Для раздачи на мероприятии берите хлопок 150 г/м² за 412-500 ₽, для мерча, который будут носить, 190 г/м² и плотнее за 650-705 ₽. Под шелкографию и DTF подходит любой хлопок, под сублимацию только белая синтетика, под вышивку ткань от 180 г/м². Это главное, остальное детали, которые разбираем ниже.

Плотность: что значат цифры

Плотность измеряют в граммах на квадратный метр ткани. Чем выше, тем футболка толще, держит форму и дольше живёт.

Плотность Как ощущается Для чего Цена без нанесения 140-150 г/м² тонкая, летняя, просвечивает на светлых цветах промо, раздача, разовые акции от 412 ₽ 160-180 г/м² средняя, базовая мероприятия, форма на сезон от 500 ₽ 190-200 г/м² плотная, не просвечивает корпоративный мерч, подарки сотрудникам от 650 ₽ 220-240 г/м² тяжёлая, оверсайз, «премиум» мерч бренда, лимитированные серии от 900 ₽

Модели, которые держим на складе: Regent 150 г/м² в 17 цветах, Luanda 150 г/м², Imperial 190 г/м² в 18 цветах, Ankara 190 г/м², оверсайз Base Space 140 г/м² и Liyon 150 г/м². В наличии по 10 000-100 000 штук, поэтому тираж в 500 футболок одного цвета собираем без ожидания поставки.

Состав и технология печати

Состав Шелкография DTF Вышивка Сублимация Хлопок 100 % да, лучший вариант да от 180 г/м² нет Хлопок + полиэстер да да от 180 г/м² при ПЭ от 60 %, только светлые Полиэстер 100 % ограниченно да да да, белая Органический хлопок да да, водная плёнка от 180 г/м² нет

Белый на сублимации не печатается: краска уходит в волокно, а белого пигмента нет. Поэтому фирменный белый логотип на синей спортивной футболке делаем DTF.

Крой

Классический унисекс (Regent, Imperial): безопасный выбор для тиража на коллектив, размерная сетка XS-5XL.

Мужской и женский приталенный: нужен список размеров по людям заранее, иначе останутся лишние S и не хватит XL.

Оверсайз (Base Space, Liyon): для мерча бренда и молодых команд. Большая ровная плоскость под крупный принт на спине.

Поло: офисная форма, выставки, сервис. Пике 180-220 г/м² хорошо держит вышивку.

Лонгслив и худи: осенне-зимние мероприятия, подарочные наборы.

Цвет футболки и цвет логотипа

На белой и светлой футболке печать дешевле: в шелкографии не нужна подложка, это минус один прогон. Чёрная и тёмно-синяя хорошо продают логотип, но каждый светлый элемент в нём это белая подложка. Меланж (серый с крапинкой) прячет мелкие дефекты и выглядит дороже однотонного.

Проверяйте контраст: жёлтый логотип на белой футболке читается плохо, тёмно-зелёный на чёрной тоже. Пришлите макет, покажем визуализацию на трёх цветах из каталога.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Сколько брать размеров

Если списка по людям нет, рабочая раскладка для коллектива из 100 человек: S 10 %, M 25 %, L 30 %, XL 20 %, 2XL 10 %, 3XL 5 %. Для раздачи на мероприятии сдвигаем в сторону L и XL. Смена изделия или цвета в тираже стоит 1 000 ₽, разные размеры одной модели считаются одним тиражом.

Пример из производства

Производственная компания заказала 250 футболок для сотрудников. Первый вариант был Regent 150 г/м² в тёмно-синем. Технолог предложил Imperial 190 г/м²: разница 240 ₽ на штуке, зато футболка не вытягивается на воротнике через месяц и не просвечивает. Заказчик согласился, через полгода повторил заказ той же модели.

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Частые вопросы

Какая плотность футболки лучше для печати логотипа?

Для носки 180-200 г/м², для промо достаточно 150 г/м². На печать плотность почти не влияет, влияет на срок жизни футболки.

Какая футболка лучше под шелкографию?

Хлопок 100 % или смесовая с преобладанием хлопка, светлого цвета. На ней краска ложится ровнее и не нужна подложка.

Можно ли печатать на синтетике?

Да, DTF печатает на полиэстере и нейлоне, сублимация на белой синтетике. Шелкография на синтетике требует спецкраски.

Сколько стоит футболка с логотипом?

Футболка со склада от 412 ₽, нанесение от 56 ₽ шелкографией на 1 000 штук или от 110-150 ₽ DTF на малом тираже. Итог считаем по макету.

Можете напечатать на наших футболках?

Да, привозите. Проверим ткань на пробе перед тиражом.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.