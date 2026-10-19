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Идеи корпоративных подарков: 40 вариантов по бюджету

Идеи корпоративных подарков для сотрудников, клиентов и партнёров: 40 вариантов с логотипом от 36 ₽ до 3 000 ₽ и дороже. Подбор и производство AEPRINT.

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Идеи корпоративных подарков: 40 вариантов по бюджету

Хороший корпоративный подарок это вещь, которой пользуются каждый день, с аккуратным логотипом. Ниже 40 идей, разбитых по бюджету: от шоколада за 36 ₽ до электроники и часов для руководителей.

До 300 ₽: для массовых раздач и больших коллективов

  • Шоколад с логотипом 5 г: от 36 ₽
  • Плитка шоколада 50 г: от 243 ₽
  • Ручки с логотипом: пластиковые, бумажные, деревянные
  • Брелоки и магниты с полимерной заливкой
  • Наклейки и стикерпаки
  • Блокноты
  • Значки
  • Белая кружка: от 242 ₽ при тираже от 200
  • Бумажный пакет с логотипом: от 80 ₽
  • Антистрессы и pop it

300-1 000 ₽: для сотрудников и клиентов

  • Цветная кружка или кружка-хамелеон
  • Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок: от 281 ₽
  • Шопперы
  • Бейсболки: от 490 ₽
  • Футболки: от 590 ₽
  • Ежедневник с тиснением логотипа
  • Спортивные бутылки
  • Зонты
  • Картхолдеры
  • Подарочный чай или кофе

1 000-3 000 ₽: для главных сотрудников и клиентов

  • Термокружки с гравировкой
  • Термосы и термобутылки
  • Свитшоты: от 1 490 ₽
  • Худи: от 1 890 ₽
  • Пауэрбанки
  • Беспроводные зарядки
  • Пледы
  • Рюкзаки
  • Наборы с ежедневником и ручкой
  • Портативные колонки

От 3 000 ₽: для партнёров и руководителей

  • Наручные и настольные часы с логотипом
  • Метеостанции
  • Элитные ручки в футляре
  • Бизнес-наборы
  • Кожаные папки и портфели
  • Наборы для вина
  • Куртки и ветровки: от 2 190 ₽
  • Наушники
  • Дорожные сумки
  • Подарочные наборы в фирменной коробке

Как выбрать из 40 вариантов

  1. Определите получателя. Сотрудникам подходит одежда и мерч, клиентам ежедневники и посуда, партнёрам статусные вещи.
  2. Посчитайте бюджет на весь тираж, а не на одну штуку. Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽.
  3. Выберите повод. Новый год, день рождения компании, профессиональный праздник, конференция.
  4. Подумайте об упаковке. Фирменная коробка превращает даже недорогую вещь в подарок.

Частые вопросы

Какой корпоративный подарок выбрать?

Тот, которым пользуются каждый день: кружку, ежедневник, термокружку, одежду. Такие вещи держат логотип на виду весь год.

Какие корпоративные подарки самые недорогие?

Шоколад с логотипом от 36 ₽, ручки, брелоки, наклейки, бумажные пакеты от 80 ₽.

Можно ли сделать подарок с своим дизайном?

Да. Дизайнеры AEPRINT подготовят макет, а для одежды, игрушек и упаковки возможен пошив и производство по эскизу.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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