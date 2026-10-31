Мерч для компании собирают под одну из трёх задач: сотрудникам, чтобы носили; клиентам, чтобы помнили; на мероприятие, чтобы заметили. Под каждую задачу свой набор, бюджет и срок. Комплект для сотрудника стоит 1 900-2 600 ₽, раздатка на выставку 150-220 ₽ за комплект, набор для партнёра от 3 000 ₽.

Ниже три сценария с составом и ценами из прайса AEPRINT, а также ошибки, из-за которых мерч оказывается в ящике стола.

Задача 1. Сотрудники

Цель: одежда и вещи, которые носят и используют каждый день. Критерий выбора один: взял бы человек это себе сам.

Позиция Что берём Нанесение Цена за шт Футболка 190 г/м², Imperial или Ankara небольшой логотип на груди слева, шелкография от 720 ₽ Худи или свитшот 280-320 г/м² вышивка на груди от 2 200 ₽ Термокружка стальная 450 мл гравировка от 900 ₽ Ежедневник A5, кожзам тиснение фольгой от 650 ₽ Шоппер хлопок 220 г/м² шелкография 1 цвет от 350 ₽

Логотип на одежде для сотрудников делаем маленьким, 7-10 см на груди слева. Крупный логотип на всю грудь превращает футболку в форму, которую носят только по требованию. Подробнее о размерах в статье про зоны печати.

Задача 2. Клиенты и партнёры

Цель: предмет, который останется на столе или в сумке у человека, принимающего решения. Дешёвая ручка здесь работает против компании.

Термокружка или термос с гравировкой, от 900 ₽.

Ежедневник A5 в коже с тиснением, от 1 200 ₽.

Беспроводная зарядка или пауэрбанк с УФ-печатью, от 1 100 ₽.

Набор в коробке с ложементом: ежедневник, ручка металлическая, термокружка, от 3 000 ₽.

Коробку брендируем тиснением или УФ-печатью, внутрь кладём открытку с текстом от руководителя. Набор на 50 партнёров собираем за 2-3 недели.

Задача 3. Мероприятия и промо

Цель: максимум касаний за минимум денег. Здесь работает тираж и простое нанесение.

Позиция Тираж Цена за шт с нанесением Ручка пластиковая, тампопечать 1 000 от 22 ₽ Блокнот A6 с логотипом 500 от 60 ₽ Пакет бумажный A4, полноцвет 500 от 103 ₽ Футболка 150 г/м², логотип A4 300 от 500 ₽ Силиконовый браслет 1 000 от 25 ₽ Ланьярд с бейджем 500 от 70 ₽

Сроки

Нанесение на складские позиции от 2-3 рабочих дней. Вышивка от 5 дней. Наборы с индивидуальной упаковкой 2-3 недели, под заказ из каталогов поставщиков от 2 месяцев. Новогодние заказы запускайте до середины ноября: об этом отдельная статья о сроках.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Пять ошибок, которые видим чаще всего

Логотип на всю грудь на одежде для сотрудников. Носить не будут. Экономия на плотности футболки. 150 г/м² растягивается после 10 стирок. Один размер «на всех». Соберите размеры заранее, смена модели в тираже стоит 1 000 ₽, а невостребованные XS останутся на складе. Заказ за неделю до события. Простое нанесение успеем, набор с упаковкой нет. Макет в Word или скриншотом. Нужен вектор: PDF, AI, CDR, SVG. Как подготовить, в статье про макет.

Пример из производства

Региональный банк собирал мерч к открытию отделения: 120 комплектов сотрудникам и 2 000 единиц раздатки клиентам. Сотрудникам сделали поло 200 г/м² с вышивкой и термокружки с гравировкой, клиентам ручки и пакеты с шелкографией. Два разных подхода в одном заказе, бюджет уложился в 460 000 ₽.

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Частые вопросы

С чего начать заказ мерча для компании?

С задачи и списка получателей. Дальше пришлите логотип, мы предложим 2-3 комплекта под бюджет.

Сколько стоит мерч для компании на 50 человек?

Базовый комплект футболка, кружка и шоппер обходится в 1 300-1 700 ₽ на человека. С худи и термокружкой 3 500-4 500 ₽.

Какой минимальный заказ?

От 10 штук по большинству позиций, минимальная сумма заказа 30 000 ₽.

Можно ли заказать мерч в другой город?

Да, производим в Екатеринбурге и отправляем по всей России транспортными компаниями.

Поможете с дизайном?

Да, макет и визуализацию на изделии готовим бесплатно по вашему логотипу.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.