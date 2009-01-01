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Вахта и промышленность

Мерч и экипировка для вахты и промышленных объектов

На вахте вещь с логотипом проверяется холодом, дорогой и сменами по двенадцать часов. Поэтому для сотрудников месторождений, рудников, строительных и производственных площадок мы подбираем то, чем пользуются каждый день: термосы, ланч-боксы, тёплый текстиль, аккумуляторы и фонари. AEPRINT брендирует такую продукцию для крупных промышленных компаний — среди наших клиентов Роснефть, EVRAZ, Росатом и Банк России.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Мерч и экипировка для вахты и промышленных объектов

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Что входит в набор вахтовика

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Термос Ямал с логотипом Термос Ямал Нержавеющая сталь от 814 ₽
  • Термос Scout с логотипом Термос Scout Нержавеющая сталь от 1 384 ₽
  • Ланч-бокс Fandex с логотипом Ланч-бокс Fandex Пластик от 1 242 ₽
  • Термокружка Kranston с логотипом Термокружка Kranston Переработанная сталь от 1 651 ₽
  • Сумка-холодильник Marlox с логотипом Сумка-холодильник Marlox RPET от 1 108 ₽
  • Жилет Oslo с логотипом Жилет Oslo Полиэстер от 3 300 ₽
  • Куртка Finland с логотипом Куртка Finland Полиэстер от 3 000 ₽
  • Шапка Boreas с логотипом Шапка Boreas Акрил от 599 ₽
  • Power Bank Forge с логотипом Power Bank Forge Металл от 1 599 ₽
  • Налобный фонарь Spacelight с логотипом Налобный фонарь Spacelight Ткань от 1 699 ₽

Набор вахтовика: из чего собрать

Базовый комплект обычно включает термос или термокружку, ланч-бокс, шапку и внешний аккумулятор. Расширенный — флисовую толстовку или жилет, термосумку, налобный фонарь и мультитул. Всё укладываем в дорожную сумку или рюкзак с логотипом, чтобы набор был готовым подарком к заезду на смену.

Тёплый текстиль для северных объектов

Для работы в холодном климате подбираем жилеты, софтшеллы и утеплённые куртки, флисовые толстовки, шапки, шарфы и варежки. Логотип на верхней одежде вышиваем или делаем шевроном — такое нанесение выдерживает стирки и нагрузку. Размерную сетку собираем под коллектив.

Брендирование по корпоративному стандарту

Крупные компании работают по брендбуку, и мы его соблюдаем: цвета, размеры знака, зоны размещения. На металле термосов и мультитулов логотип наносим лазерной гравировкой, на пластике — УФ-печатью или тампопечатью, на текстиле — вышивкой и DTF. Макет и визуализацию согласуем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Подарки к профессиональным праздникам

Вахтовые наборы хорошо подходят к Дню нефтяника, Дню металлурга, Дню строителя и Дню энергетика. Можно сделать единую концепцию оформления и несколько вариантов комплекта в разных ценовых категориях — для сотрудников, мастеров и руководителей.

Документы, закупки и доставка

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 223-ФЗ. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.

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Частые вопросы

01

Что положить в набор для вахтовика?

Чаще всего — термос или термокружку, ланч-бокс, шапку и внешний аккумулятор. В расширенный набор добавляют флис или жилет, термосумку, фонарь и мультитул, а упаковывают всё в дорожную сумку с логотипом.

02

Можно ли нанести логотип строго по брендбуку компании?

Да, соблюдаем цвета, размеры и зоны размещения из корпоративного стандарта. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

03

Какое нанесение выдержит работу на объекте?

На металле — лазерная гравировка, на текстиле — вышивка или шеврон, на пластике — УФ-печать. Всего у нас 15 технологий нанесения, способ подбираем под материал и условия использования.

04

Работаете с промышленными компаниями по 223-ФЗ?

Да. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО и участвуем в закупках по 223-ФЗ. Среди наших клиентов — Роснефть, EVRAZ, Росатом и Банк России.

05

Доставите продукцию в регионы?

Да, отправляем по России транспортными компаниями и СДЭК, в Екатеринбурге возможен самовывоз. Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽.

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