Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Акции1 мин чтенияОбновлено

Корпоративные велком-паки с эксклюзивными условиями

Закажите welcome pack для новых сотрудников. Брендированные наборы с ежедневником, кружкой, шоппером и одеждой на выгодных условиях.

Опубликовано Поделиться
Корпоративные велком-паки с эксклюзивными условиями

Для HR-специалистов и руководителей компаний АЕ Принт разработала специальное предложение по комплектации наборов для новых сотрудников.
При заказе от 50 комплектов велком-паков вы получаете бесплатное брендирование всех предметов в наборе.

Комплектация набора:

  1. Ежедневник с логотипом компании (метод нанесения: тиснение)
  2. Письменная ручка (тампопечать в 1 цвет)
  3. Керамическая кружка (полноцветная сублимация)
  4. Экологичная сумка-шоппер (DTF печать)
  5. Футболка или толстовка (на выбор, DTF печать)

Технические детали:

  • Размер нанесения на текстиль: 10×4 см
  • Стоимость клише оплачивается отдельно
  • Срок исполнения заказа: от 5 рабочих дней

Срок действия спецпредложения: до 30 июня 2025 года

*Клише оплачивается отдельно.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517

Была ли статья полезна?

Товары из статьи

Весь каталог

Читайте также

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.