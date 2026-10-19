Хороший корпоративный подарок это вещь, которой пользуются каждый день, с аккуратным логотипом. Ниже 40 идей, разбитых по бюджету: от шоколада за 36 ₽ до электроники и часов для руководителей.

До 300 ₽: для массовых раздач и больших коллективов

Шоколад с логотипом 5 г: от 36 ₽

Плитка шоколада 50 г: от 243 ₽

Ручки с логотипом: пластиковые, бумажные, деревянные

Брелоки и магниты с полимерной заливкой

Наклейки и стикерпаки

Блокноты

Значки

Белая кружка: от 242 ₽ при тираже от 200

Бумажный пакет с логотипом: от 80 ₽

Антистрессы и pop it

300-1 000 ₽: для сотрудников и клиентов

Цветная кружка или кружка-хамелеон

Набор «Двенадцать» из 12 шоколадок: от 281 ₽

Шопперы

Бейсболки: от 490 ₽

Футболки: от 590 ₽

Ежедневник с тиснением логотипа

Спортивные бутылки

Зонты

Картхолдеры

Подарочный чай или кофе

1 000-3 000 ₽: для главных сотрудников и клиентов

Термокружки с гравировкой

Термосы и термобутылки

Свитшоты: от 1 490 ₽

Худи: от 1 890 ₽

Пауэрбанки

Беспроводные зарядки

Пледы

Рюкзаки

Наборы с ежедневником и ручкой

Портативные колонки

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

От 3 000 ₽: для партнёров и руководителей

Наручные и настольные часы с логотипом

Метеостанции

Элитные ручки в футляре

Бизнес-наборы

Кожаные папки и портфели

Наборы для вина

Куртки и ветровки: от 2 190 ₽

Наушники

Дорожные сумки

Подарочные наборы в фирменной коробке

Как выбрать из 40 вариантов

Определите получателя. Сотрудникам подходит одежда и мерч, клиентам ежедневники и посуда, партнёрам статусные вещи. Посчитайте бюджет на весь тираж, а не на одну штуку. Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Выберите повод. Новый год, день рождения компании, профессиональный праздник, конференция. Подумайте об упаковке. Фирменная коробка превращает даже недорогую вещь в подарок.

Частые вопросы

Какой корпоративный подарок выбрать?

Тот, которым пользуются каждый день: кружку, ежедневник, термокружку, одежду. Такие вещи держат логотип на виду весь год.

Какие корпоративные подарки самые недорогие?

Шоколад с логотипом от 36 ₽, ручки, брелоки, наклейки, бумажные пакеты от 80 ₽.

Можно ли сделать подарок с своим дизайном?

Да. Дизайнеры AEPRINT подготовят макет, а для одежды, игрушек и упаковки возможен пошив и производство по эскизу.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.