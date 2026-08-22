Мерч — это брендированные товары, которыми компания продвигает бренд, укрепляет корпоративную культуру, делает подарки клиентам и сотрудникам и работает на узнаваемость. Проще говоря, вещи с символикой компании, которыми действительно пользуются: футболки, худи, шопперы, сумки, кружки, бутылки, блокноты, флешки, аксессуары, электроника и упаковка.

В отличие от обычной сувенирки, современную брендированную продукцию делают не просто «с логотипом», а полезной, качественной и визуально аккуратной. Хорошая вещь работает на компанию и после того, как закончилось мероприятие или рекламная кампания.

AEPRINT производит корпоративный мерч на собственном производстве в Екатеринбурге с доставкой по России. Работаем с юридическими лицами и ИП по договору, принимаем безналичную оплату, предоставляем закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — от 30 000 ₽.

Заказать корпоративный мерч можно отдельными позициями или готовыми наборами под конкретную задачу.

Что такое мерч простыми словами

Мерч простыми словами — это брендированные товары, связанные с компанией, продуктом, мероприятием или сообществом.

Компания заказывает футболки с логотипом для сотрудников, худи для команды, шопперы для выставки, кружки для клиентов, флешки для презентаций или готовые подарочные наборы для партнёров.

При этом вещь необязательно должна выглядеть как рекламная продукция. Наоборот, лучше всего работают предметы, похожие на обычную качественную одежду и аксессуары, которыми хочется пользоваться каждый день. Отсюда и формула: брендинг + полезность + дизайн + качество изделия.

Если человек носит футболку компании, берёт её шоппер или постоянно ходит с брендированной бутылкой, логотип регулярно оказывается перед его глазами и глазами окружающих.

Брендированная продукция должна быть полезной, качественной и соответствовать стилю компании.

Что значит слово «мерч»

Слово «мерч» происходит от английского merchandise — «товар», «товарная продукция». В русском языке так называют брендированные вещи, связанные с компанией, музыкальной группой, блогером, спортивной командой, мероприятием или сообществом.

Поэтому выражения «заказать мерч», «корпоративный мерч», «брендированный мерч» и «мерч с логотипом» сегодня обозначают целое направление продукции. Для бизнеса это инструмент маркетинга и коммуникации с сотрудниками, клиентами и партнёрами.

Чем отличается от сувенирки и корпоративных подарков

Эти понятия часто используют как синонимы, но различия есть.

Формат Что это Основная задача Мерч Брендированные товары, которыми пользуются Продвижение бренда и лояльность Сувенирная продукция Небольшие изделия с символикой Реклама, мероприятия, массовая раздача Корпоративные подарки Более дорогие и персональные подарки Отношения с клиентами и партнёрами

На практике категории пересекаются. Качественная кружка с логотипом может одновременно быть сувениром, корпоративным подарком и частью коллекции.

В категорию попадают самые разные товары, если они соответствуют бренду и задаче компании.

Виды брендированной продукции

Универсального списка не существует. Продукцию выбирают под аудиторию, бюджет, назначение и фирменный стиль.

Одежда с логотипом

Футболки, поло, худи, свитшоты, толстовки, ветровки, кепки, рабочая и корпоративная одежда с логотипом.

Футболки с логотипом — самый универсальный вариант: сотрудники, промо-команды, конференции, спортивные мероприятия, подарки. Для более дорогого сегмента подходят худи, свитшоты, куртки и плотный текстиль.

Сумки и шопперы

Шопперы с логотипом хорошо работают на выставках, конференциях, в рознице и в welcome-наборах — их можно выдавать отдельно или комплектовать ими наборы. Для деловых подарков чаще берут сумки и рюкзаки, для массовой раздачи — бумажные пакеты.

Посуда

Кружки, термокружки, бутылки, термосы, стаканы и ланч-боксы. Вся посуда с логотипом — одна из самых частых позиций в наборах, потому что используется ежедневно.

