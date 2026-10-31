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Технологии печати4 мин чтения

Способы нанесения логотипа: 15 технологий, на что подходят и от какого тиража выгодны

Все способы нанесения логотипа на одежду, сувениры, пакеты, металл и стекло: матрица материал → технология, минимальный тираж и цена за штуку.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Способы нанесения логотипа: 15 технологий, на что подходят и от какого тиража выгодны

Способ нанесения логотипа выбирают по трём параметрам: материал изделия, тираж и сложность макета. На хлопке от 100 штук это шелкография, на любой ткани малым тиражом DTF, на пластике тампопечать, на металле и стекле УФ-печать или гравировка. Ниже матрица по 8 материалам и 15 технологиям с ценами из прайса AEPRINT.

Что на что наносим

Зелёная логика простая: с первой технологии в ячейке начинаем расчёт, вторая рабочая альтернатива.

МатериалОсновная технологияАльтернатива
Хлопок, трикотажШелкография, DTF, вышивкатермоперенос
Синтетика, спортивная формаDTF, сублимацияшелкография
Пластик: ручки, флешки, брелокиТампопечать, УФ-печатьобъёмные наклейки, UV-DTF
МеталлУФ-печать, лазерная гравировкатампопечать
ДеревоУФ-печать, гравировка CO₂тампопечать
Керамика, стеклоСублимация (кружки), деколь, UV-DTFУФ-печать по окружности
Бумага, картон, пакетыШелкография, УФ-печать, цифровая печатьтиснение
Кожа, кожзамТиснение, гравировкаУФ-печать

Цена и минимальный тираж по технологиям

Цена за нанесение на одно изделие при типовом тираже, без стоимости самого изделия.

ТехнологияМин. тиражОриентир ценыСрок
Шелкография50 штот 48 ₽ (A5, 1 цвет, от 1 000 шт)от 2 дней
DTF-печать10 шт, 1 м плёнкиот 75 ₽ за A4 при объёме, 150 ₽ от 1 метра1-5 дней
Машинная вышивка20 штпо стежкам: логотип 5×5 см это 5-8 тыс. стежковот 5 дней
Тампопечать100 штот 3,4 ₽ на 10 000 шт, 35 ₽ на 100 штот 2 дней
УФ-печать10 штот 9,5 ₽ на 2 000 шт, 39 ₽ на 30 штот 2 дней
Лазерная гравировка10 штот 16 ₽ (металл, 1 000 шт)от 2 дней
Тиснение100 штот 18 ₽ блинт, от 24 ₽ фольгойот 2 дней
Термоперенос10 штот 140 ₽ за логотип до 150 см²от 2 дней
Сублимация1 шткружка с печатью от 242 ₽, перенос на свою от 68 ₽от 2 дней
UV-DTF (стикеры)10 листов A417-33 ₽ за стикер 6×6 смот 2 дней

Минимальная сумма заказа на нанесение зависит от технологии: от 1 500 ₽ за DTF до 4 000 ₽ за UV-DTF. Полный прайс по каждой технологии открывается с хаба «Нанесение».

Как выбрать за минуту

  • Футболки, худи, поло от 100 штук с логотипом в 1-3 цвета: шелкография.
  • Те же изделия до 100 штук или с фото в макете: DTF.
  • Поло, флис, кепки, спецодежда, когда нужен статус: вышивка. На тонкой футболке 140-160 г/м² не вышиваем, стягивает полотно.
  • Ручки, флешки, брелоки тиражом от 500: тампопечать. До 300 штук или полноцвет: УФ-печать.
  • Металлические ручки, термосы, ножи: гравировка. Она не стирается, а до 49 штук считается фиксированно за партию.
  • Кожаные ежедневники и обложки: тиснение фольгой, на тёмной коже читается лучше блинта.
  • Белые кружки: сублимация, краска уходит в глазурь и переживает посудомойку. Цветные кружки: деколь или УФ по окружности.
  • Пакеты ПВД и бумажные: шелкография, крупный тираж полиграфии цифрой.

Что ограничивает выбор

Толщина линий. Шелкография от 0,5 мм, тампопечать от 0,1 мм, УФ от 0,15 мм, вышивка от 1 мм и элемент от 5 мм. Если в логотипе тонкий курсив, вышивка его съест.

Цвет изделия. Белый цвет не печатается сублимацией, поэтому она только на светлом. В шелкографии и тампопечати белая краска на тёмном идёт с коэффициентом 1,3, в DTF и УФ подложка уже в цене.

Форма. Цилиндр (бутылка, термос) это УФ-печать по окружности или тампопечать, плоская печать на нём ляжет с искажением.

Смотрите также: шелкография или DTF, вышивка или печать, как подготовить макет.

Частые вопросы

Какой способ нанесения логотипа самый дешёвый?

На объёме тампопечать: 3,4 ₽ за штуку на 10 000 ручек. На текстиле шелкография, от 48 ₽ при тираже от 1 000.

Какой способ самый стойкий?

Гравировка и тиснение, они меняют сам материал. На ткани вышивка, служит весь срок жизни изделия.

Можно ли нанести логотип на 10 изделий?

Да: DTF, УФ-печать, гравировка, термоперенос и сублимация работают от 10 штук, сублимация даже от 1. Шелкография от 50, тампопечать и тиснение от 100.

Что выбрать для полноцветного логотипа?

На ткани DTF или сублимация, на сувенирах УФ-печать, на кружках сублимация или деколь.

Наносите ли логотип на изделия заказчика?

Да, почти все технологии работают с давальческим сырьём. Для тиснения коэффициент ×2 с приладочным образцом, для остальных 5 ₽ за распаковку и упаковку изделия.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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