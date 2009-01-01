Сувениры для рынка недвижимости, которые радуют

Подарки с логотипом для клиентов и риелторов

Для рынка недвижимости важны все точки контакта с клиентом. Начиная от самого первого просмотра буклета, до торжественного вручения ключей. Мы готовы вам предложить производство рекламных листовок, флаеров или буклетов. В качестве подарков для клиентов подойдут следующие сувениры: — Красивый бумажный пакет для документов и подарка — Папки-фолдеры для важных документов — Ручки с логотипом, чтобы поставить автограф — Фирменные блокноты для записей — Брелоки для ключей от квартиры — Термокружки или стильные кружки для кофе или чая — Яркие красочные наклейки — Разнообразную электронику: беспроводная колонка – наполнить дом музыкой, бесконтактная зарядка для телефона, флешка для фильмов.

Наши преимущества в нанесении логотипа

Мы работаем с лучшими производителями рекламной и сувенирной продукции и предлагаем большой выбор подарков, на которые мы можем нанести логотипы различными технологиями. Обратитесь к нашим менеджерам, и мы подберем для ваших клиентов сувениры, которые они захотят принести домой и поставить на полку.