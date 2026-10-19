Ежедневник с логотипом это подарок, которым пользуются весь год. Заказать можно от 20 штук: датированные на 2027 год или недатированные со склада. Нанесение логотипа стоит от 12 до 52 ₽ за штуку в зависимости от способа и тиража.

Датированный или недатированный

Датированный на 2027 год : классический новогодний подарок. Им пользуются с января по декабрь, но после года он теряет актуальность.

: классический новогодний подарок. Им пользуются с января по декабрь, но после года он теряет актуальность. Недатированный: можно начать в любой момент, подходит для подарков в течение года и для welcome-наборов.

Способы нанесения и цены

Цена нанесения за штуку, без стоимости самого ежедневника.

Способ от 100 шт. от 200 шт. от 500 шт. от 1 000 шт. Блинтовое тиснение 30 ₽ 25 ₽ 20 ₽ 17 ₽ Тиснение фольгой 35 ₽ 30 ₽ 25 ₽ 22 ₽ Цветное тиснение 40 ₽ 35 ₽ 30 ₽ 27 ₽ УФ-печать до 50 см² 52 ₽ 46 ₽ 38 ₽ (от 500) нет

Шелкография в 1 цвет: от 30 ₽ при 50 штуках до 12 ₽ при 500. Для тиснения нужно клише, его стоимость считаем по макету.

Какой способ выбрать

Блинтовое тиснение : логотип вдавлен в обложку без краски. Строго и дорого выглядит на коже и кожзаме.

: логотип вдавлен в обложку без краски. Строго и дорого выглядит на коже и кожзаме. Тиснение фольгой : золото, серебро или цветная фольга. Хорошо смотрится на тёмных обложках.

: золото, серебро или цветная фольга. Хорошо смотрится на тёмных обложках. УФ-печать : полноцветный логотип, если важны фирменные цвета.

: полноцветный логотип, если важны фирменные цвета. Шелкография: выгодна на тиражах от 300 штук для логотипа в 1-2 цвета.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Что добавить к ежедневнику

Ежедневник часто дарят в наборе: с ручкой, в подарочной коробке или вместе с термокружкой. В разделе «Упаковка для ежедневников»: коробки и футляры под наборы.

Частые вопросы

Сколько стоит ежедневник с логотипом?

Нанесение логотипа стоит от 12 до 52 ₽ за штуку в зависимости от способа и тиража. Цену самого ежедневника считаем под модель: от бюджетных до кожаных.

Какой минимальный тираж ежедневников с логотипом?

От 20 штук. Минимальная сумма заказа в AEPRINT: 30 000 ₽.

Сколько делаются ежедневники с логотипом?

От 5 дней после согласования макета. Срочное производство возможно за 2-3 дня в зависимости от задачи.

Какое тиснение выбрать для ежедневника?

Для кожаной обложки подходит блинтовое, для тёмных обложек тиснение фольгой, для логотипа в фирменных цветах УФ-печать.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.