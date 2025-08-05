Ручки с флешкой с логотипом
Нанесение логотипа на комбинированные ручки с USB-накопителем: гравировка и тампопечать. Ручка, стилус и флешка в одном корпусе для деловых подарков.
- От 50 штукминимальный тираж ручек с флешкой
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- От 25 ₽гравировка при тираже от 1 000 шт.
- Три в одномручка, стилус и USB-накопитель
Ручки с флешкой с логотипом на заказ
Выберите объём памяти и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и объёма
- Ручка-флешка Mini 64 ГБ арт. O6570.64.08в наличии 1 000+ шт Со встроенной флешкой Лазерная гравировка от 1 965 ₽цена без нанесения
- Ручка-флешка с мини-чипом арт. O6350.64.01в наличии 1 000+ шт Со встроенной флешкой Лазерная гравировка от 1 675 ₽цена без нанесения
- Ручка-флешка Callisto арт. OG6828-3S/32Gbв наличии 300+ шт Со встроенной флешкой Лазерная гравировка от 1 799 ₽цена без нанесения
- Ручка-флешка Patronus арт. O180926в наличии 500+ шт Со встроенной флешкой Лазерная гравировка от 2 075 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ручек с флешкой в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Объёмы памяти от 8 до 64 ГБ, USB 2.0 и Type-C
- Лазерная гравировка по металлу и тампопечать по пластику
- Предзапись презентации или каталога на накопитель
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ручки с флешкой на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ручку с флешкой под задачу
- 01Объём памяти
8–16 ГБ — под презентации и каталоги. 32–64 ГБ — под видео и архивы.
- 02Корпус
Металл под гравировку и деловой вид. Пластик дешевле на крупном тираже.
- 03Нанесение
Гравировка по металлу не стирается. Тампопечать — для цветного логотипа.
- 04Содержимое
Записываем презентацию, каталог или прайс на каждый накопитель.
Как нанести логотип на ручку с флешкой
- Тампопечать 1 цветОсновной способ. От 2,9 ₽ за штуку при тираже от 10 000 шт.
- Тампопечать 2 цветаДва прогона краски. От 3,6 ₽ за штуку при крупном тираже.
- Тиснение фольгойЗолото или серебро по корпусу. Премиальный вид, по запросу.
- Печать по упаковкеЛоготип на коробке или пакете набора цветных карандашей.
- Полная запечаткаКорпус в фирменный цвет плюс логотип. Цена по запросу.
- ПерсонализацияИмя на каждом карандаше в тираже. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж ручек с флешкой
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- от 25 ₽гравировка при крупном тираже
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на ручки с флешкой по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Корпус
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечать 1 цветхит
|от 100 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|дерево
|1 цвет
|от 3 дней
|массовая раздатка и промо-акции
|Тампопечать 2 цвета
|от 50 шт.
|от 3,6 ₽/шт
|дерево
|2 цвета
|от 3 дней
|логотипы из двух фирменных цветов
|Тиснение фольгой
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|золото, серебро
|от 5 дней
|премиальные наборы и подарки
|Печать по упаковке
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|наборы цветных карандашей
|Полная запечатка
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|фирменный цвет
|от 5 дней
|корпус в цвет бренда
|Персонализация
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|1 цвет
|от 5 дней
|именные карандаши участникам
- Тираж до 100 шт.Печать считается за тираж: 2 500 ₽ за 1 цвет
- Тираж от 1 000 шт.1 цвет — 5,9 ₽, 2 цвета — 8,1 ₽ за штуку
- Тираж от 10 000 шт.1 цвет — 2,9 ₽, 2 цвета — 3,6 ₽ за штуку
Сколько стоит нанесение на ручку с флешкой
В таблице — тампопечать по деревянному корпусу. До 100 штук цена считается за весь тираж, от 200 штук — за единицу. Цены за нанесение, без стоимости карандаша.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|Гравировка
|УФ-печать
|Единица
|до 50 шт
|по запросу
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|по запросу
|от 1000 шт
|по запросу
|от 10000 шт
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Цветность: 1 цвет
|Тираж
|Гравировка
|до 50 шт
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|от 1000 шт
|от 10000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение тампопечатью, без стоимости самой ручки
- До 100 штукцена за весь тираж
- От 200 штукцена за штуку
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ручки с флешкой
