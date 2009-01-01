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Отраслевое решение

Решение для рынка недвижимости

Каждый из нас сталкивался с рынком недвижимости: кто-то обращался к риелторам, кто-то напрямую к застройщикам. Покупка или продажа квартиры – это очень яркое событие нашей жизни, поэтому все, к чему мы прикоснемся в этот день – будет с нами. Сувениры и подарки с логотипом торжественно въедут в новую квартиру и будут стоять на полке.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для рынка недвижимости

Что заказывают чаще всего

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Примеры подарков

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Пакет бумажный Rata с логотипом Пакет бумажный Rata Крафт от 25 ₽
  • Эко-ручка Write с логотипом Эко-ручка Write Белый от 66 ₽
  • Блокнот с логотипом Блокнот Черный от 487 ₽
  • GRIPITCH с логотипом GRIPITCH Синий от 171 ₽
  • Пакет бумажный Porta L с логотипом Пакет бумажный Porta L Серый от 369 ₽
  • Шариковая ручка Terra с логотипом Шариковая ручка Terra от 105 ₽
  • Термокружка Easy lock+ с логотипом Термокружка Easy lock+ Красный от 1590 ₽
  • Термокружка FLOCK с логотипом Термокружка FLOCK Синий от 690 ₽
  • Брелок с логотипом Брелок Белый от 215 ₽
  • Картхолдер Favor с логотипом Картхолдер Favor от 557 ₽

Сувениры для рынка недвижимости, которые радуют

Подарки с логотипом для клиентов и риелторов

Для рынка недвижимости важны все точки контакта с клиентом. Начиная от самого первого просмотра буклета, до торжественного вручения ключей. Мы готовы вам предложить производство рекламных листовок, флаеров или буклетов. В качестве подарков для клиентов подойдут следующие сувениры: — Красивый бумажный пакет для документов и подарка — Папки-фолдеры для важных документов — Ручки с логотипом, чтобы поставить автограф — Фирменные блокноты для записей — Брелоки для ключей от квартиры — Термокружки или стильные кружки для кофе или чая — Яркие красочные наклейки — Разнообразную электронику: беспроводная колонка – наполнить дом музыкой, бесконтактная зарядка для телефона, флешка для фильмов.

Наши преимущества в нанесении логотипа

Мы работаем с лучшими производителями рекламной и сувенирной продукции и предлагаем большой выбор подарков, на которые мы можем нанести логотипы различными технологиями. Обратитесь к нашим менеджерам, и мы подберем для ваших клиентов сувениры, которые они захотят принести домой и поставить на полку.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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