На мерч для сотрудников компании закладывают от 1 300 до 6 000 ₽ на человека. Нижняя планка это футболка, кружка и шоппер, верхняя худи с вышивкой, термос, рюкзак и ежедневник в кожаной обложке. Главный критерий не цена, а готов ли человек носить это вне офиса.

Три уровня бюджета

Уровень Состав комплекта На человека На 100 человек Базовый футболка 190 г/м², кружка, шоппер 1 300-1 700 ₽ 130 000-170 000 ₽ Стандарт худи, футболка, термокружка, ежедневник, ручка 3 200-4 000 ₽ 320 000-400 000 ₽ Премиум худи 320 г/м² с вышивкой, термос, рюкзак, ежедневник в коже, беспроводная зарядка 5 000-6 000 ₽ 500 000-600 000 ₽

Цены с нанесением и НДС, из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года. Разбег внутри уровня это выбор моделей: худи 240 или 320 г/м², кружка белая или хамелеон.

Что носят, а что лежит в ящике

За 17 лет мы видели повторные заказы и видели, что не заказывают второй раз. Закономерность простая.

Носят: худи и свитшоты с небольшой вышивкой, футболки плотнее 180 г/м² с логотипом на груди слева, кепки, термокружки, рюкзаки.

Лежит: тонкие футболки с логотипом на всю грудь, кепки с лого на весь фронт, ежедневники с фирменным паттерном на каждой странице, бесполезные сувениры вроде антистрессов.

Вещь с маленьким логотипом человек воспринимает как свою. Вещь с большим как корпоративную форму.

Когда дарят

Выход на работу. Welcome pack: футболка, кружка, блокнот, ручка, шоппер. Подробно в статье о welcome pack.

Новый год. Самый массовый повод, заказ запускают в октябре-ноябре.

Корпоратив, тимбилдинг, спартакиада. Футболки и кепки одним цветом на команду.

Юбилей компании, ребрендинг. Повод обновить всю линейку одежды.

23 февраля и 8 марта. Разные комплекты для мужчин и женщин.

Как собрать размеры

Это самая частая проблема в заказах одежды. Три рабочих способа.

Опрос в корпоративном чате с таблицей размеров модели. Ответы приходят за 2-3 дня. Раскладка по статистике, если опрос невозможен: S 10 %, M 25 %, L 30 %, XL 20 %, 2XL 10 %, 3XL 5 %. Запас 5 % в ходовых размерах M-XL для новых сотрудников.

Разные размеры одной модели считаются одним тиражом. Смена модели или цвета печати внутри тиража 1 000 ₽.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Персонализация

Имя или должность на худи делает вещь личной. Технологии: вышивка имени от 20 штук, термоперенос от 10 штук, в DTF имена добавляются в макет бесплатно. На 100 худи имена вышивкой прибавляют около 150-200 ₽ к штуке.

Сроки

Футболки и кружки со склада с нанесением от 3 рабочих дней. Худи с вышивкой от 5-7 дней. Комплекты в фирменной коробке 2-3 недели. На Новый год старт до середины ноября.

Пример из производства

IT-компания из Екатеринбурга, 80 сотрудников, бюджет 3 500 ₽ на человека. Собрали худи 320 г/м² графитового цвета с вышивкой логотипа 6 см на груди и именем на рукаве, термокружку с гравировкой и шоппер. Через год заказали ещё 30 комплектов для новых сотрудников, модель и цвет те же.

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Частые вопросы

Сколько стоит мерч на одного сотрудника?

От 1 300 ₽ за базовый комплект до 6 000 ₽ за премиальный. Средний заказ 3 000-4 000 ₽ на человека.

Что подарить сотрудникам из мерча?

Худи или свитшот с вышивкой, термокружку, рюкзак. Это вещи, которые носят и используют вне офиса.

Какой минимальный тираж?

От 10 штук, вышивка от 20. Минимальная сумма заказа 30 000 ₽.

Можно ли сделать разные размеры и цвета?

Размеры одной модели да, без доплаты. Смена модели или цвета печати 1 000 ₽ за каждую.

Успеете к Новому году?

Складские позиции с нанесением да, до середины декабря. Наборы с упаковкой при старте до 15 ноября.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.