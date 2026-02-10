Многоразовые бутылки для воды стали привычной частью повседневной жизни. Их берут с собой в офис, на тренировку, в дорогу, на прогулки и мероприятия. Для бизнеса это не просто удобный аксессуар, а эффективный инструмент брендинга и коммуникации с аудиторией.
Бутылки с логотипом работают долго. В отличие от рекламы, которая исчезает после показа, брендированная бутылка остается с человеком на месяцы и даже годы. В этой статье разберем, какие бывают бутылки для воды, чем они отличаются и как выбрать вариант для корпоративного использования.
Почему бутылки с логотипом востребованы в бизнесе
Корпоративный мерч приносит результат только тогда, когда им действительно пользуются. Бутылка для воды — как раз такой случай.
Она постоянно находится рядом с человеком, ассоциируется с заботой о здоровье и комфорте, не вызывает раздражения и воспринимается как полезная вещь. Именно поэтому брендированные бутылки часто заказывают для сотрудников, клиентов, партнеров, мероприятий и выставок.
Корпоративные бутылки с логотипом подходят как для массовых тиражей, так и для подарочных наборов. Это универсальный носитель бренда, который одинаково хорошо работает в разных аудиториях.
Бутылки с логотипом работают долго. В отличие от рекламы, которая исчезает после показа, брендированная бутылка остается с человеком на месяцы и даже годы. В этой статье разберем, какие бывают бутылки для воды, чем они отличаются и как выбрать вариант для корпоративного использования.
Из каких материалов делают бутылки для воды
При выборе бутылки для брендирования важно учитывать материал. От него зависит внешний вид, срок службы и способ нанесения логотипа.
Пластиковые бутылки для воды
Пластиковые бутылки остаются самым популярным вариантом. Они легкие, удобные и подходят для крупных тиражей.
Для корпоративных заказов чаще всего используют полипропилен и тритан. Эти материалы безопасны, устойчивы к повреждениям и хорошо подходят для нанесения логотипа. Тритановые бутылки особенно востребованы в спортивной и промо-среде благодаря прочности и современному внешнему виду.
Пластиковые бутылки с логотипом удобно использовать на мероприятиях, в фитнес-клубах, учебных заведениях и в качестве недорогого корпоративного подарка.
Металлические бутылки с логотипом
Металлические бутылки выглядят более статусно и служат значительно дольше. Их изготавливают из алюминия или нержавеющей стали.
Такие бутылки часто выбирают для корпоративных подарков, HR-наборов и клиентских программ. Особенно популярны термобутылки, которые сохраняют температуру напитка и подходят для использования круглый год.
Для металлических бутылок отлично подходит лазерная гравировка, а также полноцветная УФ-печать. Логотип выглядит аккуратно и сохраняется на протяжении всего срока службы изделия.
Стеклянные бутылки для воды
Стеклянные бутылки встречаются реже, но пользуются спросом в офисах, wellness-проектах и премиальных подарочных наборах. Стекло не впитывает запахи и не влияет на вкус воды.
Чтобы снизить риск повреждений, такие бутылки обычно оснащаются силиконовыми чехлами, которые также можно использовать как элемент дизайна.
Крышки и поильники: что учитывать при выборе
Бутылки для воды различаются не только по материалу, но и по типу крышки. Это влияет на удобство использования и долговечность.
Наиболее распространенные варианты:
- классическая откручивающаяся крышка с уплотнителем
- спортивные поильники
- кнопочные механизмы для открытия одной рукой
Для офисных и подарочных бутылок чаще выбирают простые крышки — они надежнее и реже подтекают. Для спорта и мероприятий подойдут бутылки с поильниками, особенно если важна возможность пить на ходу.
Какой объем бутылки выбрать
Объем бутылки зависит от сценария использования.
Наиболее универсальными считаются:
- 500 мл — для города и офиса
- 600–700 мл — оптимальный вариант для спорта и учебы
- от 1 литра — для поездок и активного отдыха
Для корпоративного мерча чаще всего выбирают объем 600–700 мл как наиболее удобный для большинства пользователей.
Уход и безопасность многоразовых бутылок
Все качественные бутылки для воды проходят сертификацию, однако безопасность зависит и от правильного использования.
Рекомендуется:
- регулярно мыть бутылку, особенно зону горлышка
- не оставлять емкость с водой на солнце
- не доливать свежую воду к уже использованной
- тщательно мыть бутылку после сладких и кислых напитков
Это важно не только для пользователя, но и для бренда, логотип которого нанесен на изделие.
Бутылки для воды как корпоративный инструмент
Сегодня бутылки с логотипом активно используются в самых разных форматах:
- корпоративный мерч для сотрудников
- подарки клиентам и партнерам
- промо-продукция для мероприятий и выставок
- товары для мерч-шопов
- welcome-наборы для новых сотрудников
Это практичный и универсальный продукт, который долго остается в использовании и постоянно напоминает о бренде.
Способы нанесения логотипа на бутылки
В AEprint подбирают технологию нанесения логотипа в зависимости от материала и дизайна изделия.
Используются:
- УФ-печать
- тампопечать
- круговая печать
- лазерная гравировка
- комбинированные способы нанесения
Такой подход позволяет добиться аккуратного внешнего вида и высокой стойкости изображения.
Почему стоит заказать бутылки с логотипом в AEprint
AEprint занимается производством брендированной продукции и корпоративного мерча под ключ.
Мы:
- подбираем бутылки под задачи и бюджет
- помогаем адаптировать дизайн под печать
- контролируем качество на всех этапах
- работаем с оптовыми тиражами
- соблюдаем сроки производства
Бутылки для воды с логотипом на заказ — это эффективный способ усилить бренд и сделать полезный подарок, который будут использовать каждый день.
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