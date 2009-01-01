Форма и текстиль для команды

Для игровых видов — футболки и шорты из спортивных тканей, для забегов — лёгкие футболки ярких цветов, для болельщиков и разминки — худи и бейсболки. Логотип, фамилии и номера игроков наносим DTF, сублимацией и термотрансфером, на худи — вышивкой. Размеры собираем по списку участников.

Аксессуары для участников

В стартовый пакет кладут спортивную бутылку, полотенце, силиконовый браслет и сумку для формы. Для фитнес-программ компании подойдут спортивные наборы с резинками и ковриками. Всё брендируем в одном стиле с формой.

Медали, кубки и награждение

Для финала турнира делаем медали с логотипом и кубки, для лучших игроков — именные награды. Стартовую зону и пьедестал оформляем флагами-виндерами, а медали и ленты подбираем под формат соревнования.

Сроки к дате старта

Спортивные события привязаны к дате, поэтому напишите её сразу: подберём позиции и технологии нанесения, которые успеем произвести. Макет и визуализацию показываем до оплаты, для большинства позиций делаем образец до тиража.

Тиражи и документы

Тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа на продукцию — 30 000 ₽. Работаем по договору с НДС, предоставляем УПД и акт сверки, поддерживаем ЭДО. Доставляем по России транспортными компаниями и СДЭК, самовывоз — в Екатеринбурге.