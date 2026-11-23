На пластик логотип наносят тампопечатью от 3,4 ₽ за штуку на тираже или УФ-печатью от 9,5 ₽, на металл гравировкой от 16 ₽ или УФ-печатью, на дерево гравировкой CO₂, на стекло и керамику УФ по окружности и деколью, на кожу и кожзам тиснением от 18 ₽ блинтом и от 24 ₽ фольгой. Выбор определяют три вещи: форма изделия (плоское или цилиндр), цветность логотипа и тираж. Ниже матрица и цены из прайса AEPRINT.

Матрица: материал и технология

Материал Основная Альтернатива Не подходит Пластик гладкий: ручки, флешки, брелоки тампопечать УФ-печать, объёмная наклейка гравировка, кроме двухслойного пластика Пластик софт-тач УФ-печать ×1,2 тампопечать Металл: сталь, алюминий, латунь гравировка УФ-печать, тампопечать ×2 до 500 шт тиснение Металл окрашенный гравировка до слоя металла УФ-печать Дерево, фанера, пробка гравировка CO₂ УФ-печать, тампопечать сублимация Стекло, керамика УФ-печать, по окружности деколь, гравировка CO₂, UV-DTF тампопечать на глазури Кожа, кожзам тиснение блинт или фольга гравировка CO₂, УФ-печать тампопечать Картон, крафт тиснение ×1,2, шелкография УФ-печать, цифра Акрил, камень гравировка по запросу УФ-печать

Цены по технологиям

Технология 100 шт 500 шт 1 000 шт Мин. тираж и стоимость нанесения Тампопечать 1 цвет, пластик 35 ₽ 13,8 ₽ 9,7 ₽ 100 шт, 2 900 ₽ Тампопечать 1 цвет, металл и дерево 70 ₽ 17,9 ₽ 12,6 ₽ 100 шт УФ-печать до 10 см², сувениры 25,5 ₽ около 17 ₽ 12 ₽ 10 шт, 3 500 ₽ Гравировка, металл, ручки 23 ₽ 18 ₽ 16 ₽ 10 шт, до 49 за партию Гравировка CO₂, дерево и кожа, ручки 36 ₽ 29 ₽ 25 ₽ 10 шт Тиснение блинт, кожзам до A6 36 ₽ 24 ₽ 20 ₽ 100 шт Тиснение фольгой, кожзам до A6 42 ₽ 30 ₽ 26 ₽ 100 шт

Цена за нанесение без стоимости изделия. Коэффициенты: белая краска на тёмном в тампопечати ×1,3, золото и серебро ×1,5, УФ с лаком +30 %, изделие заказчика в тиснении ×2. Полные прайсы на страницах технологий в разделе нанесение.

Как выбрать между тампопечатью и УФ

Тампопечать: один-два цвета, тираж от 300, цилиндры и мелкие изделия. Она дешевле на объёме и держит тонкие линии от 0,1 мм. УФ-печать: полноцвет, градиенты, малые партии от 10 штук, плоские и слегка выпуклые поверхности. На 100 ручках с одноцветным логотипом УФ дешевле тампопечати (23 против 35 ₽), на 1 000 уже дороже (12 против 9,7 ₽). Белая подложка в УФ уже в цене, в тампопечати белая краска на тёмном это ×1,3.

Гравировка: что получится на каком металле

Нержавеющая сталь: контрастный тёмный след, чернение не нужно.

Алюминий анодированный: снимается цветной слой, логотип светлый на цветном фоне.

Латунь, бронза: светлая гравировка, для контраста чернение +4-6 ₽.

Окрашенный металл: снимается краска до металла, логотип цвета стали.

Дерево: выжженный коричневый след, глубина регулируется.

Стекло: матовый белёсый след, подсветка усиливает.

Гравировка не стирается и почти не дорожает на малом тираже: между 50 и 1 000 ручек разница 25 и 16 ₽. Поэтому для подарков руководству и именных вещей это первый выбор.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Тиснение на коже: блинт или фольга

Блинт это слепой оттиск без краски: рельеф в материале, строго и сдержанно, читается на светлой и фактурной коже. Фольга дороже на 6 ₽ за штуку, но на тёмной коже читается в разы лучше: золото, серебро, цветная, голографическая. Размер до A6 в прайсе, до A5 по запросу. Линии от 0,2 мм, инверсные от 0,4 мм. Свои ежедневники приносите с запасом 3-5 штук на приладку.

Форма изделия

Плоская поверхность: любая технология. Цилиндр (бутылка, термос, ручка): тампопечать, гравировка с поворотным устройством или УФ по окружности. Сложный рельеф: UV-DTF стикер или объёмная наклейка. Чем сложнее форма, тем меньше зона нанесения: на ручке это 50 × 7 мм, на флешке 25 × 10 мм, на термокружке 60 × 80 мм.

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Частые вопросы

Чем нанести логотип на пластиковую ручку?

Тампопечатью от 100 штук или УФ-печатью от 10. На тираже от 500 тампопечать дешевле.

Чем нанести логотип на металлическую флешку или термос?

Гравировкой: не стирается, от 10 штук, 16-29 ₽ за изделие. Для цветного логотипа УФ-печать.

Можно ли нанести цветной логотип на кожаный ежедневник?

Тиснение фольгой даёт один цвет: золото, серебро или цветная фольга. Полноцвет на коже делаем УФ-печатью.

Какая технология самая дешёвая на сувенирах?

Тампопечать на объёме: 3,4 ₽ за штуку на 10 000 ручек. На малых партиях УФ-печать.

Наносите ли на изделия заказчика?

Да. Проба на одном изделии до тиража, распаковка и упаковка 5 ₽ за штуку, для тиснения коэффициент ×2 с приладочным образцом.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.