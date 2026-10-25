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Вышивка или печать логотипа на одежде: что выбрать для компании

Сравните вышивку, DTF и шелкографию по стойкости, тиражу, срокам и цене. Подскажем, что выбрать для поло, худи, кепок и спецодежды.

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Вышивка или печать логотипа на одежде: что выбрать для компании

Вышивка живёт столько же, сколько сама вещь, а печать дешевле, быстрее и передаёт любой цвет. Ниже разбираем, когда брать нитку, а когда краску, с цифрами нашего производства: тиражи, сроки, стойкость и цены.

Коротко: что выбрать

Вышивку берут для поло, рубашек, кепок, флиса и спецодежды, где логотип небольшой, а вещь носят и стирают годами. Печать берут для футболок, худи и шопперов, когда нужен полноцвет, большой принт на спине или тираж к сроку.

СпособТиражСрокСтойкостьЦенаЛучше всего для
Вышивкаот 20 штот 5 днейвесь срок жизни изделияпо макету, зависит от числа стежковполо, кепки, флис, спецодежда
DTF-печатьот 10 шт1-2 дня до 100 шт50+ стирок при 40 °Cот 75 ₽ за принт A4полноцвет, малые тиражи, любая ткань
Шелкографияот 50 штот 2 днейвысокая, краска закрепляется в туннельной сушкеот 48 ₽ (A5, 1 цвет, от 1 000 шт)тиражи с логотипом в 1-3 цвета
Термоперенос плёнкойот 10 штот 2 днейвысокаяпо макетуномера, фамилии, простые надписи

Когда выбирать вышивку

Машинная вышивка делает логотип нитками по цифровой программе. Нить не стирается и не выцветает, выдерживает отбеливание, химчистку и промышленную стирку. Поэтому её выбирают для формы персонала, которую стирают каждую неделю.

Вышивка выглядит дороже печати. Логотип на груди поло или на передней панели кепки читается как часть вещи, а не как наклейка.

У вышивки есть технические рамки. Минимальный элемент 5 мм, линия от 1 мм, до 12 цветов нитей. Мелкий текст и градиенты нитью не передать. Ткань нужна плотная, от 180 г/м²: на тонкой футболке вышивка стягивает полотно.

Когда выбирать печать

Печать подходит, когда логотип сложный, цветной или большой. DTF переносит полноцветную картинку с плёнки на хлопок, синтетику и смесовые ткани любого цвета. Шелкография даёт насыщенный цвет и самую низкую цену на тираже от нескольких сотен штук.

Печать быстрее. DTF-тираж до 100 штук мы делаем за 1-2 рабочих дня после утверждения макета, вышивке нужно от 5 дней: программа, пробник и машинное время.

Ограничение у печати одно: тонкий слой краски со временем изнашивается. Для спецодежды с горячей стиркой лучше шелкография или вышивка, DTF-плёнка горячую воду не любит.

Что выбрать для разных изделий

  • Футболки: DTF для тиражей от 10 штук и полноцвета, шелкография от 50 штук с простым логотипом.
  • Поло и рубашки: вышивка на груди, это классика корпоративной формы.
  • Худи и свитшоты: часто совмещают вышивку на груди и большой DTF-принт на спине.
  • Кепки: вышивка на передней панели, для полноцвета DTF.
  • Спецодежда: вышивка или шелкография, светоотражающие нити для сигнальной одежды.
  • Шопперы: шелкография на тираж, DTF для полноцвета.

Можно ли совместить вышивку и печать

Да, и это частый вариант для мерча. Небольшой логотип вышивкой на груди, крупная иллюстрация печатью на спине. Вещь выглядит дорого, а бюджет не уходит в огромную вышивку, которая на спине и стоит дорого, и весит много.

Частые вопросы

Что долговечнее, вышивка или печать?

Вышивка. Нить живёт столько же, сколько изделие, и выдерживает любую стирку. DTF-принт выдерживает 50+ стирок при 40 °C, шелкография тоже стойкая, но краска со временем всё равно изнашивается.

Какой минимальный тираж вышивки?

От 20 штук. Для меньших количеств выгоднее DTF-печать: от 10 штук, минимум 1 погонный метр плёнки.

Сколько стоит вышивка логотипа?

Цену считаем по макету: она зависит от числа стежков, размера и количества цветов нитей. Пришлите логотип, и мы посчитаем вышивку и печать, чтобы было с чем сравнить.

Можно ли вышить логотип на тонкой футболке?

Не рекомендуем. Вышивке нужна ткань от 180 г/м², на тонком трикотаже полотно стягивается. Для футболок лучше DTF или шелкография.

Что быстрее сделать к мероприятию?

DTF-печать: тираж до 100 штук готов за 1-2 рабочих дня после утверждения макета. Вышивке нужно от 5 дней.

Посчитаем оба варианта

Пришлите логотип, изделие и тираж. Подберём способ нанесения, рассчитаем стоимость и сроки производства и покажем визуализацию до запуска. Подробнее о технологиях: 5 способов печати на футболках, что такое DTF-печать.

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