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Технологии печати4 мин чтения

Размер и расположение принта на футболке: стандарты по зонам в сантиметрах

Размеры принта на футболке: грудь слева 10×10 см, по центру до A4, спина до A3, рукав 8 см. Таблица по размерам S-3XL и ограничения технологий.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Размер и расположение принта на футболке: стандарты по зонам в сантиметрах

Логотип на груди слева печатают размером 7-10 см по ширине, принт по центру груди 20-28 см (формат A4), спину занимают форматом до A3, это 28-35 см по ширине. Рукав 6-8 см. Это не правила, а привычные пропорции, при которых принт не выглядит ни наклейкой, ни афишей.

Разбираем зоны печати, как размер зависит от размера футболки и какие ограничения ставит технология. Цифры из технических заданий производства AEPRINT.

Зоны печати и стандартные размеры

ЗонаРазмер принтаДля чего
Грудь слевадо 10 × 10 см, чаще 7-8 смкорпоративная одежда, поло, форма персонала
Грудь по центрудо A4, 21 × 29,7 сммерч, промо, мероприятия
Спина целикомдо A3, 29,7 × 42 смлозунг, крупный логотип, номера
Спина под воротом8-10 см по ширинесайт, хештег, название команды
Рукав6-8 см, на коротком рукаве до 7 смвторой логотип, флаг, партнёр
Низ футболки сбокудо 10 смдизайнерский акцент

Отступ от воротника для принта по центру груди 7-9 см, иначе рисунок уедет под подбородок. Для принта на спине отступ от шва ворота 8-10 см.

Размер принта в зависимости от размера футболки

Один и тот же файл на S и на 3XL выглядит по-разному: на маленькой футболке занимает половину груди, на большой теряется. Если в тираже широкий разбег размеров, делим его на две группы.

Размер футболкиШирина грудиПринт по центруПринт на спине
XS-S44-48 см18-22 см24-28 см
M-L50-54 см22-26 см28-32 см
XL-2XL56-62 см26-28 см32-35 см
3XL и больше64+ см28 см, формат A435 см, формат A3
Детские 104-14030-38 см14-18 см18-24 см

В шелкографии каждый размер принта это отдельный трафарет. Два размера в тираже удорожают заказ примерно на стоимость второй приладки, поэтому на 50-100 футболках обычно оставляем один размер. В DTF масштабировать принт бесплатно, меняется только расход плёнки.

Ограничения технологий

  • Шелкография: максимум A3 за один прогон. Больше делим на два прогона или переходим на DTF.
  • DTF: ширина плёнки 56 см, длина любая. Полную запечатку спины делаем без стыков.
  • Вышивка: на груди до 10 × 10 см, на спине до 30 × 30 см. На тонкой футболке 140-160 г/м² вышивка стягивает ткань, для неё берём поло или худи.
  • Термоперенос: до 2 400 см², это примерно A2. Для номеров и имён.
  • Сублимация: по всей площади, но только на светлой синтетике.

Как проверить размер до тиража

Распечатайте макет на принтере в масштабе 1:1 и приложите к футболке нужного размера. На печать логотипа 8 см уходит лист A4, на принт A3 два листа. Этот способ даёт больше, чем любая визуализация на мокапе: сразу видно, не упирается ли принт в шов и читается ли мелкий текст с двух метров.

Мелкий текст: в шелкографии шрифт от 6 pt и линия от 0,5 мм, в DTF то же самое. Подпись под логотипом высотой 3 мм напечатается, но прочитать её сможет только тот, кто подойдёт вплотную.

Пример из производства

Для форума заказали 400 футболок с логотипом партнёров на спине: 6 логотипов в ряд. При ширине 32 см каждый логотип получил бы 4,5 см, и два из них с тонким шрифтом стали бы нечитаемыми. Переложили в два ряда по три, логотипы выросли до 9 см. Печатали DTF, макет не пришлось упрощать.

Смотрите также: как выбрать футболку под печать, требования к макету, шелкография или DTF, футболки с логотипом.

Частые вопросы

Какой стандартный размер логотипа на футболке?

На груди слева 7-10 см по ширине. По центру груди 20-28 см, на спине до 35 см.

На какой высоте печатать логотип на груди?

Верхний край принта на 7-9 см ниже шва воротника. Логотип слева ставят на уровне 5-7 см от плечевого шва по вертикали и по центру левой половины груди.

Можно ли напечатать принт на всю спину?

Да, DTF печатает до 56 см по ширине, шелкография до формата A3. Отступы по 3-4 см от боковых швов обязательны.

Нужны ли разные размеры принта для S и XXL?

Для логотипа до 10 см нет. Для крупного принта на груди лучше два размера: до L и от XL. В DTF это ничего не стоит.

Какой размер принта на детской футболке?

14-18 см по центру груди для роста 104-140, логотип на груди слева 5-6 см.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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