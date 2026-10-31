Для печати логотипа нужен векторный файл в PDF, AI, CDR, SVG или EPS, шрифты переведены в кривые, размер 1:1. Для шелкографии и тампопечати каждый цвет отдельным объектом с номером Pantone, линии не тоньше 0,5 мм. Для DTF и УФ-печати подойдёт и растр от 300 dpi в реальном размере. Word, PowerPoint и скриншоты не принимаем.
Ниже требования по пунктам и чек-лист, по которому технолог проверяет макет перед запуском. Проверка бесплатная.
Вектор или растр
Вектор это кривые, его можно масштабировать без потери качества. Растр это пиксели, и логотип 300 × 300 пикселей, растянутый на спину, станет мыльным.
|Технология
|Что принимаем
|Почему
|Шелкография, тампопечать, тиснение, гравировка
|только вектор
|нужен контур для трафарета, клише, лазера
|Вышивка
|вектор, желательно упрощённый
|программу вышивки строят по контурам
|DTF, УФ-печать, сублимация, цифра
|вектор или растр от 300 dpi в размере 1:1
|печатают точками, растр годится
Если есть только JPG или PNG с сайта, мы отрисуем вектор. Простой логотип бесплатно в рамках заказа, сложный по согласованию.
Шрифты и линии
- Шрифты переведите в кривые. Иначе на нашем компьютере текст откроется другим шрифтом.
- Минимальная линия: шелкография 0,5 мм, DTF 0,5 мм, тампопечать 0,1 мм, УФ 0,15 мм, гравировка 0,12 мм, тиснение 0,2 мм, вышивка 1 мм.
- Минимальный текст: 6 pt для печати, элемент от 5 мм для вышивки.
- Инверсные линии (светлые на тёмном фоне) делайте вдвое толще прямых.
Цвета
Шелкография и тампопечать смешивают краску под номер Pantone. Укажите его, и фирменный синий будет фирменным, а не «примерно таким». Каждый цвет отдельным слоем или объектом, без наложений и прозрачностей.
DTF, УФ и цифровая печать работают в CMYK. Pantone попадает с допуском, яркие оранжевые и бирюзовые бледнеют. Пришлите макет в CMYK, а не RGB, тогда вы увидите на экране то, что получите на изделии.
Градиенты и полутона печатаются только цифровыми технологиями. В шелкографии растяжку можно сделать растром, но это обсуждаем заранее.
Размер и расположение
Макет в реальном размере, без меток реза и комментариев внутри файла. Укажите зону: грудь слева, спина, рукав, лицевая сторона пакета. Для одежды размеры зон в статье про размер принта. Шаблоны зон для футболки, пакета и шоппера в CDR и PDF есть на странице шелкографии.
Что меняем для вышивки
Вышивка считает стежки, и логотип 10 × 10 см это 20-25 тысяч стежков против 5-8 тысяч у логотипа 5 × 5. Чтобы снизить цену: уберите тонкие линии, мелкий текст замените крупным или удалите, сплошные заливки превратите в контур. Программа вышивки делается один раз, на повторных тиражах не считается.
Чек-лист перед отправкой
- Формат PDF, AI, CDR, SVG или EPS. Растр только для DTF и УФ, от 300 dpi.
- Шрифты в кривых.
- Размер 1:1, зона нанесения указана.
- Цвета: Pantone для шелкографии и тампопечати, CMYK для цифры.
- Линии не тоньше минимума для выбранной технологии.
- Нет наложений, прозрачностей, эффектов тени и свечения.
- Белый фон удалён, если изделие не белое.
Чего не принимаем
Word, Excel, PowerPoint, скриншоты, файлы из мессенджеров со сжатием, логотип с визитки на фото. Это не PostScript и не CMYK, напечатать с них нельзя.
Пример из производства
Заказчик прислал логотип PNG 600 × 200 пикселей для шелкографии на 500 пакетов. Отрисовали вектор за день, заодно нашли проблему: подпись под логотипом была высотой 2 мм, через сетку не пропечаталась бы. Увеличили до 4 мм, согласовали, напечатали.
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Частые вопросы
В каком формате присылать логотип для печати?
PDF, AI, CDR, SVG или EPS с шрифтами в кривых. Для DTF и УФ-печати подойдёт PNG или TIFF от 300 dpi в реальном размере.
У нас только JPG, что делать?
Пришлите его. Простой логотип отрисуем в вектор в рамках заказа.
Что такое 300 dpi?
300 точек на дюйм. Для принта 20 см по ширине это файл шириной около 2 400 пикселей.
Зачем переводить шрифты в кривые?
Чтобы текст не заменился другим шрифтом на компьютере, где нет вашего.
Проверяете ли макет перед печатью?
Да, технолог проверяет каждый макет и присылает визуализацию на изделии. Печать только после вашего утверждения на бланке.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.