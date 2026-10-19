Корпоративный новогодний подарок с логотипом стоит от 36 ₽ за брендированную шоколадку до нескольких тысяч рублей за собранный набор. Заказ лучше запускать до середины ноября: в декабре производство загружено, а нужных моделей может не оказаться на складе.
Ниже разберём, как выбрать подарок под каждую аудиторию, сколько он стоит и какие сроки закладывать. Цены взяты из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года.
Кому дарят и что подходит
Одна и та же кружка не сработает для всех. Подарок выбирают под получателя:
|Кому
|Что дарят чаще всего
|Ориентир бюджета
|Сотрудники
|Кружка или термокружка, шоколад, ежедневник, одежда с логотипом
|от 400 до 3 000 ₽
|Дети сотрудников
|Сладкий набор, мягкая игрушка, подарок в фирменной коробке
|от 300 до 1 500 ₽
|Клиенты
|Набор с чаем или кофе, ежедневник 2027, термокружка
|от 800 до 3 000 ₽
|Партнёры и руководители
|Часы, кожаные аксессуары, электроника, наборы в подарочной упаковке
|от 3 000 ₽
Бюджет в таблице это ориентир, а не прайс: итог зависит от тиража, нанесения и упаковки.
Цены на популярные позиции
|Изделие с логотипом
|Цена за штуку
|Мин. тираж
|Шоколад 5 г
|от 36 ₽ (1 000 шт.) до 75 ₽ (100 шт.)
|100 шт.
|Шоколадная плитка 100 г
|от 323 до 403 ₽
|100 шт.
|Набор «Двенадцать», 12 шоколадок
|от 281 до 540 ₽
|20 шт.
|Белая керамическая кружка
|от 242 до 452 ₽
|10 шт.
|Эмалированная кружка
|от 600 до 790 ₽
|10 шт.
|Бумажный пакет А4, полноцвет
|от 103 до 245 ₽
|100 шт.
Подробный расчёт наборов на 100 и 500 человек есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».
Сроки: когда заказывать
Простое нанесение на изделие со склада занимает от 1 рабочего дня, кружки и шоколад: от 3 дней, бумажные пакеты: от 2 дней. Но набор из нескольких предметов в фирменной упаковке требует больше времени: подобрать продукцию, согласовать дизайн, нанести логотип, собрать и доставить.
- Октябрь и начало ноября: спокойно выбираете из всего ассортимента и согласовываете дизайн.
- Середина ноября: последний комфортный срок для наборов с упаковкой под заказ.
- Декабрь: успеваем простые позиции со склада, но выбор моделей и цветов уже меньше.
Этапы по неделям разобраны в статье «Когда заказывать новогодний мерч».
Как сделать подарок, который не выбросят
- Дарите вещь на каждый день. Кружку, термокружку или ежедневник используют весь год, и логотип всё это время на виду.
- Логотип делайте аккуратным. Небольшой знак или гравировка выглядит дороже, чем крупная надпись на всю поверхность.
- Добавьте имя. Персонализация на кружке стоит +20 ₽ за штуку, а подарок становится личным.
- Не экономьте на упаковке. Фирменный пакет или коробка это первое, что видит получатель.
Частые вопросы
Сколько стоит корпоративный подарок на Новый год?
От 36 ₽ за шоколад с логотипом при тираже 1 000 штук. Набор из кружки, шоколада и фирменного пакета на 100 человек выходит около 770 ₽ за подарок.
Когда заказывать новогодние корпоративные подарки?
Наборы с упаковкой под заказ запускайте до середины ноября. Простые позиции со склада успеваем и в декабре, но выбор моделей уже меньше.
Какой минимальный заказ?
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. У отдельных изделий есть минимальный тираж: кружки от 10 штук, шоколад и пакеты от 100 штук.
Можно ли посмотреть образцы?
Да. Образцы есть в шоуруме в ТРЦ «Фан-Фан» в Екатеринбурге и в пунктах выдачи в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Перми и Тюмени. Можно заказать доставку образцов в офис.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.