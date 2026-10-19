Хороший корпоративный подарок это вещь, которой пользуются каждый день, с аккуратным логотипом. Ниже 40 идей, разбитых по бюджету: от шоколада за 36 ₽ до электроники и часов для руководителей.
До 300 ₽: для массовых раздач и больших коллективов
- Шоколад с логотипом 5 г: от 36 ₽
- Плитка шоколада 50 г: от 243 ₽
- Ручки с логотипом: пластиковые, бумажные, деревянные
- Брелоки и магниты с полимерной заливкой
- Наклейки и стикерпаки
- Блокноты
- Значки
- Белая кружка: от 242 ₽ при тираже от 200
- Бумажный пакет с логотипом: от 80 ₽
- Антистрессы и pop it
300-1 000 ₽: для сотрудников и клиентов
- Цветная кружка или кружка-хамелеон
- Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок: от 281 ₽
- Шопперы
- Бейсболки: от 490 ₽
- Футболки: от 590 ₽
- Ежедневник с тиснением логотипа
- Спортивные бутылки
- Зонты
- Картхолдеры
- Подарочный чай или кофе
1 000-3 000 ₽: для главных сотрудников и клиентов
- Термокружки с гравировкой
- Термосы и термобутылки
- Свитшоты: от 1 490 ₽
- Худи: от 1 890 ₽
- Пауэрбанки
- Беспроводные зарядки
- Пледы
- Рюкзаки
- Наборы с ежедневником и ручкой
- Портативные колонки
От 3 000 ₽: для партнёров и руководителей
- Наручные и настольные часы с логотипом
- Метеостанции
- Элитные ручки в футляре
- Бизнес-наборы
- Кожаные папки и портфели
- Наборы для вина
- Куртки и ветровки: от 2 190 ₽
- Наушники
- Дорожные сумки
- Подарочные наборы в фирменной коробке
Как выбрать из 40 вариантов
- Определите получателя. Сотрудникам подходит одежда и мерч, клиентам ежедневники и посуда, партнёрам статусные вещи.
- Посчитайте бюджет на весь тираж, а не на одну штуку. Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽.
- Выберите повод. Новый год, день рождения компании, профессиональный праздник, конференция.
- Подумайте об упаковке. Фирменная коробка превращает даже недорогую вещь в подарок.
Частые вопросы
Какой корпоративный подарок выбрать?
Тот, которым пользуются каждый день: кружку, ежедневник, термокружку, одежду. Такие вещи держат логотип на виду весь год.
Какие корпоративные подарки самые недорогие?
Шоколад с логотипом от 36 ₽, ручки, брелоки, наклейки, бумажные пакеты от 80 ₽.
Можно ли сделать подарок с своим дизайном?
Да. Дизайнеры AEPRINT подготовят макет, а для одежды, игрушек и упаковки возможен пошив и производство по эскизу.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.