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Корпоративный спорт

Мерч для корпоративного спорта: команды, забеги, турниры

Корпоративная спартакиада, забег в поддержку благотворительного фонда, футбольный турнир между филиалами — в спорте фирменный стиль виден лучше всего. AEPRINT одевает команды и готовит призы: от игровой формы с номерами до медалей и кубков для награждения.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Мерч для корпоративного спорта: команды, забеги, турниры

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Экипировка и призы для команды

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Футболка Sochi с логотипом Футболка Sochi Переработ. материал от 1 475 ₽
  • Шорты Player с логотипом Шорты Player Полиэстер от 792 ₽
  • Худи Stan с логотипом Худи Stan Хлопок от 1 630 ₽
  • Бейсболка Element с логотипом Бейсболка Element Лён от 409 ₽
  • Бутылка спортивная Capri с логотипом Бутылка спортивная Capri Тритан от 1 271 ₽
  • Спортивная бутылка Speedy с логотипом Спортивная бутылка Speedy Пластик от 415 ₽
  • Сумка спортивная Master с логотипом Сумка спортивная Master Полиэстер 600D от 1 140 ₽
  • Медаль Brilliart с логотипом Медаль Brilliart Стекло от 750 ₽
  • Полотенце Narvik с логотипом Полотенце Narvik Микрофибра от 550 ₽
  • Набор Фитнес с логотипом Набор Фитнес Металл от 1 382 ₽

Форма и текстиль для команды

Для игровых видов — футболки и шорты из спортивных тканей, для забегов — лёгкие футболки ярких цветов, для болельщиков и разминки — худи и бейсболки. Логотип, фамилии и номера игроков наносим DTF, сублимацией и термотрансфером, на худи — вышивкой. Размеры собираем по списку участников.

Аксессуары для участников

В стартовый пакет кладут спортивную бутылку, полотенце, силиконовый браслет и сумку для формы. Для фитнес-программ компании подойдут спортивные наборы с резинками и ковриками. Всё брендируем в одном стиле с формой.

Медали, кубки и награждение

Для финала турнира делаем медали с логотипом и кубки, для лучших игроков — именные награды. Стартовую зону и пьедестал оформляем флагами-виндерами, а медали и ленты подбираем под формат соревнования.

Сроки к дате старта

Спортивные события привязаны к дате, поэтому напишите её сразу: подберём позиции и технологии нанесения, которые успеем произвести. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Тиражи и документы

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.

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Частые вопросы

01

Что заказать для корпоративного забега или турнира?

Участникам — футболки или форму, бутылки, браслеты и полотенца. Для награждения — медали и кубки, для площадки — флаги-виндеры. Соберём комплект под количество участников и бюджет.

02

Можно нанести номера и фамилии игроков?

Да, персонализируем форму номерами и фамилиями по списку команды. Технологию подбираем под ткань: DTF, сублимация или термотрансфер.

03

Какой минимальный тираж формы?

От 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Для небольшой команды можно объединить форму, аксессуары и призы в одном заказе.

04

Покажете форму до запуска тиража?

Да, макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

05

Работаете по договору и с доставкой?

Да. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, в Екатеринбурге возможен самовывоз.

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