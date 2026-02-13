Зонт — один из самых универсальных аксессуаров. Он нужен не пару недель в году, а регулярно, особенно в городах с переменчивой погодой. Именно поэтому зонты с логотипом остаются востребованной категорией корпоративного мерча из года в год.
Такой подарок не пылится на полке, а используется по назначению. А значит, бренд постоянно находится в поле зрения. В этой статье разберем, какие бывают зонты, чем они отличаются и как выбрать оптимальный вариант для брендирования под задачи бизнеса.
Зачем бизнесу брендированные зонты
Корпоративный зонт — это практичный и ненавязчивый носитель бренда. Он ассоциируется с заботой, комфортом и надежностью. В отличие от сезонных сувениров, зонт актуален почти круглый год и используется в реальных жизненных ситуациях.
Брендированные зонты подходят для:
- корпоративных подарков сотрудникам
- клиентских и партнерских программ
- мероприятий, выставок, конференций
- welcome-наборов
- промо-акций и HR-мерча
При грамотном выборе модели и нанесения логотипа зонт работает на бренд несколько лет.
Как выбрать зонт для корпоративного использования
Главное правило простое: зонт нужно выбирать не «по каталогу», а под конкретную задачу. Для кого он предназначен, как будет использоваться, в каком формате вручаться и какой образ бренда должен транслировать.
Ключевые критерии:
- тип зонта
- надежность конструкции
- материалы
- удобство использования
- возможности брендирования
Трость или складной зонт
Зонт-трость с логотипом
Зонт-трость — классический и визуально статусный вариант. Он смотрится солидно, устойчив к ветру и отличается простой, надежной конструкцией.
Такие корпоративные зонты с логотипом часто выбирают:
- для подарков руководителям и партнерам
- для премиальных мероприятий
- для брендов с консервативным или деловым позиционированием
Преимущество трости — большая площадь купола, на которой логотип или принт смотрятся особенно выигрышно.
Складной зонт с логотипом
Складные зонты выбирают за компактность. Они легко помещаются в сумку или рюкзак, что делает их удобными для повседневного использования.
Современные складные зонты давно перестали быть «хрупкими». Качественные модели выдерживают сильный ветер и активную эксплуатацию.
Складной формат отлично подходит для:
- массовых корпоративных подарков
- промо-мерча
- клиентских рассылок
- мероприятий и форумов
Система открытия и закрытия
По механизму зонты делятся на:
- механические
- полуавтоматические
- автоматические
С точки зрения корпоративного мерча чаще всего выбирают полуавтоматы и автоматы. Они удобнее в использовании и воспринимаются как более «современные».
При этом важно учитывать баланс между комфортом и надежностью: чем сложнее механизм, тем выше требования к качеству.
Материалы каркаса и спиц
Именно каркас определяет срок службы зонта.
Чаще всего используются:
- сталь
- алюминий
- фибергласс
- карбон
Алюминий легкий и не подвержен коррозии. Фибергласс и карбон ценятся за гибкость и устойчивость к порывам ветра. Лучшие модели используют комбинацию материалов — это повышает прочность без утяжеления конструкции.
Для зонтов с логотипом на заказ особенно важно, чтобы изделие не ломалось после пары использаний. Репутация бренда напрямую связана с качеством подарка.
Купол: материал, плотность и размер
Современные зонты изготавливаются в основном из полиэстера. Он хорошо отталкивает воду, устойчив к ультрафиолету и подходит для печати.
Ткани различаются по типу плетения:
- гладкие и глянцевые
- матовые и «бархатистые»
- фактурные
Для брендирования лучше всего подходят купола с равномерной текстурой — логотип на них выглядит четко и контрастно.
Размер купола
- около 90 см — компактные зонты для одного человека
- около 100 см — универсальный вариант
- от 115 см — зонты для двоих и представительских задач
Для корпоративных зонтов чаще всего выбирают стандартный диаметр как самый универсальный.
Ручки и эргономика
Ручка влияет не только на внешний вид, но и на ощущения от использования.
Наиболее распространены:
- пластиковые ручки
- soft-touch покрытия
- деревянные ручки
- J-образные формы для тростей
- прямые ручки для складных зонтов
Важно, чтобы зонт было удобно держать, а брендирование не конфликтовало с эргономикой.
Нестандартные решения и дизайн
Современные зонты могут быть не только утилитарными, но и эффектными:
- зонты с проявляющимся рисунком под дождем
- зонты «наоборот», складывающиеся внутрь
- прозрачные купола
- асимметричные формы
- светоотражающие ткани
Такие модели особенно хорошо работают как имиджевый мерч и привлекают внимание к бренду.
Брендирование зонтов: что важно учесть
Зонт — крупный носитель, поэтому брендирование на нем заметно и требует аккуратного подхода.
Для нанесения логотипа используются:
- шелкография
- трансфер
- УФ-печать
- комбинированные методы
Логотип можно разместить на одном сегменте купола, на нескольких клиньях или сделать круговую композицию. Также возможна печать внутри купола для более нестандартного эффекта.
Почему стоит заказать зонты с логотипом в AEPRINT
AEPRINT занимается производством корпоративного мерча и брендированной продукции под ключ.
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- помогаем выбрать модель под задачу и бюджет
- адаптируем логотип и дизайн под печать
- подбираем оптимальную технологию нанесения
- контролируем качество изделий
- работаем с оптовыми тиражами и сроками
Зонты с логотипом на заказ — это практичный корпоративный подарок, который действительно используется и долго работает на бренд.
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