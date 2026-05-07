16 мая 2026 года компания AEPRINT станет участником всероссийской акции «Ночь музеев» и откроет двери своего производства для посетителей.
Адрес:
ул. Черепанова, 28Б (цокольный этаж, вход со стороны Черепанова)
В рамках проекта «Мастерская мерча AEPRINT. Пространство принтов, бренда и печатных технологий» гости смогут познакомиться с историей брендинга, развитием мерча и современными технологиями нанесения изображений.
Программа мероприятия
- экскурсии по действующему производству
- исторические факты появления брендинга и мерча: от древности до современности
- демонстрация печатных технологий
- мастер-классы по созданию собственной футболки на тему «Уральский Рок»
Особое внимание в этом году уделено теме 40-летия Свердловского рок-клуба — одному из ключевых явлений уральской музыкальной культуры.
Запись на экскурсии
Количество мест ограничено. Обращаем внимание, что на производстве действуют возрастные ограничения 16+ и посещение возможно только в сопровождении совершеннолетних. Ограничения связаны с особенностями действующего производства.
Запись осуществляется:
- по телефону: +7 (985) 566-18-88 (в будние дни с 10:00 до 18:00)
- по электронной почте: news@aeprint.ru
Если вы оставляете заявку по почте — мы свяжемся с вами в рабочее время и подтвердим регистрацию.
Посетители смогут увидеть, как создаётся мерч — от идеи до готового изделия — и попробовать себя в роли участника производственного процесса.
Стоимость экскурсии
- Обзорная экскурсия: 400 рублей
- Обзорная экскурсия + создание собственной футболки: 2200 рублей
- Льготные категории* — 250 рублей (обзорная экскурсия)
* школьники (16+ в сопровождении взрослых), студенты, пенсионеры — при предъявлении документов
Оплата производится на месте по QR-коду или наличными.
Расписание экскурсий
- 11:00 – 12:00
Обзорная экскурсия по производственной площадке AEPRINT. Знакомство с историей мерча, развитием брендинга, демонстрация технологий нанесения: шелкография, тампопечать, гравировка, тиснение, вышивка, DTF-печать.
- 12:00 – 13:45
Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки». После экскурсионной части участники смогут изготовить персональную футболку с тематическим принтом.
- 14:00 – 15:00
Обзорная экскурсия по площадке.
- 15:00 – 16:45
Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки».
- 17:00 – 18:00
Технический перерыв.
- 18:00 – 19:45
Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки».
- 20:00 – 21:00
Обзорная экскурсия по площадке.
- 21:00 – 22:45
Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки».
- 23:00 – 00:00
Финальная обзорная экскурсия.