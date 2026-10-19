Ежедневник с логотипом это подарок, которым пользуются весь год. Заказать можно от 20 штук: датированные на 2027 год или недатированные со склада. Нанесение логотипа стоит от 12 до 52 ₽ за штуку в зависимости от способа и тиража.
Датированный или недатированный
- Датированный на 2027 год: классический новогодний подарок. Им пользуются с января по декабрь, но после года он теряет актуальность.
- Недатированный: можно начать в любой момент, подходит для подарков в течение года и для welcome-наборов.
Способы нанесения и цены
Цена нанесения за штуку, без стоимости самого ежедневника.
|Способ
|от 100 шт.
|от 200 шт.
|от 500 шт.
|от 1 000 шт.
|Блинтовое тиснение
|30 ₽
|25 ₽
|20 ₽
|17 ₽
|Тиснение фольгой
|35 ₽
|30 ₽
|25 ₽
|22 ₽
|Цветное тиснение
|40 ₽
|35 ₽
|30 ₽
|27 ₽
|УФ-печать до 50 см²
|52 ₽
|46 ₽
|38 ₽ (от 500)
|нет
Шелкография в 1 цвет: от 30 ₽ при 50 штуках до 12 ₽ при 500. Для тиснения нужно клише, его стоимость считаем по макету.
Какой способ выбрать
- Блинтовое тиснение: логотип вдавлен в обложку без краски. Строго и дорого выглядит на коже и кожзаме.
- Тиснение фольгой: золото, серебро или цветная фольга. Хорошо смотрится на тёмных обложках.
- УФ-печать: полноцветный логотип, если важны фирменные цвета.
- Шелкография: выгодна на тиражах от 300 штук для логотипа в 1-2 цвета.
Что добавить к ежедневнику
Ежедневник часто дарят в наборе: с ручкой, в подарочной коробке или вместе с термокружкой. В разделе «Упаковка для ежедневников»: коробки и футляры под наборы.
Частые вопросы
Сколько стоит ежедневник с логотипом?
Нанесение логотипа стоит от 12 до 52 ₽ за штуку в зависимости от способа и тиража. Цену самого ежедневника считаем под модель: от бюджетных до кожаных.
Какой минимальный тираж ежедневников с логотипом?
От 20 штук. Минимальная сумма заказа в AEPRINT: 30 000 ₽.
Сколько делаются ежедневники с логотипом?
От 5 дней после согласования макета. Срочное производство возможно за 2-3 дня в зависимости от задачи.
Какое тиснение выбрать для ежедневника?
Для кожаной обложки подходит блинтовое, для тёмных обложек тиснение фольгой, для логотипа в фирменных цветах УФ-печать.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.