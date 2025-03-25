Для HR-специалистов и руководителей компаний АЕ Принт разработала специальное предложение по комплектации наборов для новых сотрудников.
При заказе от 50 комплектов велком-паков вы получаете бесплатное брендирование всех предметов в наборе.
Комплектация набора:
- Ежедневник с логотипом компании (метод нанесения: тиснение)
- Письменная ручка (тампопечать в 1 цвет)
- Керамическая кружка (полноцветная сублимация)
- Экологичная сумка-шоппер (DTF печать)
- Футболка или толстовка (на выбор, DTF печать)
Технические детали:
- Размер нанесения на текстиль: 10×4 см
- Стоимость клише оплачивается отдельно
- Срок исполнения заказа: от 5 рабочих дней
Срок действия спецпредложения: до 30 июня 2025 года
*Клише оплачивается отдельно.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517