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Партнёрам и клиентамДеловой подарок с презентацией компании внутри
- Выставки и форумыКаталог и прайс на флешке вместо бумажных материалов
- Топ-менеджерамМодель в футляре с именной гравировкой
- Для IT-компанийПрофильный сувенир, совпадающий с продуктом бренда
- КонференцииМатериалы мероприятия на накопителе участника
- Корпоративные подаркиПрактичный аксессуар с логотипом на рабочем столе
- Тендеры и презентацииКоммерческое предложение на брендированном носителе
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, печать и упаковку
Другие виды ручек
Металлические, подарочные, карандаши и наборы с логотипом
Как заказать ручки с флешкой
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и объём памятина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, печать и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем ручки, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ручками с флешкой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Ручки с флешкой с логотипом оптом
Производим ручки с флешкой с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней. Металлическая шариковая ручка со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ, запись материалов на весь тираж бесплатно. Лазерная гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ручка с флешкой закрывает две задачи конференции одним предметом: участник получает и ручку для записей, и материалы — программу, презентации, каталог. Его не нужно раздавать отдельно и не нужно печатать тиражом.
Компромисс двух функций
Плюс: ручку не забывают, значит материалы всегда под рукой. Минус: разъём спрятан в корпусе, и при активном использовании механизм изнашивается быстрее отдельной флешки. Для конференций и выставок это оптимальный формат, для ежедневного рабочего инструмента лучше разделить ручку и флешку.
Запись и нанесение
Записываем материалы на весь тираж, доступна автозагрузка и защита от удаления. Гравировка по металлу не стирается от руки. Площадь узкая, макет компонуем горизонтально. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о ручках с флешкой
Какой минимальный тираж ручек с флешкой?
От 50 штук. Гравировка стоит от 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт. На меньших тиражах цена считается по площади гравировки и объёму заказа.
Какой объём памяти выбрать?
Для презентаций, каталогов и прайсов достаточно 8–16 ГБ, под видео и архивы берут 32–64 ГБ. Объём заметно влияет на цену: в каталоге модели от 1 675 ₽, ручка-флешка Mini на 64 ГБ — от 1 965 ₽ без нанесения. Подскажем оптимальный объём под ваши материалы.
Ручки с флешкой с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Лазерная гравировка по металлическому корпусу стоит от 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000 штук, на меньших тиражах считается по площади и объёму заказа. Тампопечать для цветного логотипа — от 2 500 ₽ за тираж до 50 штук. Точный расчёт под вашу модель пришлём бесплатно.
Можно ли записать презентацию на флешки?
Да, записываем презентацию, каталог или прайс на каждый накопитель тиража, запись на весь тираж бесплатна. Доступны автозагрузка и защита от удаления. Пришлите файлы вместе с заявкой — проверим объём и подберём подходящую память.
Есть ли модели с USB Type-C?
В текущем каталоге представлены ручки-флешки Mini, Callisto, Patronus и модель с мини-чипом, тип разъёма для каждой уточнит менеджер. Если вашим получателям нужен USB Type-C, сообщите об этом в заявке — подберём подходящий вариант под задачу.
Ручки с флешкой с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на ручки с флешкой — от 3 дней, гравировка занимает от 5 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Если нужна запись материалов на весь тираж, это закладываем в общий срок — точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Можно ли сделать именную гравировку?
Да, именную гравировку делаем на металлическом корпусе — имя или должность на каждой ручке, от 50 штук, стоимость по запросу. Такой вариант часто берут для топ-менеджеров вместе с футляром. Список имён пришлите таблицей, макет согласуем до запуска.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём модель под задачу: металл — под гравировку и деловой вид, пластик — дешевле на крупном тираже. Учтём объём памяти под ваши материалы и честно скажем: для конференций и выставок формат оптимален, а для ежедневной работы ручку и флешку лучше разделить.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.