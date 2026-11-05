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Каталоги Оазис, Проект 111, Portobello, Happy Gifts: что выбрать под логотип

Чем отличаются каталоги Оазис, Проект 111, Portobello, Happy Gifts, STAN и Bruno Visconti, что у каждого брать под логотип и как заказать через дилера.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Каталоги Оазис, Проект 111, Portobello, Happy Gifts: что выбрать под логотип

Проект 111 это самый широкий каталог на рынке и собственные бренды посуды и текстиля, Оазис сильнее всего в промо-сувенирах и текстиле среднего ценового сегмента, Portobello в деловых подарках и ежедневниках, Happy Gifts в массовой сувенирке и упаковке, STAN в российском текстиле, Bruno Visconti в премиальных ручках и ежедневниках. AEPRINT официальный дилер 12 брендов: подбираем изделие из любого каталога и наносим логотип на своём производстве. Ниже что у кого брать и как это устроено.

Как работает схема «каталог поставщика плюс нанесение»

Крупные поставщики продают изделия без нанесения и только юрлицам-дилерам. Вы выбираете модель в каталоге, дилер привозит её со склада поставщика и наносит логотип у себя. Так работают все производители мерча в стране: шить свою футболку под каждый заказ никто не будет, а склад поставщика хранит сотни тысяч единиц в десятках цветов.

Что это даёт заказчику: выбор из 10 000+ позиций, наличие на складе, единый артикул для повторных заказов. Цена самого изделия у разных дилеров почти одинаковая, разница в стоимости и качестве нанесения, сроках и сервисе.

Сравнение каталогов

ПоставщикСильная сторонаЧто берём чаще всегоЦеновой сегмент
Проект 111самый широкий каталог, свои бренды, склады и наличиефутболки, кружки, термокружки, наборы, упаковкасредний и выше
Оазиспромо-сувениры и текстиль, большой выбор цветовручки, кружки, футболки, зонты, пауэрбанкибюджетный и средний
Portobelloделовые подарки, ежедневники, кожзамежедневники, наборы руководителям, ручки в футлярахсредний и премиум
Happy Giftsмассовая сувенирка, упаковка, сезонные коллекциибрелоки, ручки, подарочная упаковка, новогодние позициибюджетный
STANроссийское производство текстиля, стабильные цветафутболки, поло, худи, спортивная формасредний
Bruno Viscontiпремиальные ручки и ежедневникиподарки партнёрам и руководствупремиум

Остальные бренды из нашего дилерского списка закрывают узкие ниши: электроника, награды, кожгалантерея. Полный список сертификатов на странице о компании.

Что брать под конкретную задачу

  • Футболки на тираж от 100: STAN или Проект 111. Плотность 150-190 г/м², до 18 цветов, в наличии по 10 000-100 000 штук. Как выбрать плотность, в статье о футболках под печать.
  • Худи для мерча: Проект 111 и STAN, 280-320 г/м².
  • Кружки: Проект 111 для белой керамики под сублимацию, Оазис для цветных и хамелеонов.
  • Термокружки и термосы: Проект 111, стальные с двойной стенкой 400-500 мл.
  • Ежедневники: Portobello для кожзама под тиснение, Bruno Visconti для подарков руководству.
  • Ручки массовые: Оазис и Happy Gifts, пластик от 12 ₽. Металлические подарочные: Portobello, Bruno Visconti.
  • Пауэрбанки, зарядки: Оазис и Проект 111, с сертификатами.
  • Упаковка и наборы: Happy Gifts и Проект 111, коробки с ложементами.

Чего не видно в каталоге, но важно

  • Наличие. Каталог показывает модель, склад показывает остаток. Популярные цвета в ноябре разбирают, запрашивайте остаток до утверждения макета.
  • Партия окраски. Один артикул из двух поставок может отличаться оттенком. На тираж 500 единиц берём из одной партии.
  • Материал под технологию. Для сублимации нужна белая синтетика, для вышивки ткань от 180 г/м². Не каждая модель из каталога подходит под каждое нанесение, это проверяет технолог.
  • Минимальная партия у поставщика. Для некоторых позиций отгрузка коробами по 50-100 штук.

Как заказать

Пришлите ссылку на модель из любого каталога или просто задачу: «100 термокружек для сотрудников, бюджет до 1 000 ₽ с нанесением». Проверим наличие, подберём 2-3 альтернативы, посчитаем с нанесением и доставкой. Цены изделий в наших разделах каталога уже синхронизированы с прайсами поставщиков.

Смотрите также: кружки с логотипом, ежедневники с логотипом, как выбрать ручки, сроки и минимальные тиражи.

Частые вопросы

Можно ли заказать изделие из каталога Проект 111 или Оазис с логотипом?

Да, мы официальный дилер. Привозим со склада поставщика и наносим логотип на своём производстве в Екатеринбурге.

Почему цена у вас отличается от цены на сайте поставщика?

На сайтах поставщиков цены дилерские или розничные ориентиры, без нанесения и доставки. У нас цена включает изделие, нанесение и упаковку.

Чем Проект 111 отличается от Оазис?

Проект 111 шире по ассортименту и выше по сегменту, с собственными брендами. Оазис сильнее в бюджетной промо-сувенирке и даёт больше цветов на массовые позиции.

Можно ли привезти изделие из каталога без нанесения?

Да, в рамках заказа с общей суммой от 30 000 ₽.

Сколько ждать изделия со склада поставщика?

Со складов в Москве и Санкт-Петербурге 3-5 рабочих дней до Екатеринбурга, плюс нанесение от 2-3 дней.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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