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Ежедневники 2027 с логотипом: тиснение, гравировка, цены

Ежедневники 2027 с логотипом: датированные и недатированные, тиснение от 15 ₽, шелкография от 12 ₽, УФ-печать. Тираж от 20 штук, срок от 5 дней.

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Ежедневники 2027 с логотипом: тиснение, гравировка, цены

Ежедневник с логотипом это подарок, которым пользуются весь год. Заказать можно от 20 штук: датированные на 2027 год или недатированные со склада. Нанесение логотипа стоит от 12 до 52 ₽ за штуку в зависимости от способа и тиража.

Датированный или недатированный

  • Датированный на 2027 год: классический новогодний подарок. Им пользуются с января по декабрь, но после года он теряет актуальность.
  • Недатированный: можно начать в любой момент, подходит для подарков в течение года и для welcome-наборов.

Способы нанесения и цены

Цена нанесения за штуку, без стоимости самого ежедневника.

Способот 100 шт.от 200 шт.от 500 шт.от 1 000 шт.
Блинтовое тиснение30 ₽25 ₽20 ₽17 ₽
Тиснение фольгой35 ₽30 ₽25 ₽22 ₽
Цветное тиснение40 ₽35 ₽30 ₽27 ₽
УФ-печать до 50 см²52 ₽46 ₽38 ₽ (от 500)нет

Шелкография в 1 цвет: от 30 ₽ при 50 штуках до 12 ₽ при 500. Для тиснения нужно клише, его стоимость считаем по макету.

Какой способ выбрать

  • Блинтовое тиснение: логотип вдавлен в обложку без краски. Строго и дорого выглядит на коже и кожзаме.
  • Тиснение фольгой: золото, серебро или цветная фольга. Хорошо смотрится на тёмных обложках.
  • УФ-печать: полноцветный логотип, если важны фирменные цвета.
  • Шелкография: выгодна на тиражах от 300 штук для логотипа в 1-2 цвета.

Что добавить к ежедневнику

Ежедневник часто дарят в наборе: с ручкой, в подарочной коробке или вместе с термокружкой. В разделе «Упаковка для ежедневников»: коробки и футляры под наборы.

Частые вопросы

Сколько стоит ежедневник с логотипом?

Нанесение логотипа стоит от 12 до 52 ₽ за штуку в зависимости от способа и тиража. Цену самого ежедневника считаем под модель: от бюджетных до кожаных.

Какой минимальный тираж ежедневников с логотипом?

От 20 штук. Минимальная сумма заказа в AEPRINT: 30 000 ₽.

Сколько делаются ежедневники с логотипом?

От 5 дней после согласования макета. Срочное производство возможно за 2-3 дня в зависимости от задачи.

Какое тиснение выбрать для ежедневника?

Для кожаной обложки подходит блинтовое, для тёмных обложек тиснение фольгой, для логотипа в фирменных цветах УФ-печать.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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