Среди корпоративного мерча есть предметы, которые используются редко, а есть те, которые становятся частью повседневной жизни.

Рюкзаки относятся ко второй категории. Их используют для работы, поездок, спорта и путешествий. Поэтому бренд, размещённый на рюкзаке, может находиться рядом с человеком ежедневно.

Именно поэтому многие компании всё чаще выбирают рюкзаки для корпоративных подарков, мероприятий и welcome-паков.

Почему рюкзаки работают как мерч

У рюкзаков есть несколько преимуществ, которые делают их эффективным инструментом продвижения.

Долгий срок использования

Качественный рюкзак может служить несколько лет.

Большая площадь для брендирования

На рюкзаке можно разместить логотип, патч, вышивку или принт.

Высокая ценность подарка

В отличие от небольших сувениров, рюкзак воспринимается как полноценный подарок.

Мобильность бренда

Человек носит рюкзак в городе, транспорте, на работе — бренд становится видимым для окружающих.

Виды рюкзаков для корпоративного мерча

Сегодня существует множество моделей рюкзаков. В зависимости от задачи можно выбрать разные форматы.

Промо-рюкзаки

Промо-рюкзаки чаще всего используются на мероприятиях и выставках.

Их особенности:

лёгкий материал

простой дизайн

доступная стоимость

большой тираж

Такие рюкзаки удобно использовать как упаковку для раздаточных материалов.

Спортивные рюкзаки

Спортивные рюкзаки популярны у компаний, связанных со спортом, туризмом и активным образом жизни.

Они подходят для:

спортивных мероприятий

фитнес-клубов

корпоративных соревнований

outdoor-мероприятий

Такие рюкзаки обычно делают из прочных синтетических материалов.

Бизнес-рюкзаки для ноутбуков

Бизнес-рюкзаки — один из самых востребованных форматов корпоративных подарков.

Особенности таких моделей:

отделение для ноутбука

строгий дизайн

прочные материалы

удобная организация карманов

Они хорошо подходят для подарков сотрудникам, партнёрам и клиентам.

Детские рюкзаки

Детские рюкзаки часто используют компании, работающие с семейной аудиторией.

Например:

банки

страховые компании

образовательные проекты

детские мероприятия

Яркий дизайн делает такие сувениры особенно запоминающимися.

Городские рюкзаки

Городские модели универсальны.

Они подходят для:

сотрудников

клиентов

подарков на мероприятиях

корпоративного мерча

Такие рюкзаки сочетают стильный внешний вид и удобство.

Технологии нанесения на рюкзаки

Выбор технологии зависит от материала и дизайна.

Вышивка

Один из самых долговечных вариантов брендирования.

Шелкография

Подходит для простых логотипов и больших тиражей.

DTF-печать

Позволяет наносить сложные изображения.

Шевроны и нашивки

Придают изделию более дизайнерский вид.

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Как сделать рюкзак, который будут использовать

Чтобы рюкзак стал действительно полезным мерчем, важно учитывать несколько факторов.

Качество материалов

Если ткань слишком тонкая, рюкзак быстро выйдет из строя.

Функциональность

Карман для ноутбука, удобные отделения и усиленные лямки делают изделие более практичным.

Минималистичный дизайн

Чем аккуратнее выглядит брендирование, тем чаще люди используют рюкзак.

Универсальный стиль

Нейтральные цвета подходят большему количеству людей.

Когда рюкзак становится особенно эффективным подарком

Лучше всего такие подарки работают в нескольких случаях:

корпоративные мероприятия

welcome-паки для сотрудников

подарки партнёрам

конференции и выставки

образовательные программы

Итог

Рюкзаки — один из самых практичных видов корпоративного мерча.

Они используются ежедневно, имеют большую площадь для брендирования и долго остаются рядом с владельцем.

Если выбрать качественную модель и продумать дизайн, такой сувенир превращается не просто в подарок, а в эффективный инструмент продвижения бренда.