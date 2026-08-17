2 сентября в креативном кластере «Домна» пройдет конференция «Запомниться, нельзя игнорировать. Где поставить запятую бренду в 2026 году».

Это практическое мероприятие для предпринимателей, маркетологов, руководителей, HR-специалистов и всех, кто отвечает за развитие бренда и коммуникации компании.

Участники обсудят современные инструменты маркетинга, брендинга, креатива, корпоративного мерча и коммуникаций, а также смогут познакомиться с экспертами и найти новые идеи для развития бизнеса.

О чем пойдет речь на конференции

В центре программы — вопрос, который сегодня стоит практически перед каждым бизнесом: как привлекать внимание аудитории и создавать коммуникации, которые действительно запоминаются в условиях информационного шума.

Эксперты из маркетинга, бизнеса и коммуникаций поделятся практическим опытом и расскажут о современных подходах к развитию бренда.

В программе — брендинг, креатив, коллаборации, кастомизация, HR-бренд, геймификация, развитие профессиональных сообществ и эффективный корпоративный мерч.

Эксперты и практические кейсы

Одним из ключевых спикеров станет Екатерина Путилова — бренд-ментор и маркетолог-стратег с 25-летним опытом. Ее выступление будет посвящено тому, как брендам оставаться актуальными и заметными в условиях постоянно меняющегося рынка.

О современных подходах к корпоративному мерчу расскажет Валерия Подъяболонская, директор по маркетингу Portobello, в выступлении «Эффективный мерч. Современный мерч. Мерч будущего».

Роман Дик, креативное брендинговое агентство «Дикий Филин», поговорит о том, как креатив становится инструментом развития бренда, а не просто способом сделать рекламу красивой.

Также своим опытом поделится представитель Уральской торгово-промышленной палаты — о современных вызовах для бизнеса и возможностях развития предпринимательства.

Хедлайнер конференции — Елена Сандакова

Особенным событием программы станет выступление Елены Сандаковой — телеведущей «Россия 1», тренера по самопрезентации, речи, голосу и публичным выступлениям.

Елена проведет практическое выступление «Small Talk как стратегию: как перевести пустую светскую беседу в коммерческое предложение без продажника».

Участники разберут, как начинать разговор с незнакомым человеком, находить точки соприкосновения, поддерживать диалог и превращать короткое знакомство в основу для дальнейшего делового общения.

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Специальные зоны для участников

В течение дня на площадке будут работать специальные зоны.

Зона идей и креативных решений — пространство современных технологий брендирования, мерча, упаковки и нестандартных решений для бизнеса.

Лаборатория бренда — интерактивная зона кастомизации, где гости смогут увидеть технологии термопереноса, DTF-печати и брендирования продукции в реальном времени.

Нетворкинг-зона — пространство для новых знакомств, обмена опытом и поиска партнеров для будущих проектов.

2 сентября в «Домне»

Конференция «Запомниться, нельзя игнорировать. Где поставить запятую бренду в 2026 году» пройдет 2 сентября в креативном кластере «Домна».

Маркетинг • брендинг • креатив • HR • коммуникации • мерч • нетворкинг

Регистрация на мероприятие открыта.

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