Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Акции1 мин чтенияОбновлено

Специальное предложение для новых клиентов

При первом заказе от 500 ручек нанесение логотипа или текста предоставляется бесплатно.

Опубликовано Поделиться
Специальное предложение для новых клиентов

Компания AEPRINT объявляет старт акции для новых партнеров:

  • При первом заказе от 500 ручек — бесплатное нанесение логотипа или текста методом тампопечати (1 цвет).
  • Срок действия предложения: до 31 мая 2025 года.

Данная акция предоставляет возможность оценить качество наших услуг на особых условиях.

*Предложение действительно только для новых клиентов при первом заказе.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517

Была ли статья полезна?

Товары из статьи

Весь каталог

Читайте также

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.