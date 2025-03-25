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Услуга Printing Brothers

Уникальный интерактив, который вы можете заказать к себе на мероприятие. Создайте сувениры для корпоратива своими руками в реальном времени!

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Услуга Printing Brothers

Мы предлагаем вам возможность своими руками создать уникальные и запоминающиеся сувениры-одежду с брендированием, которые будут отражать индивидуальность вашей компании.

Ваши гости будут в восторге!


У нас вы можете взять в аренду термопресс и опытного сотрудника на любое мероприятие: от крупных выставок до небольших корпоративов.

Почему следует выбрать именно нас

  • Качественное оборудование:
    Мы предлагаем оборудование от ведущих производителей, которое гарантирует высокую эффективность и качество нанесения;
  • Поддержка на всех этапах:
    Наша команда готова оказать вам помощь на всех этапах: от консультации до помощи в разработке дизайна и подготовке материалов;
  • Профессионализм:
    Наша команда экспертов с многолетним опытом работы в области промо-продукции обеспечит вас качественным обслуживанием.

Тарифы

1 термопресс и 1 профессионал
Подойдет для мероприятия до 50 человек
Минимальная цена: 85 000 р.

2 термопресса и 2 профессионала
Подойдет для крупных мероприятий
Минимальная цена: 160 00р.

Отдельно вы можете заказать:

  • Индивидуальный дизайн принтов;
  • Печать изображений на пленке от 1 погонного метра;
  • Текстильную продукцию для нанесения из нашего каталога.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517

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