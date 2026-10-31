Для печати логотипа нужен векторный файл в PDF, AI, CDR, SVG или EPS, шрифты переведены в кривые, размер 1:1. Для шелкографии и тампопечати каждый цвет отдельным объектом с номером Pantone, линии не тоньше 0,5 мм. Для DTF и УФ-печати подойдёт и растр от 300 dpi в реальном размере. Word, PowerPoint и скриншоты не принимаем.

Ниже требования по пунктам и чек-лист, по которому технолог проверяет макет перед запуском. Проверка бесплатная.

Вектор или растр

Вектор это кривые, его можно масштабировать без потери качества. Растр это пиксели, и логотип 300 × 300 пикселей, растянутый на спину, станет мыльным.

Технология Что принимаем Почему Шелкография, тампопечать, тиснение, гравировка только вектор нужен контур для трафарета, клише, лазера Вышивка вектор, желательно упрощённый программу вышивки строят по контурам DTF, УФ-печать, сублимация, цифра вектор или растр от 300 dpi в размере 1:1 печатают точками, растр годится

Если есть только JPG или PNG с сайта, мы отрисуем вектор. Простой логотип бесплатно в рамках заказа, сложный по согласованию.

Шрифты и линии

Шрифты переведите в кривые. Иначе на нашем компьютере текст откроется другим шрифтом.

Минимальная линия: шелкография 0,5 мм, DTF 0,5 мм, тампопечать 0,1 мм, УФ 0,15 мм, гравировка 0,12 мм, тиснение 0,2 мм, вышивка 1 мм.

Минимальный текст: 6 pt для печати, элемент от 5 мм для вышивки.

Инверсные линии (светлые на тёмном фоне) делайте вдвое толще прямых.

Цвета

Шелкография и тампопечать смешивают краску под номер Pantone. Укажите его, и фирменный синий будет фирменным, а не «примерно таким». Каждый цвет отдельным слоем или объектом, без наложений и прозрачностей.

DTF, УФ и цифровая печать работают в CMYK. Pantone попадает с допуском, яркие оранжевые и бирюзовые бледнеют. Пришлите макет в CMYK, а не RGB, тогда вы увидите на экране то, что получите на изделии.

Градиенты и полутона печатаются только цифровыми технологиями. В шелкографии растяжку можно сделать растром, но это обсуждаем заранее.

Размер и расположение

Макет в реальном размере, без меток реза и комментариев внутри файла. Укажите зону: грудь слева, спина, рукав, лицевая сторона пакета. Для одежды размеры зон в статье про размер принта. Шаблоны зон для футболки, пакета и шоппера в CDR и PDF есть на странице шелкографии.

Что меняем для вышивки

Вышивка считает стежки, и логотип 10 × 10 см это 20-25 тысяч стежков против 5-8 тысяч у логотипа 5 × 5. Чтобы снизить цену: уберите тонкие линии, мелкий текст замените крупным или удалите, сплошные заливки превратите в контур. Программа вышивки делается один раз, на повторных тиражах не считается.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Чек-лист перед отправкой

Формат PDF, AI, CDR, SVG или EPS. Растр только для DTF и УФ, от 300 dpi. Шрифты в кривых. Размер 1:1, зона нанесения указана. Цвета: Pantone для шелкографии и тампопечати, CMYK для цифры. Линии не тоньше минимума для выбранной технологии. Нет наложений, прозрачностей, эффектов тени и свечения. Белый фон удалён, если изделие не белое.

Чего не принимаем

Word, Excel, PowerPoint, скриншоты, файлы из мессенджеров со сжатием, логотип с визитки на фото. Это не PostScript и не CMYK, напечатать с них нельзя.

Пример из производства

Заказчик прислал логотип PNG 600 × 200 пикселей для шелкографии на 500 пакетов. Отрисовали вектор за день, заодно нашли проблему: подпись под логотипом была высотой 2 мм, через сетку не пропечаталась бы. Увеличили до 4 мм, согласовали, напечатали.

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Частые вопросы

В каком формате присылать логотип для печати?

PDF, AI, CDR, SVG или EPS с шрифтами в кривых. Для DTF и УФ-печати подойдёт PNG или TIFF от 300 dpi в реальном размере.

У нас только JPG, что делать?

Пришлите его. Простой логотип отрисуем в вектор в рамках заказа.

Что такое 300 dpi?

300 точек на дюйм. Для принта 20 см по ширине это файл шириной около 2 400 пикселей.

Зачем переводить шрифты в кривые?

Чтобы текст не заменился другим шрифтом на компьютере, где нет вашего.

Проверяете ли макет перед печатью?

Да, технолог проверяет каждый макет и присылает визуализацию на изделии. Печать только после вашего утверждения на бланке.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.