Канцелярия

Ежедневники и блокноты, ручки и карандаши, папки, органайзеры, стикеры, настольные аксессуары.

Электроника

Флешки, зарядные устройства, power bank, кабели, наушники и другая электроника с логотипом. Электронные аксессуары ценятся в деловых подарках за практическую пользу и особенно хорошо работают в наборе с блокнотом, ручкой или сумкой.

Аксессуары

Брелоки, кошельки, кардхолдеры, ремешки, значки, силиконовые браслеты, зонты, держатели для карт, чехлы и органайзеры. Это компактная категория для промо и для дополнения наборов.

Кардхолдеры и небольшие изделия подходят для компактных корпоративных наборов.

Что чаще всего заказывают компании

В корпоративном сегменте обычно берут не одну позицию, а комбинацию нескольких.

Для сотрудников выбирают то, чем удобно пользоваться каждый день: футболки, худи, поло, кепки, кружки, бутылки, шопперы, рюкзаки, ежедневники, электронные аксессуары.

Для клиентов и партнёров состав зависит от статуса получателя: массовой аудитории — компактный практичный комплект, ключевым клиентам — дорогой набор в качественной упаковке.

Футболка с логотипом — одна из самых востребованных позиций.

Зачем это нужно бизнесу

Узнаваемость. Брендированная вещь становится рекламным носителем, которым человек пользуется месяцами, а не видит один раз, как баннер.

Корпоративная культура. Единая одежда и аксессуары дают ощущение общей команды — особенно в компаниях с большим штатом и филиальной сетью.

Отношения с клиентами и партнёрами. Качественный брендированный подарок поддерживает контакт с ключевыми заказчиками.

Мероприятия. Футболки, шопперы, бейсболки и бейджи визуально выделяют сотрудников компании на выставке или конференции.

HR и бренд работодателя. Welcome pack для новичка и продукция для внутренних программ работают на удержание и вовлечённость.

Сильнее всего это работает, когда продукция встроена в общую коммуникацию бренда: одна коллекция идёт на выставки, другая — сотрудникам, премиальная линейка — VIP-клиентам.

Мерч для сотрудников и команды

Мерч для сотрудников помогает встретить новичков, а ещё делает бренд работодателя заметным за пределами офиса. Чаще всего компании заказывают худи и футболки, термокружки, шопперы и ежедневники, а для новых сотрудников собирают welcome pack в фирменной коробке.

Работает то, что носят и берут с собой каждый день. Худи из плотного футера с вышивкой на груди живёт годами, а дешёвая футболка с огромным логотипом уходит на дачу после первой стирки. Поэтому для команды лучше взять две вещи из плотной ткани, чем пять из тонкой.

Размеры собираем по списку сотрудников, можно нанести имя или должность на каждое изделие. Как выбрать между вышивкой и печатью, разобрали в статье «Вышивка или печать логотипа на одежде».

Готовые наборы под задачу

Если не хочется самостоятельно подбирать десятки позиций, проще собрать готовый комплект.

Базовый набор: футболка, шоппер, ручка, блокнот. Для мероприятий, промо и массовых подарков.

Стандартный набор: футболка или худи, шоппер, кружка или бутылка, блокнот, ручка, упаковка. Оптимален для сотрудников, клиентов и участников деловых встреч.

Премиальный набор: качественный текстиль, брендированная сумка, премиальная посуда, электроника, аксессуары, индивидуальная упаковка. Для VIP-клиентов, партнёров и руководителей.

Сколько стоит мерч

Цена зависит от продукции, тиража, материалов, технологии нанесения, количества цветов, упаковки и требований к комплекту. Поэтому считать корректнее не абстрактную «продукцию», а конкретный набор.

