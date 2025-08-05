Ручки с флешкой с логотипом на заказ

Ручки с флешкой с логотипом оптом

Производим ручки с флешкой с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Металлическая шариковая ручка со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ, запись материалов на весь тираж бесплатно. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ручка с флешкой закрывает две задачи конференции одним предметом: участник получает и ручку для записей, и материалы — программу, презентации, каталог. Его не нужно раздавать отдельно и не нужно печатать тиражом.

Компромисс двух функций Плюс: ручку не забывают, значит материалы всегда под рукой. Минус: разъём спрятан в корпусе, и при активном использовании механизм изнашивается быстрее отдельной флешки. Для конференций и выставок это оптимальный формат, для ежедневного рабочего инструмента лучше разделить ручку и флешку. Запись и нанесение Записываем материалы на весь тираж, доступна автозагрузка и защита от удаления. Гравировка по металлу не стирается от руки. Площадь узкая, макет компонуем горизонтально. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.