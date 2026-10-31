Способ нанесения логотипа выбирают по трём параметрам: материал изделия, тираж и сложность макета. На хлопке от 100 штук это шелкография, на любой ткани малым тиражом DTF, на пластике тампопечать, на металле и стекле УФ-печать или гравировка. Ниже матрица по 8 материалам и 15 технологиям с ценами из прайса AEPRINT.
Что на что наносим
Зелёная логика простая: с первой технологии в ячейке начинаем расчёт, вторая рабочая альтернатива.
|Материал
|Основная технология
|Альтернатива
|Хлопок, трикотаж
|Шелкография, DTF, вышивка
|термоперенос
|Синтетика, спортивная форма
|DTF, сублимация
|шелкография
|Пластик: ручки, флешки, брелоки
|Тампопечать, УФ-печать
|объёмные наклейки, UV-DTF
|Металл
|УФ-печать, лазерная гравировка
|тампопечать
|Дерево
|УФ-печать, гравировка CO₂
|тампопечать
|Керамика, стекло
|Сублимация (кружки), деколь, UV-DTF
|УФ-печать по окружности
|Бумага, картон, пакеты
|Шелкография, УФ-печать, цифровая печать
|тиснение
|Кожа, кожзам
|Тиснение, гравировка
|УФ-печать
Цена и минимальный тираж по технологиям
Цена за нанесение на одно изделие при типовом тираже, без стоимости самого изделия.
|Технология
|Мин. тираж
|Ориентир цены
|Срок
|Шелкография
|50 шт
|от 48 ₽ (A5, 1 цвет, от 1 000 шт)
|от 2 дней
|DTF-печать
|10 шт, 1 м плёнки
|от 75 ₽ за A4 при объёме, 150 ₽ от 1 метра
|1-5 дней
|Машинная вышивка
|20 шт
|по стежкам: логотип 5×5 см это 5-8 тыс. стежков
|от 5 дней
|Тампопечать
|100 шт
|от 3,4 ₽ на 10 000 шт, 35 ₽ на 100 шт
|от 2 дней
|УФ-печать
|10 шт
|от 9,5 ₽ на 2 000 шт, 39 ₽ на 30 шт
|от 2 дней
|Лазерная гравировка
|10 шт
|от 16 ₽ (металл, 1 000 шт)
|от 2 дней
|Тиснение
|100 шт
|от 18 ₽ блинт, от 24 ₽ фольгой
|от 2 дней
|Термоперенос
|10 шт
|от 140 ₽ за логотип до 150 см²
|от 2 дней
|Сублимация
|1 шт
|кружка с печатью от 242 ₽, перенос на свою от 68 ₽
|от 2 дней
|UV-DTF (стикеры)
|10 листов A4
|17-33 ₽ за стикер 6×6 см
|от 2 дней
Минимальная сумма заказа на нанесение зависит от технологии: от 1 500 ₽ за DTF до 4 000 ₽ за UV-DTF. Полный прайс по каждой технологии открывается с хаба «Нанесение».
Как выбрать за минуту
- Футболки, худи, поло от 100 штук с логотипом в 1-3 цвета: шелкография.
- Те же изделия до 100 штук или с фото в макете: DTF.
- Поло, флис, кепки, спецодежда, когда нужен статус: вышивка. На тонкой футболке 140-160 г/м² не вышиваем, стягивает полотно.
- Ручки, флешки, брелоки тиражом от 500: тампопечать. До 300 штук или полноцвет: УФ-печать.
- Металлические ручки, термосы, ножи: гравировка. Она не стирается, а до 49 штук считается фиксированно за партию.
- Кожаные ежедневники и обложки: тиснение фольгой, на тёмной коже читается лучше блинта.
- Белые кружки: сублимация, краска уходит в глазурь и переживает посудомойку. Цветные кружки: деколь или УФ по окружности.
- Пакеты ПВД и бумажные: шелкография, крупный тираж полиграфии цифрой.
Что ограничивает выбор
Толщина линий. Шелкография от 0,5 мм, тампопечать от 0,1 мм, УФ от 0,15 мм, вышивка от 1 мм и элемент от 5 мм. Если в логотипе тонкий курсив, вышивка его съест.
Цвет изделия. Белый цвет не печатается сублимацией, поэтому она только на светлом. В шелкографии и тампопечати белая краска на тёмном идёт с коэффициентом 1,3, в DTF и УФ подложка уже в цене.
Форма. Цилиндр (бутылка, термос) это УФ-печать по окружности или тампопечать, плоская печать на нём ляжет с искажением.
Смотрите также: шелкография или DTF, вышивка или печать, как подготовить макет.
Частые вопросы
Какой способ нанесения логотипа самый дешёвый?
На объёме тампопечать: 3,4 ₽ за штуку на 10 000 ручек. На текстиле шелкография, от 48 ₽ при тираже от 1 000.
Какой способ самый стойкий?
Гравировка и тиснение, они меняют сам материал. На ткани вышивка, служит весь срок жизни изделия.
Можно ли нанести логотип на 10 изделий?
Да: DTF, УФ-печать, гравировка, термоперенос и сублимация работают от 10 штук, сублимация даже от 1. Шелкография от 50, тампопечать и тиснение от 100.
Что выбрать для полноцветного логотипа?
На ткани DTF или сублимация, на сувенирах УФ-печать, на кружках сублимация или деколь.
Наносите ли логотип на изделия заказчика?
Да, почти все технологии работают с давальческим сырьём. Для тиснения коэффициент ×2 с приладочным образцом, для остальных 5 ₽ за распаковку и упаковку изделия.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.