Корпоративный новогодний подарок с логотипом стоит от 36 ₽ за брендированную шоколадку до нескольких тысяч рублей за собранный набор. Заказ лучше запускать до середины ноября: в декабре производство загружено, а нужных моделей может не оказаться на складе.

Ниже разберём, как выбрать подарок под каждую аудиторию, сколько он стоит и какие сроки закладывать. Цены взяты из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года.

Кому дарят и что подходит

Одна и та же кружка не сработает для всех. Подарок выбирают под получателя:

Кому Что дарят чаще всего Ориентир бюджета Сотрудники Кружка или термокружка, шоколад, ежедневник, одежда с логотипом от 400 до 3 000 ₽ Дети сотрудников Сладкий набор, мягкая игрушка, подарок в фирменной коробке от 300 до 1 500 ₽ Клиенты Набор с чаем или кофе, ежедневник 2027, термокружка от 800 до 3 000 ₽ Партнёры и руководители Часы, кожаные аксессуары, электроника, наборы в подарочной упаковке от 3 000 ₽

Бюджет в таблице это ориентир, а не прайс: итог зависит от тиража, нанесения и упаковки.

Цены на популярные позиции

Изделие с логотипом Цена за штуку Мин. тираж Шоколад 5 г от 36 ₽ (1 000 шт.) до 75 ₽ (100 шт.) 100 шт. Шоколадная плитка 100 г от 323 до 403 ₽ 100 шт. Набор «Двенадцать», 12 шоколадок от 281 до 540 ₽ 20 шт. Белая керамическая кружка от 242 до 452 ₽ 10 шт. Эмалированная кружка от 600 до 790 ₽ 10 шт. Бумажный пакет А4, полноцвет от 103 до 245 ₽ 100 шт.

Подробный расчёт наборов на 100 и 500 человек есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».

Сроки: когда заказывать

Простое нанесение на изделие со склада занимает от 1 рабочего дня, кружки и шоколад: от 3 дней, бумажные пакеты: от 2 дней. Но набор из нескольких предметов в фирменной упаковке требует больше времени: подобрать продукцию, согласовать дизайн, нанести логотип, собрать и доставить.

Октябрь и начало ноября: спокойно выбираете из всего ассортимента и согласовываете дизайн.

спокойно выбираете из всего ассортимента и согласовываете дизайн. Середина ноября: последний комфортный срок для наборов с упаковкой под заказ.

последний комфортный срок для наборов с упаковкой под заказ. Декабрь: успеваем простые позиции со склада, но выбор моделей и цветов уже меньше.

Этапы по неделям разобраны в статье «Когда заказывать новогодний мерч».

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как сделать подарок, который не выбросят

Дарите вещь на каждый день. Кружку, термокружку или ежедневник используют весь год, и логотип всё это время на виду.

Кружку, термокружку или ежедневник используют весь год, и логотип всё это время на виду. Логотип делайте аккуратным. Небольшой знак или гравировка выглядит дороже, чем крупная надпись на всю поверхность.

Небольшой знак или гравировка выглядит дороже, чем крупная надпись на всю поверхность. Добавьте имя. Персонализация на кружке стоит +20 ₽ за штуку, а подарок становится личным.

Персонализация на кружке стоит +20 ₽ за штуку, а подарок становится личным. Не экономьте на упаковке. Фирменный пакет или коробка это первое, что видит получатель.

Частые вопросы

Сколько стоит корпоративный подарок на Новый год?

От 36 ₽ за шоколад с логотипом при тираже 1 000 штук. Набор из кружки, шоколада и фирменного пакета на 100 человек выходит около 770 ₽ за подарок.

Когда заказывать новогодние корпоративные подарки?

Наборы с упаковкой под заказ запускайте до середины ноября. Простые позиции со склада успеваем и в декабре, но выбор моделей уже меньше.

Какой минимальный заказ?

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. У отдельных изделий есть минимальный тираж: кружки от 10 штук, шоколад и пакеты от 100 штук.

Можно ли посмотреть образцы?

Да. Образцы есть в шоуруме в ТРЦ «Фан-Фан» в Екатеринбурге и в пунктах выдачи в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Перми и Тюмени. Можно заказать доставку образцов в офис.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.