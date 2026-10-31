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Технологии печати4 мин чтения

Как подготовить макет для печати логотипа: требования простым языком

Макет для печати логотипа: вектор PDF/AI/CDR, шрифты в кривых, линии от 0,5 мм, Pantone для шелкографии, 300 dpi для растра. Чек-лист и бесплатная проверка.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Как подготовить макет для печати логотипа: требования простым языком

Для печати логотипа нужен векторный файл в PDF, AI, CDR, SVG или EPS, шрифты переведены в кривые, размер 1:1. Для шелкографии и тампопечати каждый цвет отдельным объектом с номером Pantone, линии не тоньше 0,5 мм. Для DTF и УФ-печати подойдёт и растр от 300 dpi в реальном размере. Word, PowerPoint и скриншоты не принимаем.

Ниже требования по пунктам и чек-лист, по которому технолог проверяет макет перед запуском. Проверка бесплатная.

Вектор или растр

Вектор это кривые, его можно масштабировать без потери качества. Растр это пиксели, и логотип 300 × 300 пикселей, растянутый на спину, станет мыльным.

ТехнологияЧто принимаемПочему
Шелкография, тампопечать, тиснение, гравировкатолько векторнужен контур для трафарета, клише, лазера
Вышивкавектор, желательно упрощённыйпрограмму вышивки строят по контурам
DTF, УФ-печать, сублимация, цифравектор или растр от 300 dpi в размере 1:1печатают точками, растр годится

Если есть только JPG или PNG с сайта, мы отрисуем вектор. Простой логотип бесплатно в рамках заказа, сложный по согласованию.

Шрифты и линии

  • Шрифты переведите в кривые. Иначе на нашем компьютере текст откроется другим шрифтом.
  • Минимальная линия: шелкография 0,5 мм, DTF 0,5 мм, тампопечать 0,1 мм, УФ 0,15 мм, гравировка 0,12 мм, тиснение 0,2 мм, вышивка 1 мм.
  • Минимальный текст: 6 pt для печати, элемент от 5 мм для вышивки.
  • Инверсные линии (светлые на тёмном фоне) делайте вдвое толще прямых.

Цвета

Шелкография и тампопечать смешивают краску под номер Pantone. Укажите его, и фирменный синий будет фирменным, а не «примерно таким». Каждый цвет отдельным слоем или объектом, без наложений и прозрачностей.

DTF, УФ и цифровая печать работают в CMYK. Pantone попадает с допуском, яркие оранжевые и бирюзовые бледнеют. Пришлите макет в CMYK, а не RGB, тогда вы увидите на экране то, что получите на изделии.

Градиенты и полутона печатаются только цифровыми технологиями. В шелкографии растяжку можно сделать растром, но это обсуждаем заранее.

Размер и расположение

Макет в реальном размере, без меток реза и комментариев внутри файла. Укажите зону: грудь слева, спина, рукав, лицевая сторона пакета. Для одежды размеры зон в статье про размер принта. Шаблоны зон для футболки, пакета и шоппера в CDR и PDF есть на странице шелкографии.

Что меняем для вышивки

Вышивка считает стежки, и логотип 10 × 10 см это 20-25 тысяч стежков против 5-8 тысяч у логотипа 5 × 5. Чтобы снизить цену: уберите тонкие линии, мелкий текст замените крупным или удалите, сплошные заливки превратите в контур. Программа вышивки делается один раз, на повторных тиражах не считается.

Чек-лист перед отправкой

  1. Формат PDF, AI, CDR, SVG или EPS. Растр только для DTF и УФ, от 300 dpi.
  2. Шрифты в кривых.
  3. Размер 1:1, зона нанесения указана.
  4. Цвета: Pantone для шелкографии и тампопечати, CMYK для цифры.
  5. Линии не тоньше минимума для выбранной технологии.
  6. Нет наложений, прозрачностей, эффектов тени и свечения.
  7. Белый фон удалён, если изделие не белое.

Чего не принимаем

Word, Excel, PowerPoint, скриншоты, файлы из мессенджеров со сжатием, логотип с визитки на фото. Это не PostScript и не CMYK, напечатать с них нельзя.

Пример из производства

Заказчик прислал логотип PNG 600 × 200 пикселей для шелкографии на 500 пакетов. Отрисовали вектор за день, заодно нашли проблему: подпись под логотипом была высотой 2 мм, через сетку не пропечаталась бы. Увеличили до 4 мм, согласовали, напечатали.

Смотрите также: способы нанесения логотипа, размер принта на футболке, все технологии нанесения.

Частые вопросы

В каком формате присылать логотип для печати?

PDF, AI, CDR, SVG или EPS с шрифтами в кривых. Для DTF и УФ-печати подойдёт PNG или TIFF от 300 dpi в реальном размере.

У нас только JPG, что делать?

Пришлите его. Простой логотип отрисуем в вектор в рамках заказа.

Что такое 300 dpi?

300 точек на дюйм. Для принта 20 см по ширине это файл шириной около 2 400 пикселей.

Зачем переводить шрифты в кривые?

Чтобы текст не заменился другим шрифтом на компьютере, где нет вашего.

Проверяете ли макет перед печатью?

Да, технолог проверяет каждый макет и присылает визуализацию на изделии. Печать только после вашего утверждения на бланке.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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