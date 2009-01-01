Флаеры с логотипом — компактный рекламный формат для продвижения товаров, услуг, акций и мероприятий. На одном листе можно разместить предложение, условия акции, преимущества продукта, контакты и фирменную графику. AEPRINT изготавливает рекламные флаеры для корпоративных клиентов на собственном производстве в Екатеринбурге.

Флаеры для рекламы и мероприятий

Флаер удобно использовать, когда информацию нужно быстро донести до большого количества людей. Его можно раздавать на выставках, презентациях, открытиях торговых точек, промомероприятиях и в местах продаж.

Содержание зависит от задачи: это может быть приглашение на мероприятие, информация о новой услуге, промокод, условия акции или краткая презентация продукта. При массовой раздаче особенно важно сразу выделить главное — предложение, дату, место проведения или другой ключевой элемент.

Дизайн и печать флаеров

Фирменный стиль компании можно перенести на весь макет: использовать логотип, корпоративные цвета, фотографии, иллюстрации и другие элементы айдентики. Для рекламного флаера важно сохранить читаемость текста и понятную иерархию информации — человек должен быстро понять, что ему предлагают и что делать дальше.

AEPRINT принимает макеты с любого носителя. Если готового файла нет, специалисты могут подготовить макет с учётом технических требований к печати. Штатные дизайнеры сопровождают подготовку полиграфии внутри компании.

Флаеры для промоакций и бизнеса

Флаеры используют для привлечения посетителей на мероприятия, информирования о скидках и акциях, продвижения новых продуктов и раздачи рекламных материалов. Их также можно включать в выставочные и презентационные комплекты вместе с визитками, буклетами, каталогами и другими материалами.

Для одной рекламной кампании можно подготовить несколько вариантов флаеров под разные предложения или аудитории. При этом визуальное оформление сохраняется единым, чтобы все материалы воспринимались как часть одной кампании.

Производство флаеров

Срок изготовления флаеров на странице AEPRINT указан от 2 дней. Минимальный тираж для флаеров — от 500 экземпляров. Конкретная стоимость зависит от параметров тиража и выбранных характеристик печати.

AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. Готовые тиражи отправляем по Свердловской области и в другие регионы России.

AEPRINT выполняет корпоративную полиграфию для компаний, рекламных агентств, образовательных организаций, производственных предприятий и других заказчиков. Примеры реализованных проектов представлены в разделе «Портфолио».