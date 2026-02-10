Многоразовые бутылки для воды стали привычной частью повседневной жизни. Их берут с собой в офис, на тренировку, в дорогу, на прогулки и мероприятия. Для бизнеса это не просто удобный аксессуар, а эффективный инструмент брендинга и коммуникации с аудиторией.

Бутылки с логотипом работают долго. В отличие от рекламы, которая исчезает после показа, брендированная бутылка остается с человеком на месяцы и даже годы. В этой статье разберем, какие бывают бутылки для воды, чем они отличаются и как выбрать вариант для корпоративного использования.

Почему бутылки с логотипом востребованы в бизнесе

Корпоративный мерч приносит результат только тогда, когда им действительно пользуются. Бутылка для воды — как раз такой случай.

Она постоянно находится рядом с человеком, ассоциируется с заботой о здоровье и комфорте, не вызывает раздражения и воспринимается как полезная вещь. Именно поэтому брендированные бутылки часто заказывают для сотрудников, клиентов, партнеров, мероприятий и выставок.

Корпоративные бутылки с логотипом подходят как для массовых тиражей, так и для подарочных наборов. Это универсальный носитель бренда, который одинаково хорошо работает в разных аудиториях.

Бутылки с логотипом работают долго. В отличие от рекламы, которая исчезает после показа, брендированная бутылка остается с человеком на месяцы и даже годы. В этой статье разберем, какие бывают бутылки для воды, чем они отличаются и как выбрать вариант для корпоративного использования.

Из каких материалов делают бутылки для воды

При выборе бутылки для брендирования важно учитывать материал. От него зависит внешний вид, срок службы и способ нанесения логотипа.

Пластиковые бутылки для воды

Пластиковые бутылки остаются самым популярным вариантом. Они легкие, удобные и подходят для крупных тиражей.

Для корпоративных заказов чаще всего используют полипропилен и тритан. Эти материалы безопасны, устойчивы к повреждениям и хорошо подходят для нанесения логотипа. Тритановые бутылки особенно востребованы в спортивной и промо-среде благодаря прочности и современному внешнему виду.

Пластиковые бутылки с логотипом удобно использовать на мероприятиях, в фитнес-клубах, учебных заведениях и в качестве недорогого корпоративного подарка.

Металлические бутылки с логотипом

Металлические бутылки выглядят более статусно и служат значительно дольше. Их изготавливают из алюминия или нержавеющей стали.

Такие бутылки часто выбирают для корпоративных подарков, HR-наборов и клиентских программ. Особенно популярны термобутылки, которые сохраняют температуру напитка и подходят для использования круглый год.

Для металлических бутылок отлично подходит лазерная гравировка, а также полноцветная УФ-печать. Логотип выглядит аккуратно и сохраняется на протяжении всего срока службы изделия.

Стеклянные бутылки для воды

Стеклянные бутылки встречаются реже, но пользуются спросом в офисах, wellness-проектах и премиальных подарочных наборах. Стекло не впитывает запахи и не влияет на вкус воды.

Чтобы снизить риск повреждений, такие бутылки обычно оснащаются силиконовыми чехлами, которые также можно использовать как элемент дизайна.

Крышки и поильники: что учитывать при выборе

Бутылки для воды различаются не только по материалу, но и по типу крышки. Это влияет на удобство использования и долговечность.

Наиболее распространенные варианты:

классическая откручивающаяся крышка с уплотнителем

спортивные поильники

кнопочные механизмы для открытия одной рукой

Для офисных и подарочных бутылок чаще выбирают простые крышки — они надежнее и реже подтекают. Для спорта и мероприятий подойдут бутылки с поильниками, особенно если важна возможность пить на ходу.

Какой объем бутылки выбрать

Объем бутылки зависит от сценария использования.

Наиболее универсальными считаются:

500 мл — для города и офиса

600–700 мл — оптимальный вариант для спорта и учебы

от 1 литра — для поездок и активного отдыха

Для корпоративного мерча чаще всего выбирают объем 600–700 мл как наиболее удобный для большинства пользователей.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Уход и безопасность многоразовых бутылок

Все качественные бутылки для воды проходят сертификацию, однако безопасность зависит и от правильного использования.

Рекомендуется:

регулярно мыть бутылку, особенно зону горлышка

не оставлять емкость с водой на солнце

не доливать свежую воду к уже использованной

тщательно мыть бутылку после сладких и кислых напитков

Это важно не только для пользователя, но и для бренда, логотип которого нанесен на изделие.

Бутылки для воды как корпоративный инструмент

Сегодня бутылки с логотипом активно используются в самых разных форматах:

корпоративный мерч для сотрудников

подарки клиентам и партнерам

промо-продукция для мероприятий и выставок

товары для мерч-шопов

welcome-наборы для новых сотрудников

Это практичный и универсальный продукт, который долго остается в использовании и постоянно напоминает о бренде.

Способы нанесения логотипа на бутылки

В AEprint подбирают технологию нанесения логотипа в зависимости от материала и дизайна изделия.

Используются:

Такой подход позволяет добиться аккуратного внешнего вида и высокой стойкости изображения.

Почему стоит заказать бутылки с логотипом в AEprint

AEprint занимается производством брендированной продукции и корпоративного мерча под ключ.

Мы:

подбираем бутылки под задачи и бюджет

помогаем адаптировать дизайн под печать

контролируем качество на всех этапах

работаем с оптовыми тиражами

соблюдаем сроки производства

Бутылки для воды с логотипом на заказ — это эффективный способ усилить бренд и сделать полезный подарок, который будут использовать каждый день.

Заказать бутылки с логотипом

Если вам нужны брендированные бутылки для воды для бизнеса, сотрудников или мероприятий — оставьте заявку на AEprint.ru. Мы предложим подходящие модели, варианты нанесения логотипа и рассчитаем стоимость тиража.

Бутылки с логотипом на заказ. Корпоративный мерч под ключ.

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