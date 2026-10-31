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Идеи для мерча: 30 вещей, которыми пользуются, а не выбрасывают

30 идей для корпоративного мерча по категориям: одежда, посуда, офис, техника, сумки. Цена за штуку с нанесением и подходящая технология для каждой.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Идеи для мерча: 30 вещей, которыми пользуются, а не выбрасывают

Хороший мерч проверяется одним вопросом: взял бы человек эту вещь, если бы на ней не было логотипа. Ниже 30 идей, которые проходят проверку, с ценой за штуку с нанесением из прайса AEPRINT и подходящей технологией. Цены ориентировочные, при тираже 100 штук.

Список собран по повторным заказам наших клиентов за последние два года: если компания через год возвращается за той же позицией, значит вещь прижилась. Позиции, которые заказывают один раз и больше не вспоминают, сюда не попали.

Одежда

  1. Худи 320 г/м² с вышивкой на груди, от 2 200 ₽. Самый частый повторный заказ.
  2. Свитшот без капюшона, от 1 800 ₽. Для офиса уместнее худи.
  3. Футболка оверсайз 190-240 г/м² с принтом на спине, DTF, от 900 ₽.
  4. Поло пике 200 г/м² с вышивкой, от 1 100 ₽. Форма для выставок и сервиса.
  5. Кепка с 3D-вышивкой, от 650 ₽.
  6. Шапка с вышитой нашивкой, от 450 ₽. Осенне-зимний welcome pack.
  7. Носки с жаккардовым логотипом, от 250 ₽. Дёшево и всегда вызывают реакцию.
  8. Ветровка или софтшелл с вышивкой, от 3 500 ₽. Для выездных команд.

Посуда и вода

  1. Термокружка стальная 450 мл с гравировкой, от 900 ₽.
  2. Термос 500 мл, от 1 200 ₽.
  3. Бутылка для воды тритан 600 мл, УФ-печать, от 450 ₽.
  4. Кружка керамическая с сублимацией, от 282 ₽ с кружкой.
  5. Кружка-хамелеон, меняет рисунок от горячего, от 349 ₽.
  6. Ланч-бокс с логотипом, от 550 ₽.

Офис и бумага

  1. Ежедневник A5 в кожзаме с тиснением фольгой, от 650 ₽.
  2. Ежедневник в натуральной коже, от 1 500 ₽. Для руководителей и партнёров.
  3. Блокнот A6 на пружине, от 90 ₽. Раздатка.
  4. Металлическая ручка с гравировкой, от 120 ₽.
  5. Набор стикеров и закладок в обложке, от 110 ₽.
  6. Коврик для мыши с полноцветной печатью, от 250 ₽.

Техника

  1. Пауэрбанк 10 000 мАч с УФ-печатью, от 1 100 ₽.
  2. Беспроводная зарядка, от 900 ₽.
  3. Флешка 32 ГБ в металле с гравировкой, от 450 ₽.
  4. Кабель 3 в 1 в оплётке с биркой, от 350 ₽.
  5. Колонка Bluetooth, от 1 800 ₽. Подарок партнёрам.

Сумки и упаковка

  1. Шоппер хлопок 220 г/м², шелкография, от 350 ₽.
  2. Рюкзак городской с вышивкой, от 1 900 ₽.
  3. Поясная сумка, от 600 ₽.
  4. Пакет бумажный с полноцветной печатью, от 103 ₽. Упаковка для всего остального.
  5. Коробка с ложементом под набор, тиснение, от 350 ₽.

Что не попало в список

Антистрессы, брелоки-фонарики, дешёвые пластиковые ручки, магниты на холодильник, календари-домики. Эти позиции берут для массовой раздачи, и там они на месте. Как подарок сотруднику или партнёру они работают против компании.

Как выбирать из списка

  • Сотрудникам: позиции 1, 3, 9, 15, 26. То, что носят и используют ежедневно.
  • Партнёрам: 16, 10, 21, 25, в коробке 30.
  • На мероприятие: 11, 17, 29, плюс футболка 150 г/м² с крупным принтом.
  • Молодой команде: 3, 5, 7, 28.

Полный разбор комплектов под задачи в статье «Мерч для компании».

Технология под каждую идею

Текстиль плотнее 180 г/м²: вышивка. Тонкий текстиль и полноцвет: DTF. Металл: гравировка. Пластик и тритан: УФ-печать. Кожзам и картон: тиснение. Белая керамика: сублимация. Если не уверены, пришлите изделие и логотип, технолог подберёт способ.

Смотрите также: как собрать комплект под задачу, сколько стоит мерч, кружки, шопперы, бутылки для воды.

Частые вопросы

Какой мерч самый популярный?

Худи с вышивкой, термокружка и футболка плотнее 180 г/м². Это три позиции, которые заказывают повторно чаще всего.

Что заказать для мерча недорого?

Носки с жаккардом от 250 ₽, кружка от 282 ₽, шоппер от 350 ₽, блокнот от 90 ₽.

Какой мерч подарить партнёрам?

Ежедневник в коже, термос, пауэрбанк или колонка в коробке с ложементом. Бюджет от 3 000 ₽.

Сколько ждать заказ?

Складские позиции с нанесением от 3 рабочих дней, вышивка от 5, наборы в коробках 2-3 недели.

Можно заказать 20 штук?

По большинству позиций да, от 10 штук. Минимальная сумма заказа 30 000 ₽.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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