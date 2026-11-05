Проект 111 это самый широкий каталог на рынке и собственные бренды посуды и текстиля, Оазис сильнее всего в промо-сувенирах и текстиле среднего ценового сегмента, Portobello в деловых подарках и ежедневниках, Happy Gifts в массовой сувенирке и упаковке, STAN в российском текстиле, Bruno Visconti в премиальных ручках и ежедневниках. AEPRINT официальный дилер 12 брендов: подбираем изделие из любого каталога и наносим логотип на своём производстве. Ниже что у кого брать и как это устроено.

Как работает схема «каталог поставщика плюс нанесение»

Крупные поставщики продают изделия без нанесения и только юрлицам-дилерам. Вы выбираете модель в каталоге, дилер привозит её со склада поставщика и наносит логотип у себя. Так работают все производители мерча в стране: шить свою футболку под каждый заказ никто не будет, а склад поставщика хранит сотни тысяч единиц в десятках цветов.

Что это даёт заказчику: выбор из 10 000+ позиций, наличие на складе, единый артикул для повторных заказов. Цена самого изделия у разных дилеров почти одинаковая, разница в стоимости и качестве нанесения, сроках и сервисе.

Сравнение каталогов

Поставщик Сильная сторона Что берём чаще всего Ценовой сегмент Проект 111 самый широкий каталог, свои бренды, склады и наличие футболки, кружки, термокружки, наборы, упаковка средний и выше Оазис промо-сувениры и текстиль, большой выбор цветов ручки, кружки, футболки, зонты, пауэрбанки бюджетный и средний Portobello деловые подарки, ежедневники, кожзам ежедневники, наборы руководителям, ручки в футлярах средний и премиум Happy Gifts массовая сувенирка, упаковка, сезонные коллекции брелоки, ручки, подарочная упаковка, новогодние позиции бюджетный STAN российское производство текстиля, стабильные цвета футболки, поло, худи, спортивная форма средний Bruno Visconti премиальные ручки и ежедневники подарки партнёрам и руководству премиум

Остальные бренды из нашего дилерского списка закрывают узкие ниши: электроника, награды, кожгалантерея. Полный список сертификатов на странице о компании.

Что брать под конкретную задачу

Футболки на тираж от 100: STAN или Проект 111. Плотность 150-190 г/м², до 18 цветов, в наличии по 10 000-100 000 штук. Как выбрать плотность, в статье о футболках под печать.

Худи для мерча: Проект 111 и STAN, 280-320 г/м².

Кружки: Проект 111 для белой керамики под сублимацию, Оазис для цветных и хамелеонов.

Термокружки и термосы: Проект 111, стальные с двойной стенкой 400-500 мл.

Ежедневники: Portobello для кожзама под тиснение, Bruno Visconti для подарков руководству.

Ручки массовые: Оазис и Happy Gifts, пластик от 12 ₽. Металлические подарочные: Portobello, Bruno Visconti.

Пауэрбанки, зарядки: Оазис и Проект 111, с сертификатами.

Упаковка и наборы: Happy Gifts и Проект 111, коробки с ложементами.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Чего не видно в каталоге, но важно

Наличие. Каталог показывает модель, склад показывает остаток. Популярные цвета в ноябре разбирают, запрашивайте остаток до утверждения макета.

Партия окраски. Один артикул из двух поставок может отличаться оттенком. На тираж 500 единиц берём из одной партии.

Материал под технологию. Для сублимации нужна белая синтетика, для вышивки ткань от 180 г/м². Не каждая модель из каталога подходит под каждое нанесение, это проверяет технолог.

Минимальная партия у поставщика. Для некоторых позиций отгрузка коробами по 50-100 штук.

Как заказать

Пришлите ссылку на модель из любого каталога или просто задачу: «100 термокружек для сотрудников, бюджет до 1 000 ₽ с нанесением». Проверим наличие, подберём 2-3 альтернативы, посчитаем с нанесением и доставкой. Цены изделий в наших разделах каталога уже синхронизированы с прайсами поставщиков.

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Частые вопросы

Можно ли заказать изделие из каталога Проект 111 или Оазис с логотипом?

Да, мы официальный дилер. Привозим со склада поставщика и наносим логотип на своём производстве в Екатеринбурге.

Почему цена у вас отличается от цены на сайте поставщика?

На сайтах поставщиков цены дилерские или розничные ориентиры, без нанесения и доставки. У нас цена включает изделие, нанесение и упаковку.

Чем Проект 111 отличается от Оазис?

Проект 111 шире по ассортименту и выше по сегменту, с собственными брендами. Оазис сильнее в бюджетной промо-сувенирке и даёт больше цветов на массовые позиции.

Можно ли привезти изделие из каталога без нанесения?

Да, в рамках заказа с общей суммой от 30 000 ₽.

Сколько ждать изделия со склада поставщика?

Со складов в Москве и Санкт-Петербурге 3-5 рабочих дней до Екатеринбурга, плюс нанесение от 2-3 дней.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.