Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Тренды и идеи4 мин чтения

Корпоративные подарки на Новый год 2027: что выбрать, сколько стоит, когда заказывать

Корпоративные подарки на Новый год 2027 с логотипом: что дарить сотрудникам, клиентам и партнёрам, цены от 36 ₽, сроки производства. Расчёт за 30 минут.

Опубликовано Поделиться
Корпоративные подарки на Новый год 2027: что выбрать, сколько стоит, когда заказывать

Корпоративный новогодний подарок с логотипом стоит от 36 ₽ за брендированную шоколадку до нескольких тысяч рублей за собранный набор. Заказ лучше запускать до середины ноября: в декабре производство загружено, а нужных моделей может не оказаться на складе.

Ниже разберём, как выбрать подарок под каждую аудиторию, сколько он стоит и какие сроки закладывать. Цены взяты из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года.

Кому дарят и что подходит

Одна и та же кружка не сработает для всех. Подарок выбирают под получателя:

КомуЧто дарят чаще всегоОриентир бюджета
СотрудникиКружка или термокружка, шоколад, ежедневник, одежда с логотипомот 400 до 3 000 ₽
Дети сотрудниковСладкий набор, мягкая игрушка, подарок в фирменной коробкеот 300 до 1 500 ₽
КлиентыНабор с чаем или кофе, ежедневник 2027, термокружкаот 800 до 3 000 ₽
Партнёры и руководителиЧасы, кожаные аксессуары, электроника, наборы в подарочной упаковкеот 3 000 ₽

Бюджет в таблице это ориентир, а не прайс: итог зависит от тиража, нанесения и упаковки.

Цены на популярные позиции

Изделие с логотипомЦена за штукуМин. тираж
Шоколад 5 гот 36 ₽ (1 000 шт.) до 75 ₽ (100 шт.)100 шт.
Шоколадная плитка 100 гот 323 до 403 ₽100 шт.
Набор «Двенадцать», 12 шоколадокот 281 до 540 ₽20 шт.
Белая керамическая кружкаот 242 до 452 ₽10 шт.
Эмалированная кружкаот 600 до 790 ₽10 шт.
Бумажный пакет А4, полноцветот 103 до 245 ₽100 шт.

Подробный расчёт наборов на 100 и 500 человек есть в статье «Сколько стоит новогодний подарок сотруднику».

Сроки: когда заказывать

Простое нанесение на изделие со склада занимает от 1 рабочего дня, кружки и шоколад: от 3 дней, бумажные пакеты: от 2 дней. Но набор из нескольких предметов в фирменной упаковке требует больше времени: подобрать продукцию, согласовать дизайн, нанести логотип, собрать и доставить.

  • Октябрь и начало ноября: спокойно выбираете из всего ассортимента и согласовываете дизайн.
  • Середина ноября: последний комфортный срок для наборов с упаковкой под заказ.
  • Декабрь: успеваем простые позиции со склада, но выбор моделей и цветов уже меньше.

Этапы по неделям разобраны в статье «Когда заказывать новогодний мерч».

Как сделать подарок, который не выбросят

  • Дарите вещь на каждый день. Кружку, термокружку или ежедневник используют весь год, и логотип всё это время на виду.
  • Логотип делайте аккуратным. Небольшой знак или гравировка выглядит дороже, чем крупная надпись на всю поверхность.
  • Добавьте имя. Персонализация на кружке стоит +20 ₽ за штуку, а подарок становится личным.
  • Не экономьте на упаковке. Фирменный пакет или коробка это первое, что видит получатель.

Частые вопросы

Сколько стоит корпоративный подарок на Новый год?

От 36 ₽ за шоколад с логотипом при тираже 1 000 штук. Набор из кружки, шоколада и фирменного пакета на 100 человек выходит около 770 ₽ за подарок.

Когда заказывать новогодние корпоративные подарки?

Наборы с упаковкой под заказ запускайте до середины ноября. Простые позиции со склада успеваем и в декабре, но выбор моделей уже меньше.

Какой минимальный заказ?

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. У отдельных изделий есть минимальный тираж: кружки от 10 штук, шоколад и пакеты от 100 штук.

Можно ли посмотреть образцы?

Да. Образцы есть в шоуруме в ТРЦ «Фан-Фан» в Екатеринбурге и в пунктах выдачи в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Уфе, Перми и Тюмени. Можно заказать доставку образцов в офис.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

Была ли статья полезна?

Товары из статьи

Весь каталог

Читайте также

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.