Футболка с логотипом обходится в 520-650 ₽ при тираже 100 штук и в 470-560 ₽ при 500. Кружка с печатью 242-293 ₽, ручка с нанесением 15-50 ₽, худи 1 800-2 500 ₽. Цена складывается из изделия, нанесения и подготовки, и на тираже от 500 штук нанесение дешевеет вдвое.

Ниже разбираем формулу и считаем три типовых комплекта. Все цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года, с НДС.

Из чего складывается цена

Изделие. Футболка со склада от 412 ₽, кружка белая от 180 ₽, ручка от 12 ₽. Цена фиксирована, с тиражом почти не меняется. Нанесение. Зависит от технологии, размера логотипа, числа цветов и тиража. Здесь главная экономия на объёме. Подготовка. Макет и визуализация бесплатно. Смена изделия или цвета печати внутри тиража 1 000 ₽, сигнальный образец по запросу. Упаковка и доставка. Индивидуальный пакет или коробка от 5-10 ₽, доставка по России по тарифу перевозчика.

Футболка с логотипом

Модель Regent 150 г/м² за 412 ₽, логотип A4 на груди.

Тираж Шелкография, 1 цвет DTF, полноцвет Итог за футболку 50 шт 164 ₽ 130 ₽ 542-576 ₽ 100 шт 113 ₽ 110 ₽ 522-525 ₽ 500 шт 65 ₽ 80 ₽ 477-492 ₽ 1 000 шт 56 ₽ 75 ₽ 468-487 ₽

Плотная футболка 190 г/м² прибавляет 240 ₽ к изделию. Второй цвет в шелкографии плюс 8-12 ₽, цветная футболка плюс ещё один прогон под подложку. Подробно о выборе технологии в статье «Шелкография или DTF».

Кружка с логотипом

Сублимация на белой кружке, цена уже с кружкой: 452 ₽ за 1-10 штук, 293 ₽ за 31-50, 282 ₽ за 51-100, 242 ₽ от 200. Цветная внутри дороже на 50-70 ₽. Деколь на цветной кружке и УФ по окружности считаем по макету.

Ручка с логотипом

Тираж Тампопечать, 1 цвет УФ-печать Гравировка на металле 100 шт 35 ₽ 23 ₽ 23 ₽ 500 шт 13,8 ₽ 17 ₽ 18 ₽ 1 000 шт 9,7 ₽ 12 ₽ 16 ₽

Плюс сама ручка: пластиковая от 12 ₽, металлическая от 90 ₽. На 1 000 пластиковых ручек с одноцветным логотипом тираж выходит около 22 000 ₽.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Три готовых комплекта

Задача Состав Тираж Бюджет за комплект Раздатка на выставку ручка, блокнот A6, пакет бумажный с логотипом 500 150-220 ₽ Welcome pack сотруднику футболка 190 г/м², кружка, ежедневник, шоппер 100 1 900-2 600 ₽ Мерч для команды худи с вышивкой, кепка, бутылка 50 3 200-4 500 ₽

Разбег внутри строки это выбор модели: худи 320 г/м² дороже худи 240 г/м² на 600-800 ₽, кружка-хамелеон дороже белой на 70 ₽.

Где экономить, а где нет

Тираж. Между 400 и 500 футболками цена шелкографии за штуку падает на 30 %. Между 300 и 1 000 ручек тампопечать дешевеет почти вдвое. Если тираж «около порога», добирайте до порога.

Число цветов. Логотип в один цвет на 1 000 ручек дешевле двухцветного на 700.

Размер логотипа. В УФ-печати логотип до 10 см² стоит на 20-30 % дешевле следующей ступени площади. Не увеличивайте без нужды.

Не экономьте на плотности футболки, если её будут носить. 240 ₽ разницы окупаются тем, что форма не растягивается через месяц.

Минимальный заказ и сроки

Минимальная сумма заказа 30 000 ₽. Нанесение на изделия заказчика считаем от 1 500-4 000 ₽ в зависимости от технологии. Простое нанесение на складские позиции от 2-3 рабочих дней, вышивка от 5 дней, наборы с упаковкой 2-3 недели.

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Частые вопросы

Сколько стоит футболка с логотипом за штуку?

От 470 ₽ при тираже 500 и от 520 ₽ при тираже 100, с нанесением и НДС. Плотная модель дороже на 240 ₽.

Сколько стоит мерч на 100 сотрудников?

Комплект футболка, кружка, ежедневник и шоппер обходится в 1 900-2 600 ₽ на человека, итого 190 000-260 000 ₽.

Что входит в стоимость нанесения?

Печать, приладка, макет и визуализация. Отдельно считаются смена изделия в тираже, сигнальный образец и упаковка.

Есть ли минимальная сумма заказа?

Да, 30 000 ₽ на заказ продукции с нанесением. На нанесение на своих изделиях от 1 500 ₽.

Можно ли получить расчёт без макета?

Да, пришлите список изделий и тираж, посчитаем ориентир. Точную цену даём после проверки макета технологом.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.