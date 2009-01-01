Евробуклет — формат печатной продукции, в котором один лист превращается в несколько информационных блоков за счёт фальцовки. Такой носитель удобно использовать там, где информацию нужно разделить по темам: представить компанию, показать несколько направлений услуг, рассказать о продукте или подготовить материалы для выставки и деловой встречи.

Как распределить информацию по евробуклету

У евробуклета есть важная особенность: читатель воспринимает его не как обычный лист, а последовательно раскрывает панели. Поэтому макет лучше строить с учётом порядка чтения. На внешней стороне можно разместить обложку, логотип и краткое сообщение, а внутренние панели использовать для подробной информации, характеристик, преимуществ или контактных данных.

Если буклет представляет несколько продуктов или услуг, каждой группе можно выделить отдельный блок. Для выставки логика будет другой: сначала информация, которая помогает быстро понять профиль компании, затем конкретные предложения и контакты.

Формат и бумага зависят от задачи

Классический евробуклет изготавливается из листа А4 со сложением в два или три раза. В сложенном виде он остаётся компактным, поэтому его удобно размещать на стойках, раздавать посетителям выставок и вкладывать в папки с корпоративными материалами.

Для печати можно выбрать стандартную, плотную, матовую или глянцевую бумагу. Матовая поверхность хорошо подходит для буклетов с большим количеством текста и схем: её проще читать при направленном освещении. Глянцевая бумага позволяет сделать акцент на фотографиях и полноцветных изображениях. Для презентационных материалов имеет смысл рассматривать более плотную бумагу, если от буклета требуется ощущение законченного делового продукта.

Евробуклет как часть выставочного комплекта

На выставке один буклет редко работает отдельно. Его можно включить в комплект с визитками, каталогом, папкой или сувенирной продукцией. При этом евробуклет отвечает именно за компактную презентацию: в нём можно оставить основную информацию, а более подробные материалы перенести в каталог или на сайт.

Такой подход особенно удобен, когда у компании несколько направлений. Вместо большого количества отдельных листов посетитель получает один структурированный материал, который можно сохранить после мероприятия.

Печать с учётом макета

Перед печатью важно проверить не только текст и изображения, но и расположение элементов относительно линий сгиба. Критически важную информацию и мелкие элементы не стоит ставить вплотную к фальцам. Для фотографий, схем и графики также заранее определяют, какие элементы должны продолжаться через соседние панели.

AEPRINT принимает макеты с разных носителей и подготавливает их к производству. Печать выполняется с последующей фальцовкой готовых листов. Заявленный срок изготовления евробуклетов — от 2 дней.

Для каких задач подходит евробуклет

Формат используют для презентации компании и отдельных услуг, информационных материалов для клиентов, выставочной раздаточной продукции, описания новых продуктов и акционных предложений. При необходимости в макете можно объединить текст, фотографии, схемы, инфографику и фирменную графику.

Для корпоративных заказов AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет закрывающие документы. Производство компании находится в Екатеринбурге, а готовую полиграфию можно отправить транспортной компанией по Свердловской области и России.