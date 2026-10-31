На мерч для сотрудников компании закладывают от 1 300 до 6 000 ₽ на человека. Нижняя планка это футболка, кружка и шоппер, верхняя худи с вышивкой, термос, рюкзак и ежедневник в кожаной обложке. Главный критерий не цена, а готов ли человек носить это вне офиса.
Три уровня бюджета
|Уровень
|Состав комплекта
|На человека
|На 100 человек
|Базовый
|футболка 190 г/м², кружка, шоппер
|1 300-1 700 ₽
|130 000-170 000 ₽
|Стандарт
|худи, футболка, термокружка, ежедневник, ручка
|3 200-4 000 ₽
|320 000-400 000 ₽
|Премиум
|худи 320 г/м² с вышивкой, термос, рюкзак, ежедневник в коже, беспроводная зарядка
|5 000-6 000 ₽
|500 000-600 000 ₽
Цены с нанесением и НДС, из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года. Разбег внутри уровня это выбор моделей: худи 240 или 320 г/м², кружка белая или хамелеон.
Что носят, а что лежит в ящике
За 17 лет мы видели повторные заказы и видели, что не заказывают второй раз. Закономерность простая.
- Носят: худи и свитшоты с небольшой вышивкой, футболки плотнее 180 г/м² с логотипом на груди слева, кепки, термокружки, рюкзаки.
- Лежит: тонкие футболки с логотипом на всю грудь, кепки с лого на весь фронт, ежедневники с фирменным паттерном на каждой странице, бесполезные сувениры вроде антистрессов.
Вещь с маленьким логотипом человек воспринимает как свою. Вещь с большим как корпоративную форму.
Когда дарят
- Выход на работу. Welcome pack: футболка, кружка, блокнот, ручка, шоппер. Подробно в статье о welcome pack.
- Новый год. Самый массовый повод, заказ запускают в октябре-ноябре.
- Корпоратив, тимбилдинг, спартакиада. Футболки и кепки одним цветом на команду.
- Юбилей компании, ребрендинг. Повод обновить всю линейку одежды.
- 23 февраля и 8 марта. Разные комплекты для мужчин и женщин.
Как собрать размеры
Это самая частая проблема в заказах одежды. Три рабочих способа.
- Опрос в корпоративном чате с таблицей размеров модели. Ответы приходят за 2-3 дня.
- Раскладка по статистике, если опрос невозможен: S 10 %, M 25 %, L 30 %, XL 20 %, 2XL 10 %, 3XL 5 %.
- Запас 5 % в ходовых размерах M-XL для новых сотрудников.
Разные размеры одной модели считаются одним тиражом. Смена модели или цвета печати внутри тиража 1 000 ₽.
Персонализация
Имя или должность на худи делает вещь личной. Технологии: вышивка имени от 20 штук, термоперенос от 10 штук, в DTF имена добавляются в макет бесплатно. На 100 худи имена вышивкой прибавляют около 150-200 ₽ к штуке.
Сроки
Футболки и кружки со склада с нанесением от 3 рабочих дней. Худи с вышивкой от 5-7 дней. Комплекты в фирменной коробке 2-3 недели. На Новый год старт до середины ноября.
Пример из производства
IT-компания из Екатеринбурга, 80 сотрудников, бюджет 3 500 ₽ на человека. Собрали худи 320 г/м² графитового цвета с вышивкой логотипа 6 см на груди и именем на рукаве, термокружку с гравировкой и шоппер. Через год заказали ещё 30 комплектов для новых сотрудников, модель и цвет те же.
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Частые вопросы
Сколько стоит мерч на одного сотрудника?
От 1 300 ₽ за базовый комплект до 6 000 ₽ за премиальный. Средний заказ 3 000-4 000 ₽ на человека.
Что подарить сотрудникам из мерча?
Худи или свитшот с вышивкой, термокружку, рюкзак. Это вещи, которые носят и используют вне офиса.
Какой минимальный тираж?
От 10 штук, вышивка от 20. Минимальная сумма заказа 30 000 ₽.
Можно ли сделать разные размеры и цвета?
Размеры одной модели да, без доплаты. Смена модели или цвета печати 1 000 ₽ за каждую.
Успеете к Новому году?
Складские позиции с нанесением да, до середины декабря. Наборы с упаковкой при старте до 15 ноября.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.