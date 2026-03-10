Кружки – один из самых популярных видов корпоративных сувениров. Их дарят на мероприятиях, используют в офисах, включают в welcome-паки и корпоративные подарки.
Главное преимущество кружки в том, что она используется ежедневно. Человек пьёт чай или кофе, и каждый раз видит бренд компании.
Но чтобы кружка действительно работала как инструмент продвижения, важно правильно выбрать модель и технологию нанесения.
Какие кружки используют для корпоративного мерча
Существует несколько основных видов кружек, которые чаще всего используются для брендирования.
Фарфоровые кружки
Фарфор – один из самых распространённых материалов для корпоративных кружек.
Преимущества:
- аккуратный внешний вид
- приятная поверхность
- долговечность
- хорошо подходит для разных технологий нанесения
Такие кружки часто используют для офисов, корпоративных подарков и мероприятий.
Керамические кружки
Керамика – наиболее универсальный вариант.
Плюсы:
- доступная стоимость
- большое разнообразие форм и цветов
- подходит для большинства технологий печати
Керамические кружки чаще всего используют для массового мерча и промо-мероприятий.
Стеклянные кружки
Стеклянные кружки выглядят более лёгкими и современными.
Они часто используются:
- в кофейнях
- в подарочных наборах
- для премиальных сувениров
На стекле особенно красиво смотрится гравировка или деколь.
Эмалированные кружки
Эмалированные кружки стали популярны благодаря тренду на outdoor-стиль.
Их используют:
- туристические компании
- бренды одежды
- фестивали
- мероприятия на природе
Такие кружки выглядят атмосферно и часто становятся коллекционными.
Основные технологии нанесения на кружки
Выбор технологии зависит от материала кружки, тиража и дизайна.
Деколь
Деколь – одна из самых популярных технологий нанесения на кружки.
Изображение сначала печатается на специальной бумаге, затем переносится на кружку и закрепляется при высокой температуре.
Преимущества:
- яркие цвета
- устойчивость к мытью
- возможность сложного дизайна
Деколь часто используют для фарфоровых и керамических кружек.
Шелкография
Шелкография – это трафаретная печать.
Она отлично подходит для:
- логотипов
- простых изображений
- небольшого количества цветов
Плюсы:
- высокая стойкость
- яркость краски
- экономичность при больших тиражах
Лазерная гравировка
Гравировка чаще применяется на металлических или стеклянных кружках.
Изображение выжигается лазером на поверхности.
Преимущества:
- очень высокая долговечность
- аккуратный премиальный внешний вид
- не стирается со временем
УФ-печать
УФ-печать позволяет наносить изображения прямо на поверхность кружки.
Краска закрепляется с помощью ультрафиолетового излучения.
Плюсы:
- можно печатать сложные изображения
- высокая детализация
- подходит для небольших тиражей
УФ-DTF наклейки
Современная технология, которая быстро набирает популярность.
Изображение печатается на специальной пленке, а затем переносится на поверхность изделия.
Преимущества:
- быстрый процесс нанесения
- яркие цвета
- можно наносить даже на сложные поверхности
Сублимационная печать
Эта технология используется для сублимационных кружек со специальным покрытием.
Краска переносится на поверхность под воздействием температуры.
Плюсы:
- полноцветные изображения
- фотографическое качество
- хорошая стойкость
Такие кружки часто используют для индивидуального дизайна.
Как выбрать кружку для корпоративного мерча
Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.
Назначение сувенира
Для массовых мероприятий подойдут керамические кружки, для подарков партнёрам – фарфор или стекло.
Дизайн
Если планируется сложная графика, лучше выбирать технологии вроде деколи или сублимации.
Тираж
Для больших тиражей выгоднее использовать шелкографию.
Имидж бренда
Материал и стиль кружки должны соответствовать позиционированию компании.
Почему кружки остаются одним из лучших сувениров
Несмотря на огромный выбор корпоративных подарков, кружки продолжают занимать лидирующие позиции.
Причины просты:
- используются ежедневно
- долго служат
- подходят для любого бизнеса
- позволяют реализовать разные идеи дизайна
А если добавить интересную форму, качественное нанесение и аккуратный дизайн, кружка превращается не просто в сувенир, а в предмет, который действительно используют.
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