Разбираем варианты для всех категорий клиентов

Наша компания имеет большой опыт участия в крупных выставках, таких как «Иннопром», а также в собственных мероприятиях. Мы точно знаем, как сделать ваш стенд популярным и запоминающимся. В этой статье мы поделимся идеями для раздаточной продукции, которая привлечёт внимание и оставит приятное впечатление о вашем бренде.

Эконом-раздатка

Для тех, кто хочет сэкономить, но не потерять в качестве:

– Ручки с логотипом — практично и всегда под рукой.

– Блокноты или стикеры — полезные аксессуары для заметок.

– Визитки с QR-кодами — удобный способ оставить контакты.

– Пакеты с логотипом — чтобы клиенты унесли ваши материалы с собой.

– Технологии нанесения: цифровая печать, шелкография.

Наш стенд на международной выставке Иннопром-2024

Стандартные подарки для гостей стендов

Для тех, кто хочет выделиться:

– Эко-сумки — стильный и экологичный подарок.

– USB-накопители с предустановленными презентациями.

– Кружки или термосы — полезные и долговечные.

– Сладости с логотипом — шоколад, печенье, леденцы.

– Технологии нанесения: термопечать, УФ-печать, вышивка.

Другие примеры нашей продукции на Иннопроме

Сувениры для VIP-гостей

Для самых важных клиентов:

– Кожаные портмоне или ежедневники — статусные подарки.

– Наборы для офиса в подарочной упаковке.

– Брендированные гаджеты — power bank, наушники.

– Технологии нанесения: гравировка, вышивка, УФ-печать.

Наш кейс подарочного мерча для сельскохозяйственного холдинга VIAMIN

Крутой интерактив

Чтобы привлечь внимание к вашему стенду, добавьте интерактивные элементы:

– Фотозона с брендированным фоном — посетители будут делиться снимками в соцсетях.

– Розыгрыши с использованием QR-кодов — вовлекайте гостей в активное участие.

– Интерактивные экраны с презентацией вашей продукции или услуг.

Наш фирменный термоперенос изображений в реальном времени, который мы используем на мероприятиях

Упаковка — ваш ключ к успеху

Упаковка — это первое, что видят клиенты. Мы предлагаем индивидуальный дизайн упаковки, который подчеркнет стиль вашего бренда.

Почему выбирают нас?

– Широкий ассортимент продукции.

– Современные технологии нанесения.

– Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Итог

Сделайте ваш стенд незабываемым с помощью качественной раздаточной продукции и стильной упаковки. Мы поможем подобрать оптимальное решение для любого бюджета!

Обращайтесь к нам!

Мы сделаем подборку самой крутой продукции, которая подчеркнёт уникальность вашего бренда и привлечёт внимание посетителей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8 (800) 707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

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