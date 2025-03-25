Услуга Printing Brothers

Мы предлагаем вам возможность своими руками создать уникальные и запоминающиеся сувениры-одежду с брендированием, которые будут отражать индивидуальность вашей компании.

Ваши гости будут в восторге!



У нас вы можете взять в аренду термопресс и опытного сотрудника на любое мероприятие: от крупных выставок до небольших корпоративов.

Почему следует выбрать именно нас

Качественное оборудование:

Мы предлагаем оборудование от ведущих производителей, которое гарантирует высокую эффективность и качество нанесения;

Мы предлагаем оборудование от ведущих производителей, которое гарантирует высокую эффективность и качество нанесения; Поддержка на всех этапах:

Наша команда готова оказать вам помощь на всех этапах: от консультации до помощи в разработке дизайна и подготовке материалов;

Наша команда готова оказать вам помощь на всех этапах: от консультации до помощи в разработке дизайна и подготовке материалов; Профессионализм:

Наша команда экспертов с многолетним опытом работы в области промо-продукции обеспечит вас качественным обслуживанием.

Тарифы

1 термопресс и 1 профессионал

Подойдет для мероприятия до 50 человек

Минимальная цена: 85 000 р.

2 термопресса и 2 профессионала

Подойдет для крупных мероприятий

Минимальная цена: 160 00р.

Отдельно вы можете заказать:

Индивидуальный дизайн принтов;

Печать изображений на пленке от 1 погонного метра;

Текстильную продукцию для нанесения из нашего каталога.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517