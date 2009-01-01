Мерч и экипировка для вахты и промышленных объектов

Набор вахтовика: из чего собрать

Базовый комплект обычно включает термос или термокружку, ланч-бокс, шапку и внешний аккумулятор. Расширенный — флисовую толстовку или жилет, термосумку, налобный фонарь и мультитул. Всё укладываем в дорожную сумку или рюкзак с логотипом, чтобы набор был готовым подарком к заезду на смену.

Тёплый текстиль для северных объектов

Для работы в холодном климате подбираем жилеты, софтшеллы и утеплённые куртки, флисовые толстовки, шапки, шарфы и варежки. Логотип на верхней одежде вышиваем или делаем шевроном — такое нанесение выдерживает стирки и нагрузку. Размерную сетку собираем под коллектив.

Брендирование по корпоративному стандарту

Крупные компании работают по брендбуку, и мы его соблюдаем: цвета, размеры знака, зоны размещения. На металле термосов и мультитулов логотип наносим лазерной гравировкой, на пластике — УФ-печатью или тампопечатью, на текстиле — вышивкой и DTF. Макет и визуализацию согласуем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Подарки к профессиональным праздникам

Вахтовые наборы хорошо подходят к Дню нефтяника, Дню металлурга, Дню строителя и Дню энергетика. Можно сделать единую концепцию оформления и несколько вариантов комплекта в разных ценовых категориях — для сотрудников, мастеров и руководителей.

Документы, закупки и доставка

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО, участвуем в закупках по 223-ФЗ. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.