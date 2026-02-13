Зонт — один из самых универсальных аксессуаров. Он нужен не пару недель в году, а регулярно, особенно в городах с переменчивой погодой. Именно поэтому зонты с логотипом остаются востребованной категорией корпоративного мерча из года в год.

Такой подарок не пылится на полке, а используется по назначению. А значит, бренд постоянно находится в поле зрения. В этой статье разберем, какие бывают зонты, чем они отличаются и как выбрать оптимальный вариант для брендирования под задачи бизнеса.

Зачем бизнесу брендированные зонты



Корпоративный зонт — это практичный и ненавязчивый носитель бренда. Он ассоциируется с заботой, комфортом и надежностью. В отличие от сезонных сувениров, зонт актуален почти круглый год и используется в реальных жизненных ситуациях.

Брендированные зонты подходят для:

корпоративных подарков сотрудникам

клиентских и партнерских программ

мероприятий, выставок, конференций

welcome-наборов

промо-акций и HR-мерча

При грамотном выборе модели и нанесения логотипа зонт работает на бренд несколько лет.

Как выбрать зонт для корпоративного использования

Главное правило простое: зонт нужно выбирать не «по каталогу», а под конкретную задачу. Для кого он предназначен, как будет использоваться, в каком формате вручаться и какой образ бренда должен транслировать.

Ключевые критерии:

тип зонта

надежность конструкции

материалы

удобство использования

возможности брендирования

Трость или складной зонт

Зонт-трость с логотипом

Зонт-трость — классический и визуально статусный вариант. Он смотрится солидно, устойчив к ветру и отличается простой, надежной конструкцией.

Такие корпоративные зонты с логотипом часто выбирают:

для подарков руководителям и партнерам

для премиальных мероприятий

для брендов с консервативным или деловым позиционированием

Преимущество трости — большая площадь купола, на которой логотип или принт смотрятся особенно выигрышно.

Складной зонт с логотипом

Складные зонты выбирают за компактность. Они легко помещаются в сумку или рюкзак, что делает их удобными для повседневного использования.

Современные складные зонты давно перестали быть «хрупкими». Качественные модели выдерживают сильный ветер и активную эксплуатацию.

Складной формат отлично подходит для:

массовых корпоративных подарков

промо-мерча

клиентских рассылок

мероприятий и форумов

Система открытия и закрытия

По механизму зонты делятся на:

механические

полуавтоматические

автоматические

С точки зрения корпоративного мерча чаще всего выбирают полуавтоматы и автоматы. Они удобнее в использовании и воспринимаются как более «современные».

При этом важно учитывать баланс между комфортом и надежностью: чем сложнее механизм, тем выше требования к качеству.

Материалы каркаса и спиц

Именно каркас определяет срок службы зонта.

Чаще всего используются:

сталь

алюминий

фибергласс

карбон

Алюминий легкий и не подвержен коррозии. Фибергласс и карбон ценятся за гибкость и устойчивость к порывам ветра. Лучшие модели используют комбинацию материалов — это повышает прочность без утяжеления конструкции.

Для зонтов с логотипом на заказ особенно важно, чтобы изделие не ломалось после пары использаний. Репутация бренда напрямую связана с качеством подарка.

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Купол: материал, плотность и размер

Современные зонты изготавливаются в основном из полиэстера. Он хорошо отталкивает воду, устойчив к ультрафиолету и подходит для печати.

Ткани различаются по типу плетения:

гладкие и глянцевые

матовые и «бархатистые»

фактурные

Для брендирования лучше всего подходят купола с равномерной текстурой — логотип на них выглядит четко и контрастно.

Размер купола

около 90 см — компактные зонты для одного человека

около 100 см — универсальный вариант

от 115 см — зонты для двоих и представительских задач

Для корпоративных зонтов чаще всего выбирают стандартный диаметр как самый универсальный.

Ручки и эргономика

Ручка влияет не только на внешний вид, но и на ощущения от использования.

Наиболее распространены:

пластиковые ручки

soft-touch покрытия

деревянные ручки

J-образные формы для тростей

прямые ручки для складных зонтов

Важно, чтобы зонт было удобно держать, а брендирование не конфликтовало с эргономикой.

Нестандартные решения и дизайн

Современные зонты могут быть не только утилитарными, но и эффектными:

зонты с проявляющимся рисунком под дождем

зонты «наоборот», складывающиеся внутрь

прозрачные купола

асимметричные формы

светоотражающие ткани

Такие модели особенно хорошо работают как имиджевый мерч и привлекают внимание к бренду.

Брендирование зонтов: что важно учесть

Зонт — крупный носитель, поэтому брендирование на нем заметно и требует аккуратного подхода.

Для нанесения логотипа используются:

шелкография

трансфер

УФ-печать

комбинированные методы

Логотип можно разместить на одном сегменте купола, на нескольких клиньях или сделать круговую композицию. Также возможна печать внутри купола для более нестандартного эффекта.

Почему стоит заказать зонты с логотипом в AEPRINT

AEPRINT занимается производством корпоративного мерча и брендированной продукции под ключ.

Мы:

помогаем выбрать модель под задачу и бюджет

адаптируем логотип и дизайн под печать

подбираем оптимальную технологию нанесения

контролируем качество изделий

работаем с оптовыми тиражами и сроками

Зонты с логотипом на заказ — это практичный корпоративный подарок, который действительно используется и долго работает на бренд.

Заказать брендированные зонты

Если вам нужны корпоративные зонты с логотипом для сотрудников, клиентов или мероприятий — оставьте заявку на AEPRINT.ru. Мы предложим подходящие модели, варианты брендирования и рассчитаем стоимость тиража.

Брендированные зонты. Корпоративный мерч под ключ.