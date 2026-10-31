Логотип на груди слева печатают размером 7-10 см по ширине, принт по центру груди 20-28 см (формат A4), спину занимают форматом до A3, это 28-35 см по ширине. Рукав 6-8 см. Это не правила, а привычные пропорции, при которых принт не выглядит ни наклейкой, ни афишей.

Разбираем зоны печати, как размер зависит от размера футболки и какие ограничения ставит технология. Цифры из технических заданий производства AEPRINT.

Зоны печати и стандартные размеры

Зона Размер принта Для чего Грудь слева до 10 × 10 см, чаще 7-8 см корпоративная одежда, поло, форма персонала Грудь по центру до A4, 21 × 29,7 см мерч, промо, мероприятия Спина целиком до A3, 29,7 × 42 см лозунг, крупный логотип, номера Спина под воротом 8-10 см по ширине сайт, хештег, название команды Рукав 6-8 см, на коротком рукаве до 7 см второй логотип, флаг, партнёр Низ футболки сбоку до 10 см дизайнерский акцент

Отступ от воротника для принта по центру груди 7-9 см, иначе рисунок уедет под подбородок. Для принта на спине отступ от шва ворота 8-10 см.

Размер принта в зависимости от размера футболки

Один и тот же файл на S и на 3XL выглядит по-разному: на маленькой футболке занимает половину груди, на большой теряется. Если в тираже широкий разбег размеров, делим его на две группы.

Размер футболки Ширина груди Принт по центру Принт на спине XS-S 44-48 см 18-22 см 24-28 см M-L 50-54 см 22-26 см 28-32 см XL-2XL 56-62 см 26-28 см 32-35 см 3XL и больше 64+ см 28 см, формат A4 35 см, формат A3 Детские 104-140 30-38 см 14-18 см 18-24 см

В шелкографии каждый размер принта это отдельный трафарет. Два размера в тираже удорожают заказ примерно на стоимость второй приладки, поэтому на 50-100 футболках обычно оставляем один размер. В DTF масштабировать принт бесплатно, меняется только расход плёнки.

Ограничения технологий

Шелкография: максимум A3 за один прогон. Больше делим на два прогона или переходим на DTF.

DTF: ширина плёнки 56 см, длина любая. Полную запечатку спины делаем без стыков.

Вышивка: на груди до 10 × 10 см, на спине до 30 × 30 см. На тонкой футболке 140-160 г/м² вышивка стягивает ткань, для неё берём поло или худи.

Термоперенос: до 2 400 см², это примерно A2. Для номеров и имён.

Сублимация: по всей площади, но только на светлой синтетике.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как проверить размер до тиража

Распечатайте макет на принтере в масштабе 1:1 и приложите к футболке нужного размера. На печать логотипа 8 см уходит лист A4, на принт A3 два листа. Этот способ даёт больше, чем любая визуализация на мокапе: сразу видно, не упирается ли принт в шов и читается ли мелкий текст с двух метров.

Мелкий текст: в шелкографии шрифт от 6 pt и линия от 0,5 мм, в DTF то же самое. Подпись под логотипом высотой 3 мм напечатается, но прочитать её сможет только тот, кто подойдёт вплотную.

Пример из производства

Для форума заказали 400 футболок с логотипом партнёров на спине: 6 логотипов в ряд. При ширине 32 см каждый логотип получил бы 4,5 см, и два из них с тонким шрифтом стали бы нечитаемыми. Переложили в два ряда по три, логотипы выросли до 9 см. Печатали DTF, макет не пришлось упрощать.

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Частые вопросы

Какой стандартный размер логотипа на футболке?

На груди слева 7-10 см по ширине. По центру груди 20-28 см, на спине до 35 см.

На какой высоте печатать логотип на груди?

Верхний край принта на 7-9 см ниже шва воротника. Логотип слева ставят на уровне 5-7 см от плечевого шва по вертикали и по центру левой половины груди.

Можно ли напечатать принт на всю спину?

Да, DTF печатает до 56 см по ширине, шелкография до формата A3. Отступы по 3-4 см от боковых швов обязательны.

Нужны ли разные размеры принта для S и XXL?

Для логотипа до 10 см нет. Для крупного принта на груди лучше два размера: до L и от XL. В DTF это ничего не стоит.

Какой размер принта на детской футболке?

14-18 см по центру груди для роста 104-140, логотип на груди слева 5-6 см.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.