Позиция Тираж Цена от Шелкография на футболке, 1 цвет, A5 от 1 000 шт. 48 ₽ за нанесение DTF-принт A4 в полноцвет от 10 шт. 75-150 ₽ за принт Белая кружка с сублимацией от 200 шт. 242 ₽ за кружку с печатью Готовый подарочный набор в коробке под тираж от 1 300 ₽ за набор без нанесения

Цены на нанесение указаны без стоимости самого изделия, кроме кружки. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Минимальная сумма заказа в AEPRINT — от 30 000 ₽. Точный расчёт зависит от состава заказа и тиража: оставьте задачу, и мы посчитаем конкретные позиции.

От чего зависит цена

На итоговую стоимость влияют вид и качество изделия, количество, число цветов нанесения, размер и место логотипа, технология брендирования, индивидуальная упаковка, комплектация наборов, срочность и доставка.

При больших тиражах цена единицы снижается, поэтому для регулярных заказов имеет смысл сразу просчитать несколько вариантов объёма.

Как наносят логотип

Технологию выбирают под материал изделия, размер изображения, количество цветов, тираж и требования к износостойкости:

шелкография — тиражи от средних, плотный насыщенный цвет на текстиле;

DTF-печать и DTG — полноцвет и малые тиражи;

термоперенос — небольшие партии и сложные формы;

машинная вышивка — премиальный текстиль;

УФ-печать — пластик, металл, дерево, сувенирка;

лазерная гравировка — металл, кожа, деловые аксессуары;

тампопечать — ручки и мелкие изделия;

сублимация — синтетика и полноцветные изображения.

Все технологии и примеры собраны на странице нанесение логотипа, требования к файлам — в разделе технические требования.

Технология подбирается под конкретный материал и задачу.

Вышивка на текстиле

Вышивка хорошо смотрится на худи, толстовках, поло, куртках, кепках и плотных тканях. Её выбирают для премиального сегмента: объёмное и долговечное брендирование воспринимается дороже печати.

Вышивка подходит для корпоративной одежды и премиальных наборов.

Как заказать мерч

Определяем задачу. Кому предназначены товары, где будут использоваться, какой бюджет. Подбираем продукцию. Предлагаем варианты по цене, качеству и назначению. Согласуем дизайн. Проверяем логотип, размеры и места нанесения. Считаем стоимость. Формируем коммерческое предложение с ценами и сроками. Утверждаем заказ. Фиксируем состав, тираж, дизайн и условия. Запускаем производство. Изготавливаем и наносим фирменную символику. Комплектуем и доставляем. Собираем наборы и организуем доставку по России.

Для расчёта достаточно сообщить, что нужно, ориентировочный тираж, требования к нанесению и бюджет. Готовые работы можно посмотреть в портфолио и кейсах.

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Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Сроки изготовления

На срок влияет не только количество изделий: нужно время на подбор продукции, согласование макетов, изготовление образца, нанесение, комплектацию и доставку.

нанесение на складские изделия: обычно 2-5 рабочих дней после утверждения макета;

DTF-печать тиражом до 100 штук: 1-2 рабочих дня;

вышивка: от 5 рабочих дней;

наборы со сборкой и фирменной коробкой: 4-6 недель;

доставка по России транспортной компанией, срок зависит от города.

Заказы к Новому году, выставкам и крупным мероприятиям лучше запускать заранее: чем сложнее комплект и чем больше этапов производства, тем важнее согласовать всё до дедлайна.

Welcome pack для новых сотрудников

Welcome pack — набор, который компания вручает новому сотруднику в первый рабочий день. Обычно в него входят футболка или худи, кружка либо бутылка, шоппер, блокнот, ручка, стикеры, держатель для пропуска, полезные электронные аксессуары и приветственная открытка.

Ценность формата в том, что сотрудник получает не разрозненные сувениры, а готовый комплект вещей, который сопровождает его с первых дней.

Выставки, конференции и мероприятия

Здесь продукция должна быть практичной и удобной для переноски: шопперы, футболки, бейсболки, блокноты, ручки, бутылки и небольшие аксессуары.

