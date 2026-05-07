16 мая 2026 года компания AEPRINT станет участником всероссийской акции «Ночь музеев» и откроет двери своего производства для посетителей.

Адрес:

ул. Черепанова, 28Б (цокольный этаж, вход со стороны Черепанова)

В рамках проекта «Мастерская мерча AEPRINT. Пространство принтов, бренда и печатных технологий» гости смогут познакомиться с историей брендинга, развитием мерча и современными технологиями нанесения изображений.

Программа мероприятия

экскурсии по действующему производству

исторические факты появления брендинга и мерча: от древности до современности

демонстрация печатных технологий

мастер-классы по созданию собственной футболки на тему «Уральский Рок»

Особое внимание в этом году уделено теме 40-летия Свердловского рок-клуба — одному из ключевых явлений уральской музыкальной культуры.

Запись на экскурсии

Количество мест ограничено. Обращаем внимание, что на производстве действуют возрастные ограничения 16+ и посещение возможно только в сопровождении совершеннолетних. Ограничения связаны с особенностями действующего производства.

Запись осуществляется:

по телефону: +7 (985) 566-18-88 (в будние дни с 10:00 до 18:00)

по электронной почте: news@aeprint.ru

Если вы оставляете заявку по почте — мы свяжемся с вами в рабочее время и подтвердим регистрацию.

Посетители смогут увидеть, как создаётся мерч — от идеи до готового изделия — и попробовать себя в роли участника производственного процесса.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Стоимость экскурсии

Обзорная экскурсия: 400 рублей

400 рублей Обзорная экскурсия + создание собственной футболки: 2200 рублей

2200 рублей Льготные категории* — 250 рублей (обзорная экскурсия)

* школьники (16+ в сопровождении взрослых), студенты, пенсионеры — при предъявлении документов

Оплата производится на месте по QR-коду или наличными.

Расписание экскурсий