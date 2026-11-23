На пластик логотип наносят тампопечатью от 3,4 ₽ за штуку на тираже или УФ-печатью от 9,5 ₽, на металл гравировкой от 16 ₽ или УФ-печатью, на дерево гравировкой CO₂, на стекло и керамику УФ по окружности и деколью, на кожу и кожзам тиснением от 18 ₽ блинтом и от 24 ₽ фольгой. Выбор определяют три вещи: форма изделия (плоское или цилиндр), цветность логотипа и тираж. Ниже матрица и цены из прайса AEPRINT.
Матрица: материал и технология
|Материал
|Основная
|Альтернатива
|Не подходит
|Пластик гладкий: ручки, флешки, брелоки
|тампопечать
|УФ-печать, объёмная наклейка
|гравировка, кроме двухслойного пластика
|Пластик софт-тач
|УФ-печать ×1,2
|тампопечать
|Металл: сталь, алюминий, латунь
|гравировка
|УФ-печать, тампопечать ×2 до 500 шт
|тиснение
|Металл окрашенный
|гравировка до слоя металла
|УФ-печать
|Дерево, фанера, пробка
|гравировка CO₂
|УФ-печать, тампопечать
|сублимация
|Стекло, керамика
|УФ-печать, по окружности
|деколь, гравировка CO₂, UV-DTF
|тампопечать на глазури
|Кожа, кожзам
|тиснение блинт или фольга
|гравировка CO₂, УФ-печать
|тампопечать
|Картон, крафт
|тиснение ×1,2, шелкография
|УФ-печать, цифра
|Акрил, камень
|гравировка по запросу
|УФ-печать
Цены по технологиям
|Технология
|100 шт
|500 шт
|1 000 шт
|Мин. тираж и стоимость нанесения
|Тампопечать 1 цвет, пластик
|35 ₽
|13,8 ₽
|9,7 ₽
|100 шт, 2 900 ₽
|Тампопечать 1 цвет, металл и дерево
|70 ₽
|17,9 ₽
|12,6 ₽
|100 шт
|УФ-печать до 10 см², сувениры
|25,5 ₽
|около 17 ₽
|12 ₽
|10 шт, 3 500 ₽
|Гравировка, металл, ручки
|23 ₽
|18 ₽
|16 ₽
|10 шт, до 49 за партию
|Гравировка CO₂, дерево и кожа, ручки
|36 ₽
|29 ₽
|25 ₽
|10 шт
|Тиснение блинт, кожзам до A6
|36 ₽
|24 ₽
|20 ₽
|100 шт
|Тиснение фольгой, кожзам до A6
|42 ₽
|30 ₽
|26 ₽
|100 шт
Цена за нанесение без стоимости изделия. Коэффициенты: белая краска на тёмном в тампопечати ×1,3, золото и серебро ×1,5, УФ с лаком +30 %, изделие заказчика в тиснении ×2. Полные прайсы на страницах технологий в разделе нанесение.
Как выбрать между тампопечатью и УФ
Тампопечать: один-два цвета, тираж от 300, цилиндры и мелкие изделия. Она дешевле на объёме и держит тонкие линии от 0,1 мм. УФ-печать: полноцвет, градиенты, малые партии от 10 штук, плоские и слегка выпуклые поверхности. На 100 ручках с одноцветным логотипом УФ дешевле тампопечати (23 против 35 ₽), на 1 000 уже дороже (12 против 9,7 ₽). Белая подложка в УФ уже в цене, в тампопечати белая краска на тёмном это ×1,3.
Гравировка: что получится на каком металле
- Нержавеющая сталь: контрастный тёмный след, чернение не нужно.
- Алюминий анодированный: снимается цветной слой, логотип светлый на цветном фоне.
- Латунь, бронза: светлая гравировка, для контраста чернение +4-6 ₽.
- Окрашенный металл: снимается краска до металла, логотип цвета стали.
- Дерево: выжженный коричневый след, глубина регулируется.
- Стекло: матовый белёсый след, подсветка усиливает.
Гравировка не стирается и почти не дорожает на малом тираже: между 50 и 1 000 ручек разница 25 и 16 ₽. Поэтому для подарков руководству и именных вещей это первый выбор.
Тиснение на коже: блинт или фольга
Блинт это слепой оттиск без краски: рельеф в материале, строго и сдержанно, читается на светлой и фактурной коже. Фольга дороже на 6 ₽ за штуку, но на тёмной коже читается в разы лучше: золото, серебро, цветная, голографическая. Размер до A6 в прайсе, до A5 по запросу. Линии от 0,2 мм, инверсные от 0,4 мм. Свои ежедневники приносите с запасом 3-5 штук на приладку.
Форма изделия
Плоская поверхность: любая технология. Цилиндр (бутылка, термос, ручка): тампопечать, гравировка с поворотным устройством или УФ по окружности. Сложный рельеф: UV-DTF стикер или объёмная наклейка. Чем сложнее форма, тем меньше зона нанесения: на ручке это 50 × 7 мм, на флешке 25 × 10 мм, на термокружке 60 × 80 мм.
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Частые вопросы
Чем нанести логотип на пластиковую ручку?
Тампопечатью от 100 штук или УФ-печатью от 10. На тираже от 500 тампопечать дешевле.
Чем нанести логотип на металлическую флешку или термос?
Гравировкой: не стирается, от 10 штук, 16-29 ₽ за изделие. Для цветного логотипа УФ-печать.
Можно ли нанести цветной логотип на кожаный ежедневник?
Тиснение фольгой даёт один цвет: золото, серебро или цветная фольга. Полноцвет на коже делаем УФ-печатью.
Какая технология самая дешёвая на сувенирах?
Тампопечать на объёме: 3,4 ₽ за штуку на 10 000 ручек. На малых партиях УФ-печать.
Наносите ли на изделия заказчика?
Да. Проба на одном изделии до тиража, распаковка и упаковка 5 ₽ за штуку, для тиснения коэффициент ×2 с приладочным образцом.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.