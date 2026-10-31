Способ нанесения логотипа выбирают по трём параметрам: материал изделия, тираж и сложность макета. На хлопке от 100 штук это шелкография, на любой ткани малым тиражом DTF, на пластике тампопечать, на металле и стекле УФ-печать или гравировка. Ниже матрица по 8 материалам и 15 технологиям с ценами из прайса AEPRINT.

Что на что наносим

Зелёная логика простая: с первой технологии в ячейке начинаем расчёт, вторая рабочая альтернатива.

Материал Основная технология Альтернатива Хлопок, трикотаж Шелкография, DTF, вышивка термоперенос Синтетика, спортивная форма DTF, сублимация шелкография Пластик: ручки, флешки, брелоки Тампопечать, УФ-печать объёмные наклейки, UV-DTF Металл УФ-печать, лазерная гравировка тампопечать Дерево УФ-печать, гравировка CO₂ тампопечать Керамика, стекло Сублимация (кружки), деколь, UV-DTF УФ-печать по окружности Бумага, картон, пакеты Шелкография, УФ-печать, цифровая печать тиснение Кожа, кожзам Тиснение, гравировка УФ-печать

Цена и минимальный тираж по технологиям

Цена за нанесение на одно изделие при типовом тираже, без стоимости самого изделия.

Технология Мин. тираж Ориентир цены Срок Шелкография 50 шт от 48 ₽ (A5, 1 цвет, от 1 000 шт) от 2 дней DTF-печать 10 шт, 1 м плёнки от 75 ₽ за A4 при объёме, 150 ₽ от 1 метра 1-5 дней Машинная вышивка 20 шт по стежкам: логотип 5×5 см это 5-8 тыс. стежков от 5 дней Тампопечать 100 шт от 3,4 ₽ на 10 000 шт, 35 ₽ на 100 шт от 2 дней УФ-печать 10 шт от 9,5 ₽ на 2 000 шт, 39 ₽ на 30 шт от 2 дней Лазерная гравировка 10 шт от 16 ₽ (металл, 1 000 шт) от 2 дней Тиснение 100 шт от 18 ₽ блинт, от 24 ₽ фольгой от 2 дней Термоперенос 10 шт от 140 ₽ за логотип до 150 см² от 2 дней Сублимация 1 шт кружка с печатью от 242 ₽, перенос на свою от 68 ₽ от 2 дней UV-DTF (стикеры) 10 листов A4 17-33 ₽ за стикер 6×6 см от 2 дней

Минимальная сумма заказа на нанесение зависит от технологии: от 1 500 ₽ за DTF до 4 000 ₽ за UV-DTF. Полный прайс по каждой технологии открывается с хаба «Нанесение».

Как выбрать за минуту

Футболки, худи, поло от 100 штук с логотипом в 1-3 цвета: шелкография.

Те же изделия до 100 штук или с фото в макете: DTF.

Поло, флис, кепки, спецодежда, когда нужен статус: вышивка. На тонкой футболке 140-160 г/м² не вышиваем, стягивает полотно.

Ручки, флешки, брелоки тиражом от 500: тампопечать. До 300 штук или полноцвет: УФ-печать.

Металлические ручки, термосы, ножи: гравировка. Она не стирается, а до 49 штук считается фиксированно за партию.

Кожаные ежедневники и обложки: тиснение фольгой, на тёмной коже читается лучше блинта.

Белые кружки: сублимация, краска уходит в глазурь и переживает посудомойку. Цветные кружки: деколь или УФ по окружности.

Пакеты ПВД и бумажные: шелкография, крупный тираж полиграфии цифрой.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Что ограничивает выбор

Толщина линий. Шелкография от 0,5 мм, тампопечать от 0,1 мм, УФ от 0,15 мм, вышивка от 1 мм и элемент от 5 мм. Если в логотипе тонкий курсив, вышивка его съест.

Цвет изделия. Белый цвет не печатается сублимацией, поэтому она только на светлом. В шелкографии и тампопечати белая краска на тёмном идёт с коэффициентом 1,3, в DTF и УФ подложка уже в цене.

Форма. Цилиндр (бутылка, термос) это УФ-печать по окружности или тампопечать, плоская печать на нём ляжет с искажением.

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Частые вопросы

Какой способ нанесения логотипа самый дешёвый?

На объёме тампопечать: 3,4 ₽ за штуку на 10 000 ручек. На текстиле шелкография, от 48 ₽ при тираже от 1 000.

Какой способ самый стойкий?

Гравировка и тиснение, они меняют сам материал. На ткани вышивка, служит весь срок жизни изделия.

Можно ли нанести логотип на 10 изделий?

Да: DTF, УФ-печать, гравировка, термоперенос и сублимация работают от 10 штук, сублимация даже от 1. Шелкография от 50, тампопечать и тиснение от 100.

Что выбрать для полноцветного логотипа?

На ткани DTF или сублимация, на сувенирах УФ-печать, на кружках сублимация или деколь.

Наносите ли логотип на изделия заказчика?

Да, почти все технологии работают с давальческим сырьём. Для тиснения коэффициент ×2 с приладочным образцом, для остальных 5 ₽ за распаковку и упаковку изделия.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.