Если участников много, тираж и состав определяют заранее. Дорогие позиции на массовую раздачу обычно не пускают — их оставляют для VIP-гостей и ключевых переговоров. Оптимально разделить продукцию на три уровня: массовый подарок посетителям, стандартный набор клиентам, премиальный — ключевым партнёрам.

Упаковка и комплектация

Упаковка влияет на восприятие подарка не меньше, чем сама продукция. Для простых заказов подойдёт стандартная, для подарочных наборов делают индивидуальную комплектацию: брендированная коробка, пакет, вкладыш, открытка или другой элемент фирменного стиля.

Брендированная упаковка делает набор цельным и презентабельным.

Работа с юрлицами: договор, документы, оплата

Корпоративному заказчику важна не только продукция, но и корректно оформленная сделка. AEPRINT работает с юридическими лицами и ИП по договору, принимает безналичную оплату и предоставляет закрывающие документы — подробнее в разделе способы оплаты.

До запуска согласуются состав продукции, тираж, стоимость, технические характеристики, макеты нанесения, сроки, условия оплаты, доставка и комплект документов. Для крупных компаний это критично: заказ проходит через закупочную, бухгалтерскую и юридическую службы.

Тендеры и госзакупки

Корпоративная и сувенирная продукция регулярно закупается госучреждениями и крупными компаниями с формализованными процедурами. В таких заказах важны точное соответствие техническому заданию, характеристики продукции, документы, сроки и возможность поставить нужный объём.

Поэтому ТЗ и требования лучше передавать заранее — чтобы проверить соответствие предложения условиям закупки до подачи.

Как выбрать дизайн и размер логотипа

Частая ошибка — стремление разместить логотип максимально крупно на каждом изделии. Брендирование может быть заметным, но сама вещь должна выглядеть эстетично, иначе ею не будут пользоваться.

До производства стоит определить фирменные цвета, размер логотипа, место нанесения, дополнительные элементы, цвет самого изделия и единый стиль коллекции. Если позиций несколько, лучше сразу собрать общую визуальную систему: тогда футболка, шоппер, кружка и упаковка воспринимаются как части одного бренда.

Простой фильтр при выборе продукции: стал бы человек пользоваться этой вещью без логотипа? Если да — вероятность, что она приживётся, кратно выше. Лучше заказать меньше позиций, но действительно полезных.

Небольшие тиражи и планирование объёма

Малый тираж не означает, что придётся брать только дешёвую продукцию. Можно собрать компактную коллекцию из качественных позиций — например, по 20 футболок, шопперов, кружек и блокнотов для небольшой команды или отдельного мероприятия. Минимальная сумма заказа — от 30 000 ₽, а минимальный тираж зависит от товара и технологии нанесения.

В обратную сторону тоже важно не ошибиться: излишки долго лежат на складе. Перед расчётом объёма определите количество сотрудников, число планируемых мероприятий, частоту выдачи подарков, срок актуальности дизайна и возможность повторного заказа. Для одежды отдельно считайте размерную сетку по составу команды, а не делите тираж поровну.

Основные ошибки при заказе

Выбирать только по минимальной цене

Дешёвое изделие быстро теряет вид или оказывается неудобным — и работает против бренда.

Делать огромный логотип

Заметно ≠ во всю грудь. Вещь с гигантским принтом чаще всего остаётся в шкафу.

Не учитывать аудиторию

Подарки IT-команде и клиентам банка отличаются и по стилю, и по составу.

Не учитывать сроки

Заказы к Новому году, выставкам и конференциям нужно ставить в производство заранее.

Не продумать упаковку

Даже хороший комплект выглядит незавершённым, если товары просто сложены в обычный пакет.

Не сделать образец

На крупных тиражах стоит заранее проверить цвет, размер и качество нанесения на конкретном изделии.

