. Срок изготовления: от 3 дней.

Виды и цены

Вид 100 шт. 200 шт. 500 шт. 1 000 шт. Шоколад 5 г 75 ₽ 54 ₽ 40 ₽ 36 ₽ Плитка 12 г 120 ₽ 90 ₽ 74 ₽ 66 ₽ Плитка 50 г 300 ₽ 275 ₽ 253 ₽ 243 ₽ Плитка 100 г 403 ₽ 365 ₽ 340 ₽ 323 ₽

Набор «Двенадцать»: 12 шоколадок по 5 г в коробке: 540 ₽ при тираже 20, 390 ₽ при 50, 330 ₽ при 100, 281 ₽ от 500 штук.

Что выбрать под задачу

Раздача на выставке или мероприятии : шоколад 5 г. Недорого, приятно, логотип на виду.

: шоколад 5 г. Недорого, приятно, логотип на виду. Дополнение к подарку : плитка 50 или 100 г в набор с кружкой или ежедневником.

: плитка 50 или 100 г в набор с кружкой или ежедневником. Самостоятельный подарок : набор «Двенадцать», он выглядит как готовый подарок и подходит детям сотрудников.

: набор «Двенадцать», он выглядит как готовый подарок и подходит детям сотрудников. Комплимент к заказу: шоколадка 12 г в посылку клиенту.

Что можно напечатать на обёртке

На обёртке размещают логотип, поздравление, контакты, QR-код на сайт или акцию. Дизайн можно сделать новогодним, а для больших тиражей разным для разных отделов или городов.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как хранить и доставлять

Шоколад боится жары и прямого солнца. Зимой его можно отправлять транспортными компаниями по всей России, летом лучше выбирать быструю доставку и не оставлять коробки в машине.

Частые вопросы

Сколько стоит шоколад с логотипом?

От 36 ₽ за шоколадку 5 г при тираже 1 000. Плитка 100 г: от 323 ₽, набор из 12 шоколадок: от 281 ₽.

Какой минимальный тираж шоколада с логотипом?

Для шоколадок и плиток: 100 штук, для набора «Двенадцать»: 20 штук. Минимальная сумма заказа в AEPRINT: 30 000 ₽.

Сколько делается шоколад с логотипом?

От 3 дней после утверждения макета. Перед Новым годом лучше заказывать заранее.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.