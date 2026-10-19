Шоколад с логотипом это самый недорогой корпоративный подарок: мини-шоколадка 5 г стоит от 36 ₽ при тираже 1 000. Минимальный тираж: 100 штук, а набор «Двенадцать» можно заказать от 20 штук. Срок изготовления: от 3 дней.
Виды и цены
|Вид
|100 шт.
|200 шт.
|500 шт.
|1 000 шт.
|Шоколад 5 г
|75 ₽
|54 ₽
|40 ₽
|36 ₽
|Плитка 12 г
|120 ₽
|90 ₽
|74 ₽
|66 ₽
|Плитка 50 г
|300 ₽
|275 ₽
|253 ₽
|243 ₽
|Плитка 100 г
|403 ₽
|365 ₽
|340 ₽
|323 ₽
Набор «Двенадцать»: 12 шоколадок по 5 г в коробке: 540 ₽ при тираже 20, 390 ₽ при 50, 330 ₽ при 100, 281 ₽ от 500 штук.
Что выбрать под задачу
- Раздача на выставке или мероприятии: шоколад 5 г. Недорого, приятно, логотип на виду.
- Дополнение к подарку: плитка 50 или 100 г в набор с кружкой или ежедневником.
- Самостоятельный подарок: набор «Двенадцать», он выглядит как готовый подарок и подходит детям сотрудников.
- Комплимент к заказу: шоколадка 12 г в посылку клиенту.
Что можно напечатать на обёртке
На обёртке размещают логотип, поздравление, контакты, QR-код на сайт или акцию. Дизайн можно сделать новогодним, а для больших тиражей разным для разных отделов или городов.
Как хранить и доставлять
Шоколад боится жары и прямого солнца. Зимой его можно отправлять транспортными компаниями по всей России, летом лучше выбирать быструю доставку и не оставлять коробки в машине.
Частые вопросы
Сколько стоит шоколад с логотипом?
От 36 ₽ за шоколадку 5 г при тираже 1 000. Плитка 100 г: от 323 ₽, набор из 12 шоколадок: от 281 ₽.
Какой минимальный тираж шоколада с логотипом?
Для шоколадок и плиток: 100 штук, для набора «Двенадцать»: 20 штук. Минимальная сумма заказа в AEPRINT: 30 000 ₽.
Сколько делается шоколад с логотипом?
От 3 дней после утверждения макета. Перед Новым годом лучше заказывать заранее.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.