В AEPRINT прошел первый бизнес-завтрак «Эффективный мерч».

Вместе с клиентами обсудили, как сегодня брендированная продукция помогает решать задачи маркетинга, корпоративной культуры и клиентского опыта.

Одной из самых ярких частей встречи стала авторская бизнес-игра, где участники в командах разрабатывали концепции мерча под реальные бизнес-кейсы, защищали свои идеи и искали решения, которыми действительно будут пользоваться.

Благодарим всех участников за открытый диалог, интересные идеи и активное участие. Уверены, это только начало серии профессиональных встреч AEPRINT.

Как прошел бизнес-завтрак

Во время встречи участники обсудили современные подходы к созданию корпоративного мерча, обменялись опытом и рассмотрели реальные примеры использования брендированной продукции в маркетинге и HR.

Особое внимание было уделено практической части мероприятия.

Бизнес-игра с реальными кейсами

Одной из самых ярких частей встречи стала авторская бизнес-игра, где участники в командах разрабатывали концепции мерча под реальные бизнес-кейсы, защищали свои идеи и искали решения, которыми действительно будут пользоваться.

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Спасибо всем участникам

Благодарим всех участников за открытый диалог, интересные идеи и активное участие.

Уверены, это только начало серии профессиональных встреч AEPRINT.

Заказать мерч для бизнеса

Компания AEPRINT производит брендированную продукцию, корпоративные подарки, сувениры и мерч с нанесением логотипа для бизнеса, мероприятий и команд.

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Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

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