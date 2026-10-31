На рабочие куртки, комбинезоны и жилеты плотностью 240-300 г/м² логотип вышивают: он переживёт промышленную стирку и не сотрётся об инструмент. На футболки и поло для персонала наносят шелкографией, от 100 штук это дешевле всего. Световозвращающие элементы на спецодежде делают термопереносом, и это не декор, а требование ГОСТ 12.4.281.

Разбираем технологии по типу одежды, стойкость к стиркам и цены из прайса AEPRINT.

Технология по типу спецодежды

Изделие Ткань Основная технология Альтернатива Куртка, полукомбинезон смесовая 240-300 г/м² вышивка термоперенос полиуретан Жилет сигнальный полиэстер 120-160 г/м² термоперенос шелкография спецкраской Футболка, поло персонала хлопок, пике 180-220 шелкография от 100 шт, вышивка на поло DTF до 100 шт Халат медицинский смесовая вышивка термоперенос Фартук, HoReCa хлопок, смесовая вышивка, шелкография DTF Каска, СИЗ пластик тампопечать, УФ-печать объёмная наклейка Перчатки, кепка трикотаж, твил вышивка на кепке, шелкография на перчатках термоперенос

Почему на куртках вышивка

Спецодежду стирают при 60-90 °C, часто в промышленных машинах, и трут о металл и бетон. Печатный слой на таких условиях живёт сезон. Вышивка служит столько, сколько сама куртка. Логотип 8 × 8 см это 12-15 тысяч стежков, на груди куртки или на спине до 30 × 30 см. На плотной ткани вышиваем прямо на изделии, на мембранных куртках делаем шеврон на липучке, чтобы не прокалывать мембрану.

Стойкость по технологиям

Технология Стирка Истирание Когда выбирать Вышивка любая, 90 °C не стирается куртки, халаты, поло, срок службы 2-3 года Шелкография пластизоль 50+ стирок при 40-60 °C среднее футболки персонала тиражом от 100 Термоперенос ПВХ до 80 °C хорошее жилеты, световозвращающие полосы, номера Термоперенос полиуретан до 60 °C хорошее, эластичен мембранные и стрейчевые ткани DTF 50+ стирок при 40 °C среднее малые партии, полноцветный логотип

Световозвращающие элементы

Сигнальная одежда для дорожных, складских и нефтегазовых работ должна соответствовать ГОСТ 12.4.281 (на основе ISO 20471): классы видимости, площадь фонового материала и ширина световозвращающих полос. Полосы наносим термопереносом световозвращающей плёнкой, логотип на такой одежде ставим вне полос, чтобы не уменьшать их площадь. Если заказчик ведёт сертификацию СИЗ, согласовываем места нанесения с его инженером по охране труда до запуска.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Цены

Вышивка логотипа 8 × 8 см на куртке: цена по стежкам, при 100 штуках ориентир 250-350 ₽ за изделие. Программа вышивки разово, повтор бесплатно.

Шелкография на футболке или поло, логотип A5 в 1 цвет: 102 ₽ при 100 штуках, 56 ₽ при 500.

Термоперенос логотипа до 150 см² на жилет: 176 ₽ при 50 штуках, 140 ₽ при 500. Второй цвет плёнки как второе нанесение.

Тампопечать на каске, 1 цвет: 70 ₽ при 100 штуках на пластике сложной формы, 17,9 ₽ при 500.

Наносим на изделия заказчика: распаковка и упаковка 5 ₽ за штуку, перед тиражом делаем пробу на одном изделии.

Что учесть в макете

Для вышивки уберите линии тоньше 1 мм и текст ниже 5 мм. Для термопереноса элементы от 2,5 мм. Логотип в один цвет на спецодежде выглядит уместнее полноцветного и дешевле в 1,5-2 раза. Требования к файлам в статье о подготовке макета.

Пример из производства

Монтажная организация заказала 150 курток и 150 сигнальных жилетов. На куртки вышили логотип 7 см на груди и название компании 25 см на спине. На жилеты нанесли логотип термопереносом поверх фонового материала, не задевая световозвращающих полос. Второй заказ через год: 60 комплектов для новой бригады, программа вышивки уже была, оплатили только работу.

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Частые вопросы

Как лучше нанести логотип на рабочую куртку?

Вышивкой. Она выдерживает стирку при 90 °C и не стирается. На мембранной куртке делаем шеврон на липучке.

Можно ли нанести логотип на сигнальный жилет?

Да, термопереносом вне световозвращающих полос, чтобы жилет остался в своём классе видимости по ГОСТ 12.4.281.

Сколько держится печать на спецодежде?

Вышивка весь срок службы изделия. Шелкография 50+ стирок при 40-60 °C, термоперенос ПВХ выдерживает стирку до 80 °C.

Наносите ли на нашу спецодежду?

Да, на изделия заказчика. Делаем пробу на одном изделии, затем тираж.

Какой минимальный тираж?

Вышивка от 20 штук, термоперенос и DTF от 10, шелкография от 50, тампопечать на касках от 100.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.