Беспроводной зарядник с логотипом

Мы производим печать и гравировку на всех видах сувенирной электроники. Полный выбор беспроводных Power Bank в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Power Bank с беспроводной зарядкой — функциональный корпоративный подарок для сотрудников, клиентов и деловых партнёров. Портативный аккумулятор позволяет заряжать мобильные устройства без постоянного подключения кабеля, если гаджет поддерживает беспроводную зарядку. Брендирование превращает устройство в практичный элемент корпоративного мерча.

Power Bank с беспроводной зарядкой для бизнеса

Беспроводной Power Bank подходит для повседневного использования, командировок, поездок, выставок и деловых мероприятий. Такой аксессуар можно вручить сотрудникам, клиентам и партнёрам или включить в корпоративный подарочный набор.

Основное преимущество формата — возможность заряжать совместимое устройство индукционным способом. Для этого достаточно разместить смартфон или другой поддерживающий беспроводную зарядку гаджет на поверхности аккумулятора. При этом сам Power Bank остаётся портативным источником питания, который можно использовать вне офиса и дома.

Беспроводной Power Bank с логотипом

На поверхность устройства можно нанести логотип компании, название бренда, фирменную графику или другую информацию. AEPRINT выполняет печать и гравировку на сувенирной электронике, подбирая способ нанесения с учётом материала корпуса и особенностей выбранного устройства.

Фирменное оформление можно разработать специально под корпоративный проект. Бесплатный дизайн позволяет подготовить макет с учётом доступной зоны нанесения и технических особенностей продукции.

Портативный аккумулятор в корпоративном мерче

Power Bank с беспроводной зарядкой можно использовать как самостоятельный подарок или включить в комплект с другими аксессуарами для электроники. Такой набор подходит для сотрудников, клиентов и партнёров, а также для выставок, конференций, презентаций и корпоративных мероприятий.

На устройство можно заранее нанести фирменную символику, а остальные элементы набора оформить в том же стиле. Это позволяет создать цельный корпоративный подарок без привязки к конкретной модели или фиксированному составу комплекта.

Беспроводные зарядные устройства с фирменным оформлением

Беспроводной Power Bank сочетает функции портативного аккумулятора и беспроводного зарядного устройства. Такой формат особенно удобен для пользователей мобильной электроники, которым важно иметь дополнительный источник питания под рукой.

При выборе продукции для корпоративного заказа учитываются совместимость с устройствами получателей, требуемый тираж, бюджет и параметры брендирования. AEPRINT помогает подобрать подходящий вариант под конкретную задачу и объём заказа.

Изготовление Power Bank с беспроводной зарядкой

Срок изготовления на странице AEPRINT указан от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн, а при заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно. AEPRINT также заявляет 100% гарантию качества.

Доставка по Свердловской области и в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями. Доставка до ПВЗ СДЭК при любом объёме заказа — бесплатно.

AEPRINT работает с юридическими лицами по договору и предоставляет полный пакет закрывающих документов, с НДС и без. Конкретный беспроводной Power Bank можно подобрать под тираж, задачу и бюджет корпоративного проекта.