Еще несколько лет назад тканевые сумки воспринимались в основном как упаковка для подарков или удобная альтернатива пластиковым пакетам.

Сегодня ситуация изменилась. Шопперы стали самостоятельной категорией корпоративного мерча и подарков. Их используют на мероприятиях, в welcome-паках, в клиентских наборах и даже как отдельный брендированный продукт.

Причина проста: хороший шоппер — это вещь, которой пользуются постоянно.

Почему шопперы стали популярным мерчем

Популярность тканевых сумок объясняется сразу несколькими факторами.

Практичность

Шоппер удобен для повседневного использования — его берут в магазин, на работу, на мероприятия.

Большая площадь для дизайна

В отличие от многих сувениров, сумка имеет большую поверхность для нанесения.

Долговечность

Хорошая тканевая сумка может использоваться годами.

Видимость бренда

Когда человек носит сумку в городе, бренд становится заметен для окружающих.

Поэтому шоппер работает как мобильный рекламный носитель.

Как шоппер превратился в отдельную категорию мерча

Сначала шопперы использовались в основном как упаковка для подарков или раздаточных материалов.

Но со временем дизайнеры начали уделять больше внимания их внешнему виду:

появились разные формы и размеры

стали использовать плотные ткани

появились дизайнерские принты

сумки начали сочетать несколько технологий нанесения

В результате шоппер стал самостоятельным продуктом, который люди используют ежедневно.

Сегодня многие бренды создают сумки с таким дизайном, что их носят как элемент стиля.

Где чаще всего используют шопперы

Тканевые сумки универсальны, поэтому их можно использовать в разных форматах.

Мероприятия и выставки

Это один из самых популярных вариантов.

Шоппер удобно использовать для раздаточных материалов, а после мероприятия сумка остаётся у гостя.

Welcome-паки

Сумка может стать основой набора для сотрудников или клиентов.

Внутрь можно положить:

блокнот

кружку

ручку

другие корпоративные подарки

Клиентские подарки

Иногда сам шоппер становится подарком, особенно если у него интересный дизайн.

Корпоративный мерч

Многие компании создают шопперы как полноценный элемент фирменного мерча.

Материалы шопперов

Для производства корпоративных сумок чаще всего используют несколько типов тканей.

Хлопок

Самый распространённый материал.

Плюсы:

приятная текстура

хорошая прочность

подходит для разных технологий нанесения

Канвас

Более плотная разновидность хлопковой ткани.

Преимущества:

высокая прочность

долговечность

хорошо держит форму

Спанбонд

Лёгкий синтетический материал.

Чаще используется для массовых мероприятий, потому что позволяет делать большие тиражи по доступной цене.

Смесовые ткани

Сочетание хлопка и синтетических волокон делает сумку более устойчивой к износу.

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Технологии нанесения на шопперы

Существует несколько популярных способов брендирования.

Одна из самых распространённых технологий.

Преимущества:

яркие цвета

высокая стойкость

хорошо подходит для больших тиражей

Современная технология нанесения изображений на ткань.

Плюсы:

высокая детализация

полноцветная печать

подходит для сложных дизайнов

Используется для более премиального мерча.

Она делает изделие визуально более дорогим и долговечным.

Отдельный элемент, который пришивается к сумке.

Это позволяет создавать интересные дизайнерские решения.

Дизайн шопперов

Чтобы сумка действительно использовалась, важно продумать дизайн.

Лучше всего работают:

минималистичные принты

интересные иллюстрации

аккуратное использование фирменных цветов

сочетание нескольких технологий нанесения

Важно, чтобы сумка выглядела как стильный аксессуар, а не как рекламный баннер.

Что делает шоппер хорошим мерчем

Есть несколько принципов, которые повышают эффективность такого сувенира.

Плотная ткань

Качественный материал делает сумку долговечной.

Удобные ручки

Сумку должно быть удобно носить.

Продуманный дизайн

Сумку должны хотеть носить.

Аккуратное брендирование

Логотип не должен перегружать изделие.

Итог

Шопперы давно вышли за рамки обычной упаковки.

Сегодня это полноценный корпоративный сувенир, который может работать на бренд каждый день.

Если сумка сделана из качественного материала, имеет продуманный дизайн и аккуратное нанесение, она становится не просто подарком, а полезной вещью, которую люди используют постоянно.

А значит бренд продолжает взаимодействовать с клиентом даже после окончания мероприятия.

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