Тренды 2026–2027

Рынок уходит от идеи «поставить логотип на любую сувенирку». Сейчас востребованы минималистичный дизайн, качественная одежда, универсальные вещи, практичные аксессуары, локальное производство, подарочные наборы, персонализация, экологичные материалы и нестандартная упаковка. Отдельный запрос — единые коллекции для сотрудников и клиентов.

Лучше всего работает то, что человек воспринимает как нормальный повседневный товар, а не как рекламный сувенир.

Практичные позиции вроде кружек и бутылок используются ежедневно.

Как оценить эффективность

Оценивать только по прямым продажам некорректно — продукция выполняет имиджевую, HR- и коммуникационную функцию. Отслеживать можно использование вещей сотрудниками, обратную связь клиентов, охват мероприятий, повторные обращения, активность и упоминания в соцсетях, а также результаты промокодов и QR-кодов, если они нанесены на изделие.

Электроника становится практичной частью корпоративного набора.

Производство под ключ

Искать отдельно поставщиков одежды, сумок, посуды, упаковки и подрядчика по нанесению долго и неудобно. Формат под ключ закрывает весь цикл: подбор товаров, расчёт, подготовка дизайна, нанесение логотипа, производство, комплектация, упаковка и доставка. Это особенно удобно для welcome pack, подарков клиентам и крупных партий к мероприятию.

Что нужно для расчёта

Чтобы получить точную смету, достаточно сообщить: что именно нужно, количество, логотип или фирменные материалы, желаемый цвет продукции, способ нанесения (если уже определён), ориентировочный бюджет, сроки и город доставки.

Если точного состава пока нет — не проблема. Опишите задачу своими словами, варианты подберём на этапе расчёта.

Небольшие аксессуары подходят для наборов и промо-мероприятий.

Частые вопросы

Что такое мерч простыми словами?

Это брендированные товары, связанные с компанией, брендом, мероприятием или сообществом. Для бизнеса — одежда, сумки, кружки, аксессуары, электроника и подарочные наборы с фирменной символикой.

Что значит слово «мерч»?

Слово происходит от английского merchandise — «товар». В русском языке им обозначают брендированную продукцию с символикой компании или другого бренда.

Какой мерч заказать для сотрудников?

Худи и футболки, термокружки, шопперы и ежедневники: эти вещи носят и берут с собой каждый день. Для новых сотрудников удобно собрать welcome pack из 4-6 позиций в фирменной коробке.

Что можно заказать как корпоративный мерч?

Футболки, худи, шопперы, сумки, кружки, бутылки, блокноты, ручки, флешки, электронику, аксессуары и готовые подарочные наборы.

Сколько стоит корпоративный мерч?

Стоимость зависит от продукции, тиража, нанесения и упаковки. Минимальная сумма заказа в AEPRINT — от 30 000 ₽.

Можно ли заказать небольшим тиражом?

Да. Возможность малого тиража зависит от конкретной продукции и технологии нанесения, минимальный объём уточняется при расчёте.

Можно ли нанести логотип компании?

Да. Логотип наносится на одежду, сумки, посуду, канцелярию, электронику и аксессуары — технология подбирается под материал.

Можно ли собрать подарочный набор?

Да. Подбираем несколько товаров, объединяем в комплект и делаем брендированную упаковку.

Работаете ли вы с юридическими лицами?

Да. AEPRINT работает с юридическими лицами и ИП по договору, принимает безналичную оплату и предоставляет закрывающие документы.

Доставляете в другие города?

Да. Производство находится в Екатеринбурге, готовые заказы доставляем по России.

Как выбрать подходящую продукцию?

Учитывайте аудиторию, задачу, бюджет, тираж, сроки и то, насколько часто человек будет пользоваться вещью. Если состав ещё не определён, начните с описания задачи — варианты подберём под неё.

Оставьте заявку на расчёт

Нужен корпоративный мерч, одежда с логотипом, подарочные наборы или брендированная продукция к мероприятию?

Опишите задачу, количество и бюджет. Подберём товары, технологии нанесения и пришлём расчёт с ценами и сроками.

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