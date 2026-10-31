До 100 футболок с логотипом дешевле выходит DTF, от 200 штук в 1-3 цвета выигрывает шелкография. На 500 футболках разница заметная: 65 ₽ за штуку шелкографией против 80-110 ₽ за DTF в формате A4. Если в макете фото или градиент, выбора нет, это DTF при любом тираже.

Ниже разбираем, из чего складывается цена каждой технологии, где проходит граница выгоды и какие макеты заставят нас отказать в шелкографии. Цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года, за нанесение без стоимости изделия.

Чем отличаются технологии

Шелкография, она же трафаретная печать: краска продавливается ракелем через сетку с трафаретом. На каждый цвет свой трафарет и свой прогон. Слой краски плотный, на тёмной ткани лежит белая подложка, поэтому логотип не просвечивает.

DTF, direct to film: принт печатается на плёнку шириной 60 см, засыпается клеевым порошком и переносится на ткань термопрессом. Цветов любое количество, стоимость от них не зависит. Плёнку считаем метрами: на метре помещается 10 принтов A4 или 20 принтов A5.

Цена за штуку по тиражам

Логотип формата A4 на светлой футболке, одна сторона.

Тираж Шелкография, 1 цвет Шелкография, 3 цвета DTF, полноцвет 50 шт 164 ₽ 188 ₽ 130 ₽ 100 шт 113 ₽ 136 ₽ 110 ₽ 200 шт 93 ₽ 107 ₽ 110 ₽ 500 шт 65 ₽ 84 ₽ 80 ₽ 1 000 шт 56 ₽ 75 ₽ 75 ₽

Важная деталь про цветную футболку. В шелкографии белая подложка считается отдельным цветом: логотип в 2 цвета на чёрном это 3 прогона. В DTF подложка уже входит в цену, тёмная ткань стоит столько же, сколько светлая.

Минимальный заказ: шелкография от 50 штук, DTF от 1 метра плёнки, это 1 500 ₽ и примерно 10 принтов A4. Полные таблицы по форматам A5, A4 и A3 на страницах шелкографии и DTF-печати.

Стойкость и ощущение на ткани

Параметр Шелкография DTF Стирок при 40 °C 50+, пластизоль держится дольше 50+ Слой на ткани плотный, на тонком хлопке ощущается тонкая эластичная плёнка Тёмная ткань через белую подложку подложка в составе принта Синтетика, нейлон ограниченно, нужна спецкраска да, почти любая ткань Мин. линия 0,5 мм 0,5 мм, шрифт от 6 pt Срок на производстве от 2 дней 1-5 дней

Когда шелкография не подойдёт

В макете фото, градиент или больше 6 цветов. Растяжку можно напечатать растром, но это компромисс. Полноцвет уходит в DTF.

Тираж меньше 50 штук. Трафарет не окупается.

Линии тоньше 0,5 мм. Через сетку не пропечатаются.

Изображение больше A3. Делим на два прогона или печатаем DTF с рулона.

Разные надписи на каждой футболке, имена и номера. Для персонализации DTF или термоперенос.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Когда DTF проигрывает

Большой тираж с простым логотипом. От 300-500 штук шелкография дешевле на 15-30 % и даёт более плотный цвет.

Спецэффекты: золото и серебро, флуоресцент, светонакопительная краска, пуф-эффект. Это краски для шелкографии. В DTF есть только светящаяся плёнка, и она дороже стандартной почти вдвое.

Pantone в точку. Плёнка печатается CMYK, фирменный оттенок попадает с допуском. Шелкография смешивает краску под номер Pantone.

Совет технолога

Между 400 и 500 штуками цена шелкографии за штуку падает на 30 %. Если тираж «около 450», выгоднее заказать 500. В DTF скомпонуйте логотип на грудь и на спину на одном метре плёнки, тогда платите за один метр вместо двух.

Пример из производства

Заказ на 300 худи для мероприятия, логотип в 2 цвета на чёрном. Шелкографией это 3 прогона (2 цвета плюс подложка), DTF считает один принт A4. На 300 штуках цены почти сравнялись, и заказчик выбрал DTF: макет содержал тонкие линии в контуре, которые в шелкографии пришлось бы утолщать.

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Частые вопросы

Что лучше для футболок, шелкография или DTF?

До 100 штук и для сложной графики DTF. От 200-300 штук с логотипом в 1-3 цвета шелкография: дешевле за штуку и плотнее цвет.

Что дольше держится, шелкография или DTF?

Обе выдерживают 50+ стирок при 40 °C. Пластизольная шелкография служит дольше, DTF при стирке наизнанку не трескается.

Можно ли сделать шелкографию на 20 футболках?

Минимум 50 штук. На 20 футболок делаем DTF, цена за принт A4 около 150 ₽.

Можно ли напечатать на своих футболках?

Да, обе технологии работают с изделиями заказчика. Для DTF подходит любая ткань, для шелкографии хлопок и смесовые.

Сколько стоит минимальный заказ?

Шелкография от 3 000 ₽ за нанесение, DTF от 1 500 ₽ (1 метр плёнки). Макет и цветопроба бесплатно.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.