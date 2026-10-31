Логотип на груди слева печатают размером 7-10 см по ширине, принт по центру груди 20-28 см (формат A4), спину занимают форматом до A3, это 28-35 см по ширине. Рукав 6-8 см. Это не правила, а привычные пропорции, при которых принт не выглядит ни наклейкой, ни афишей.
Разбираем зоны печати, как размер зависит от размера футболки и какие ограничения ставит технология. Цифры из технических заданий производства AEPRINT.
Зоны печати и стандартные размеры
|Зона
|Размер принта
|Для чего
|Грудь слева
|до 10 × 10 см, чаще 7-8 см
|корпоративная одежда, поло, форма персонала
|Грудь по центру
|до A4, 21 × 29,7 см
|мерч, промо, мероприятия
|Спина целиком
|до A3, 29,7 × 42 см
|лозунг, крупный логотип, номера
|Спина под воротом
|8-10 см по ширине
|сайт, хештег, название команды
|Рукав
|6-8 см, на коротком рукаве до 7 см
|второй логотип, флаг, партнёр
|Низ футболки сбоку
|до 10 см
|дизайнерский акцент
Отступ от воротника для принта по центру груди 7-9 см, иначе рисунок уедет под подбородок. Для принта на спине отступ от шва ворота 8-10 см.
Размер принта в зависимости от размера футболки
Один и тот же файл на S и на 3XL выглядит по-разному: на маленькой футболке занимает половину груди, на большой теряется. Если в тираже широкий разбег размеров, делим его на две группы.
|Размер футболки
|Ширина груди
|Принт по центру
|Принт на спине
|XS-S
|44-48 см
|18-22 см
|24-28 см
|M-L
|50-54 см
|22-26 см
|28-32 см
|XL-2XL
|56-62 см
|26-28 см
|32-35 см
|3XL и больше
|64+ см
|28 см, формат A4
|35 см, формат A3
|Детские 104-140
|30-38 см
|14-18 см
|18-24 см
В шелкографии каждый размер принта это отдельный трафарет. Два размера в тираже удорожают заказ примерно на стоимость второй приладки, поэтому на 50-100 футболках обычно оставляем один размер. В DTF масштабировать принт бесплатно, меняется только расход плёнки.
Ограничения технологий
- Шелкография: максимум A3 за один прогон. Больше делим на два прогона или переходим на DTF.
- DTF: ширина плёнки 56 см, длина любая. Полную запечатку спины делаем без стыков.
- Вышивка: на груди до 10 × 10 см, на спине до 30 × 30 см. На тонкой футболке 140-160 г/м² вышивка стягивает ткань, для неё берём поло или худи.
- Термоперенос: до 2 400 см², это примерно A2. Для номеров и имён.
- Сублимация: по всей площади, но только на светлой синтетике.
Как проверить размер до тиража
Распечатайте макет на принтере в масштабе 1:1 и приложите к футболке нужного размера. На печать логотипа 8 см уходит лист A4, на принт A3 два листа. Этот способ даёт больше, чем любая визуализация на мокапе: сразу видно, не упирается ли принт в шов и читается ли мелкий текст с двух метров.
Мелкий текст: в шелкографии шрифт от 6 pt и линия от 0,5 мм, в DTF то же самое. Подпись под логотипом высотой 3 мм напечатается, но прочитать её сможет только тот, кто подойдёт вплотную.
Пример из производства
Для форума заказали 400 футболок с логотипом партнёров на спине: 6 логотипов в ряд. При ширине 32 см каждый логотип получил бы 4,5 см, и два из них с тонким шрифтом стали бы нечитаемыми. Переложили в два ряда по три, логотипы выросли до 9 см. Печатали DTF, макет не пришлось упрощать.
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Частые вопросы
Какой стандартный размер логотипа на футболке?
На груди слева 7-10 см по ширине. По центру груди 20-28 см, на спине до 35 см.
На какой высоте печатать логотип на груди?
Верхний край принта на 7-9 см ниже шва воротника. Логотип слева ставят на уровне 5-7 см от плечевого шва по вертикали и по центру левой половины груди.
Можно ли напечатать принт на всю спину?
Да, DTF печатает до 56 см по ширине, шелкография до формата A3. Отступы по 3-4 см от боковых швов обязательны.
Нужны ли разные размеры принта для S и XXL?
Для логотипа до 10 см нет. Для крупного принта на груди лучше два размера: до L и от XL. В DTF это ничего не стоит.
Какой размер принта на детской футболке?
14-18 см по центру груди для роста 104-140, логотип на груди слева 5-6 см.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.