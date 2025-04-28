Специальное предложение для новых клиентов

Компания AEPRINT объявляет старт акции для новых партнеров:
- При первом заказе от 500 ручек — бесплатное нанесение логотипа или текста методом тампопечати (1 цвет).
- Срок действия предложения: до 31 мая 2025 года.
Данная акция предоставляет возможность оценить качество наших услуг на особых условиях.
*Предложение действительно только для новых клиентов при первом заказе.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517