В AEPRINT прошел первый бизнес-завтрак «Эффективный мерч».
Вместе с клиентами обсудили, как сегодня брендированная продукция помогает решать задачи маркетинга, корпоративной культуры и клиентского опыта.
Одной из самых ярких частей встречи стала авторская бизнес-игра, где участники в командах разрабатывали концепции мерча под реальные бизнес-кейсы, защищали свои идеи и искали решения, которыми действительно будут пользоваться.
Благодарим всех участников за открытый диалог, интересные идеи и активное участие. Уверены, это только начало серии профессиональных встреч AEPRINT.
Как прошел бизнес-завтрак
Во время встречи участники обсудили современные подходы к созданию корпоративного мерча, обменялись опытом и рассмотрели реальные примеры использования брендированной продукции в маркетинге и HR.
Особое внимание было уделено практической части мероприятия.
Бизнес-игра с реальными кейсами
Одной из самых ярких частей встречи стала авторская бизнес-игра, где участники в командах разрабатывали концепции мерча под реальные бизнес-кейсы, защищали свои идеи и искали решения, которыми действительно будут пользоваться.
Спасибо всем участникам
Благодарим всех участников за открытый диалог, интересные идеи и активное участие.
Уверены, это только начало серии профессиональных встреч AEPRINT.
Заказать мерч для бизнеса
Компания AEPRINT производит брендированную продукцию, корпоративные подарки, сувениры и мерч с нанесением логотипа для бизнеса, мероприятий и команд.
Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517.