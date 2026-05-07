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Новости AEPRINT2 мин чтенияОбновлено

AEPRINT участвует в «Ночи музеев – 2026» в Екатеринбурге

Экскурсии по производству AEPRINT, мастер-классы и создание футболок на Ночи музеев – 2026 в Екатеринбурге.

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AEPRINT участвует в «Ночи музеев – 2026» в Екатеринбурге

16 мая 2026 года компания AEPRINT станет участником всероссийской акции «Ночь музеев» и откроет двери своего производства для посетителей.

Адрес:
ул. Черепанова, 28Б (цокольный этаж, вход со стороны Черепанова)

В рамках проекта «Мастерская мерча AEPRINT. Пространство принтов, бренда и печатных технологий» гости смогут познакомиться с историей брендинга, развитием мерча и современными технологиями нанесения изображений.

Программа мероприятия

  • экскурсии по действующему производству
  • исторические факты появления брендинга и мерча: от древности до современности
  • демонстрация печатных технологий
  • мастер-классы по созданию собственной футболки на тему «Уральский Рок»

Особое внимание в этом году уделено теме 40-летия Свердловского рок-клуба — одному из ключевых явлений уральской музыкальной культуры.

Запись на экскурсии

Количество мест ограничено. Обращаем внимание, что на производстве действуют возрастные ограничения 16+ и посещение возможно только в сопровождении совершеннолетних. Ограничения связаны с особенностями действующего производства.

Запись осуществляется:

  • по телефону: +7 (985) 566-18-88 (в будние дни с 10:00 до 18:00)
  • по электронной почте: news@aeprint.ru

Если вы оставляете заявку по почте — мы свяжемся с вами в рабочее время и подтвердим регистрацию.

Посетители смогут увидеть, как создаётся мерч — от идеи до готового изделия — и попробовать себя в роли участника производственного процесса.

Стоимость экскурсии

  • Обзорная экскурсия: 400 рублей
  • Обзорная экскурсия + создание собственной футболки: 2200 рублей
  • Льготные категории* — 250 рублей (обзорная экскурсия)

* школьники (16+ в сопровождении взрослых), студенты, пенсионеры — при предъявлении документов

Оплата производится на месте по QR-коду или наличными.

Расписание экскурсий

  • 11:00 – 12:00
    Обзорная экскурсия по производственной площадке AEPRINT. Знакомство с историей мерча, развитием брендинга, демонстрация технологий нанесения: шелкография, тампопечать, гравировка, тиснение, вышивка, DTF-печать.
  • 12:00 – 13:45
    Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки». После экскурсионной части участники смогут изготовить персональную футболку с тематическим принтом.
  • 14:00 – 15:00
    Обзорная экскурсия по площадке.
  • 15:00 – 16:45
    Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки».
  • 17:00 – 18:00
    Технический перерыв.
  • 18:00 – 19:45
    Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки».
  • 20:00 – 21:00
    Обзорная экскурсия по площадке.
  • 21:00 – 22:45
    Экскурсия + мастер-класс «Создание собственной футболки».
  • 23:00 – 00:00
    Финальная обзорная экскурсия.

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