Мерч для компании собирают под одну из трёх задач: сотрудникам, чтобы носили; клиентам, чтобы помнили; на мероприятие, чтобы заметили. Под каждую задачу свой набор, бюджет и срок. Комплект для сотрудника стоит 1 900-2 600 ₽, раздатка на выставку 150-220 ₽ за комплект, набор для партнёра от 3 000 ₽.
Ниже три сценария с составом и ценами из прайса AEPRINT, а также ошибки, из-за которых мерч оказывается в ящике стола.
Задача 1. Сотрудники
Цель: одежда и вещи, которые носят и используют каждый день. Критерий выбора один: взял бы человек это себе сам.
|Позиция
|Что берём
|Нанесение
|Цена за шт
|Футболка
|190 г/м², Imperial или Ankara
|небольшой логотип на груди слева, шелкография
|от 720 ₽
|Худи или свитшот
|280-320 г/м²
|вышивка на груди
|от 2 200 ₽
|Термокружка
|стальная 450 мл
|гравировка
|от 900 ₽
|Ежедневник
|A5, кожзам
|тиснение фольгой
|от 650 ₽
|Шоппер
|хлопок 220 г/м²
|шелкография 1 цвет
|от 350 ₽
Логотип на одежде для сотрудников делаем маленьким, 7-10 см на груди слева. Крупный логотип на всю грудь превращает футболку в форму, которую носят только по требованию. Подробнее о размерах в статье про зоны печати.
Задача 2. Клиенты и партнёры
Цель: предмет, который останется на столе или в сумке у человека, принимающего решения. Дешёвая ручка здесь работает против компании.
- Термокружка или термос с гравировкой, от 900 ₽.
- Ежедневник A5 в коже с тиснением, от 1 200 ₽.
- Беспроводная зарядка или пауэрбанк с УФ-печатью, от 1 100 ₽.
- Набор в коробке с ложементом: ежедневник, ручка металлическая, термокружка, от 3 000 ₽.
Коробку брендируем тиснением или УФ-печатью, внутрь кладём открытку с текстом от руководителя. Набор на 50 партнёров собираем за 2-3 недели.
Задача 3. Мероприятия и промо
Цель: максимум касаний за минимум денег. Здесь работает тираж и простое нанесение.
|Позиция
|Тираж
|Цена за шт с нанесением
|Ручка пластиковая, тампопечать
|1 000
|от 22 ₽
|Блокнот A6 с логотипом
|500
|от 60 ₽
|Пакет бумажный A4, полноцвет
|500
|от 103 ₽
|Футболка 150 г/м², логотип A4
|300
|от 500 ₽
|Силиконовый браслет
|1 000
|от 25 ₽
|Ланьярд с бейджем
|500
|от 70 ₽
Сроки
Нанесение на складские позиции от 2-3 рабочих дней. Вышивка от 5 дней. Наборы с индивидуальной упаковкой 2-3 недели, под заказ из каталогов поставщиков от 2 месяцев. Новогодние заказы запускайте до середины ноября: об этом отдельная статья о сроках.
Пять ошибок, которые видим чаще всего
- Логотип на всю грудь на одежде для сотрудников. Носить не будут.
- Экономия на плотности футболки. 150 г/м² растягивается после 10 стирок.
- Один размер «на всех». Соберите размеры заранее, смена модели в тираже стоит 1 000 ₽, а невостребованные XS останутся на складе.
- Заказ за неделю до события. Простое нанесение успеем, набор с упаковкой нет.
- Макет в Word или скриншотом. Нужен вектор: PDF, AI, CDR, SVG. Как подготовить, в статье про макет.
Пример из производства
Региональный банк собирал мерч к открытию отделения: 120 комплектов сотрудникам и 2 000 единиц раздатки клиентам. Сотрудникам сделали поло 200 г/м² с вышивкой и термокружки с гравировкой, клиентам ручки и пакеты с шелкографией. Два разных подхода в одном заказе, бюджет уложился в 460 000 ₽.
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Частые вопросы
С чего начать заказ мерча для компании?
С задачи и списка получателей. Дальше пришлите логотип, мы предложим 2-3 комплекта под бюджет.
Сколько стоит мерч для компании на 50 человек?
Базовый комплект футболка, кружка и шоппер обходится в 1 300-1 700 ₽ на человека. С худи и термокружкой 3 500-4 500 ₽.
Какой минимальный заказ?
От 10 штук по большинству позиций, минимальная сумма заказа 30 000 ₽.
Можно ли заказать мерч в другой город?
Да, производим в Екатеринбурге и отправляем по всей России транспортными компаниями.
Поможете с дизайном?
Да, макет и визуализацию на изделии готовим бесплатно по вашему логотипу.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.