Услуга Printing Brothers

Мы предлагаем вам возможность своими руками создать уникальные и запоминающиеся сувениры-одежду с брендированием, которые будут отражать индивидуальность вашей компании.
Ваши гости будут в восторге!
У нас вы можете взять в аренду термопресс и опытного сотрудника на любое мероприятие: от крупных выставок до небольших корпоративов.
Почему следует выбрать именно нас
- Качественное оборудование:
Мы предлагаем оборудование от ведущих производителей, которое гарантирует высокую эффективность и качество нанесения;
- Поддержка на всех этапах:
Наша команда готова оказать вам помощь на всех этапах: от консультации до помощи в разработке дизайна и подготовке материалов;
- Профессионализм:
Наша команда экспертов с многолетним опытом работы в области промо-продукции обеспечит вас качественным обслуживанием.
Тарифы
1 термопресс и 1 профессионал
Подойдет для мероприятия до 50 человек
Минимальная цена: 85 000 р.
2 термопресса и 2 профессионала
Подойдет для крупных мероприятий
Минимальная цена: 160 00р.
Отдельно вы можете заказать:
- Индивидуальный дизайн принтов;
- Печать изображений на пленке от 1 погонного метра;
- Текстильную продукцию для нанесения из нашего каталога.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517