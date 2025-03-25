Для HR-специалистов и руководителей компаний АЕ Принт разработала специальное предложение по комплектации наборов для новых сотрудников.

При заказе от 50 комплектов велком-паков вы получаете бесплатное брендирование всех предметов в наборе.

Комплектация набора:

Ежедневник с логотипом компании (метод нанесения: тиснение) Письменная ручка (тампопечать в 1 цвет) Керамическая кружка (полноцветная сублимация) Экологичная сумка-шоппер (DTF печать) Футболка или толстовка (на выбор, DTF печать)

Технические детали:

Размер нанесения на текстиль: 10×4 см

Стоимость клише оплачивается отдельно

Срок исполнения заказа: от 5 рабочих дней

Срок действия спецпредложения: до 30 июня 2025 года

*Клише оплачивается отдельно.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517