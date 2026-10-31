Футболка с логотипом обходится в 520-650 ₽ при тираже 100 штук и в 470-560 ₽ при 500. Кружка с печатью 242-293 ₽, ручка с нанесением 15-50 ₽, худи 1 800-2 500 ₽. Цена складывается из изделия, нанесения и подготовки, и на тираже от 500 штук нанесение дешевеет вдвое.
Ниже разбираем формулу и считаем три типовых комплекта. Все цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года, с НДС.
Из чего складывается цена
- Изделие. Футболка со склада от 412 ₽, кружка белая от 180 ₽, ручка от 12 ₽. Цена фиксирована, с тиражом почти не меняется.
- Нанесение. Зависит от технологии, размера логотипа, числа цветов и тиража. Здесь главная экономия на объёме.
- Подготовка. Макет и визуализация бесплатно. Смена изделия или цвета печати внутри тиража 1 000 ₽, сигнальный образец по запросу.
- Упаковка и доставка. Индивидуальный пакет или коробка от 5-10 ₽, доставка по России по тарифу перевозчика.
Футболка с логотипом
Модель Regent 150 г/м² за 412 ₽, логотип A4 на груди.
|Тираж
|Шелкография, 1 цвет
|DTF, полноцвет
|Итог за футболку
|50 шт
|164 ₽
|130 ₽
|542-576 ₽
|100 шт
|113 ₽
|110 ₽
|522-525 ₽
|500 шт
|65 ₽
|80 ₽
|477-492 ₽
|1 000 шт
|56 ₽
|75 ₽
|468-487 ₽
Плотная футболка 190 г/м² прибавляет 240 ₽ к изделию. Второй цвет в шелкографии плюс 8-12 ₽, цветная футболка плюс ещё один прогон под подложку. Подробно о выборе технологии в статье «Шелкография или DTF».
Кружка с логотипом
Сублимация на белой кружке, цена уже с кружкой: 452 ₽ за 1-10 штук, 293 ₽ за 31-50, 282 ₽ за 51-100, 242 ₽ от 200. Цветная внутри дороже на 50-70 ₽. Деколь на цветной кружке и УФ по окружности считаем по макету.
Ручка с логотипом
|Тираж
|Тампопечать, 1 цвет
|УФ-печать
|Гравировка на металле
|100 шт
|35 ₽
|23 ₽
|23 ₽
|500 шт
|13,8 ₽
|17 ₽
|18 ₽
|1 000 шт
|9,7 ₽
|12 ₽
|16 ₽
Плюс сама ручка: пластиковая от 12 ₽, металлическая от 90 ₽. На 1 000 пластиковых ручек с одноцветным логотипом тираж выходит около 22 000 ₽.
Три готовых комплекта
|Задача
|Состав
|Тираж
|Бюджет за комплект
|Раздатка на выставку
|ручка, блокнот A6, пакет бумажный с логотипом
|500
|150-220 ₽
|Welcome pack сотруднику
|футболка 190 г/м², кружка, ежедневник, шоппер
|100
|1 900-2 600 ₽
|Мерч для команды
|худи с вышивкой, кепка, бутылка
|50
|3 200-4 500 ₽
Разбег внутри строки это выбор модели: худи 320 г/м² дороже худи 240 г/м² на 600-800 ₽, кружка-хамелеон дороже белой на 70 ₽.
Где экономить, а где нет
- Тираж. Между 400 и 500 футболками цена шелкографии за штуку падает на 30 %. Между 300 и 1 000 ручек тампопечать дешевеет почти вдвое. Если тираж «около порога», добирайте до порога.
- Число цветов. Логотип в один цвет на 1 000 ручек дешевле двухцветного на 700.
- Размер логотипа. В УФ-печати логотип до 10 см² стоит на 20-30 % дешевле следующей ступени площади. Не увеличивайте без нужды.
- Не экономьте на плотности футболки, если её будут носить. 240 ₽ разницы окупаются тем, что форма не растягивается через месяц.
Минимальный заказ и сроки
Минимальная сумма заказа 30 000 ₽. Нанесение на изделия заказчика считаем от 1 500-4 000 ₽ в зависимости от технологии. Простое нанесение на складские позиции от 2-3 рабочих дней, вышивка от 5 дней, наборы с упаковкой 2-3 недели.
Смотрите также: мерч для компании под задачу, 30 идей для мерча, кружки с логотипом, как выбрать ручки.
Частые вопросы
Сколько стоит футболка с логотипом за штуку?
От 470 ₽ при тираже 500 и от 520 ₽ при тираже 100, с нанесением и НДС. Плотная модель дороже на 240 ₽.
Сколько стоит мерч на 100 сотрудников?
Комплект футболка, кружка, ежедневник и шоппер обходится в 1 900-2 600 ₽ на человека, итого 190 000-260 000 ₽.
Что входит в стоимость нанесения?
Печать, приладка, макет и визуализация. Отдельно считаются смена изделия в тираже, сигнальный образец и упаковка.
Есть ли минимальная сумма заказа?
Да, 30 000 ₽ на заказ продукции с нанесением. На нанесение на своих изделиях от 1 500 ₽.
Можно ли получить расчёт без макета?
Да, пришлите список изделий и тираж, посчитаем ориентир. Точную цену даём после проверки макета технологом.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.