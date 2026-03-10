Кружки – один из самых популярных видов корпоративных сувениров. Их дарят на мероприятиях, используют в офисах, включают в welcome-паки и корпоративные подарки.

Главное преимущество кружки в том, что она используется ежедневно. Человек пьёт чай или кофе, и каждый раз видит бренд компании.

Но чтобы кружка действительно работала как инструмент продвижения, важно правильно выбрать модель и технологию нанесения.

Какие кружки используют для корпоративного мерча

Существует несколько основных видов кружек, которые чаще всего используются для брендирования.

Фарфоровые кружки

Фарфор – один из самых распространённых материалов для корпоративных кружек.

Преимущества:

аккуратный внешний вид

приятная поверхность

долговечность

хорошо подходит для разных технологий нанесения

Такие кружки часто используют для офисов, корпоративных подарков и мероприятий.

Керамические кружки

Керамика – наиболее универсальный вариант.

Плюсы:

доступная стоимость

большое разнообразие форм и цветов

подходит для большинства технологий печати

Керамические кружки чаще всего используют для массового мерча и промо-мероприятий.

Стеклянные кружки

Стеклянные кружки выглядят более лёгкими и современными.

Они часто используются:

в кофейнях

в подарочных наборах

для премиальных сувениров

На стекле особенно красиво смотрится гравировка или деколь.

Эмалированные кружки

Эмалированные кружки стали популярны благодаря тренду на outdoor-стиль.

Их используют:

туристические компании

бренды одежды

фестивали

мероприятия на природе

Такие кружки выглядят атмосферно и часто становятся коллекционными.

Основные технологии нанесения на кружки

Выбор технологии зависит от материала кружки, тиража и дизайна.

Деколь

Деколь – одна из самых популярных технологий нанесения на кружки.

Изображение сначала печатается на специальной бумаге, затем переносится на кружку и закрепляется при высокой температуре.

Преимущества:

яркие цвета

устойчивость к мытью

возможность сложного дизайна

Деколь часто используют для фарфоровых и керамических кружек.

Шелкография

Шелкография – это трафаретная печать.

Она отлично подходит для:

логотипов

простых изображений

небольшого количества цветов

Плюсы:

высокая стойкость

яркость краски

экономичность при больших тиражах

Лазерная гравировка

Гравировка чаще применяется на металлических или стеклянных кружках.

Изображение выжигается лазером на поверхности.

Преимущества:

очень высокая долговечность

аккуратный премиальный внешний вид

не стирается со временем

УФ-печать

УФ-печать позволяет наносить изображения прямо на поверхность кружки.

Краска закрепляется с помощью ультрафиолетового излучения.

Плюсы:

можно печатать сложные изображения

высокая детализация

подходит для небольших тиражей

УФ-DTF наклейки

Современная технология, которая быстро набирает популярность.

Изображение печатается на специальной пленке, а затем переносится на поверхность изделия.

Преимущества:

быстрый процесс нанесения

яркие цвета

можно наносить даже на сложные поверхности

Сублимационная печать

Эта технология используется для сублимационных кружек со специальным покрытием.

Краска переносится на поверхность под воздействием температуры.

Плюсы:

полноцветные изображения

фотографическое качество

хорошая стойкость

Такие кружки часто используют для индивидуального дизайна.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как выбрать кружку для корпоративного мерча

Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

Назначение сувенира

Для массовых мероприятий подойдут керамические кружки, для подарков партнёрам – фарфор или стекло.

Дизайн

Если планируется сложная графика, лучше выбирать технологии вроде деколи или сублимации.

Тираж

Для больших тиражей выгоднее использовать шелкографию.

Имидж бренда

Материал и стиль кружки должны соответствовать позиционированию компании.

Почему кружки остаются одним из лучших сувениров

Несмотря на огромный выбор корпоративных подарков, кружки продолжают занимать лидирующие позиции.

Причины просты:

используются ежедневно

долго служат

подходят для любого бизнеса

позволяют реализовать разные идеи дизайна

А если добавить интересную форму, качественное нанесение и аккуратный дизайн, кружка превращается не просто в сувенир, а в предмет, который действительно используют.

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