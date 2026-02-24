Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
Тренды и идеи2 мин чтения

Дизайн, который работает вне повода

Почему сильная идея в основе мерча важнее повода. Кейс AEPRINT о том, как дизайн превращает подарки в инструмент коммуникации бренда.

Опубликовано Поделиться
Дизайн, который работает вне повода

Дизайн, который работает вне повода

Иногда повод становится лишь отправной точкой.

Но по-настоящему сильный мерч рождается не из календаря — а из идеи.

В одном из наших проектов в AEPRINT мы начали с конкретной даты (23 февраля), но довольно быстро поняли: если строить концепцию вокруг праздника, срок жизни дизайна будет ограничен. Поэтому мы пошли глубже — не в символику, а в смыслы.

Мы работали с темами силы, характера, устойчивости и движения вперёд. Не с шаблонными образами — а с внутренними качествами.

Так появилась визуальная система, которая из частного повода выросла в универсальную концепцию.

Дизайн как система, а не как украшение

Графика получилась лаконичной и выразительной:

  • контрастные формы
  • минималистичные композиции
  • чёткие линии
  • цельная визуальная логика

Каждый принт — это не просто изображение, а визуальное высказывание.

В рамках проекта были разработаны решения для:

  • футболок
  • аксессуаров
  • термобутылок
  • рюкзаков
  • корпоративного мерча

Все элементы объединены единой системой, поэтому коллекция воспринимается целостно — вне зависимости от носителя.

Именно так дизайн начинает работать на бренд.

Почему мерч не должен зависеть от даты

Когда концепция строится только вокруг праздника, срок её актуальности ограничен.

Когда в основе лежит идея — мерч живёт дольше.

Такая визуальная система легко адаптируется для:

  • welcome-паков
  • корпоративных наборов
  • подарков сотрудникам
  • клиентского мерча
  • внутреннего брендинга

Это уже не «сувенир к дате», а инструмент коммуникации.

Мерч как язык бренда

Пример мерча для статьи

Сегодня подарки — это часть бренд-стратегии.

Через них компания транслирует:

  • отношение
  • стиль
  • характер
  • уровень

Когда над мерчем работает дизайн-команда, он перестаёт быть формальностью. Он начинает говорить за бренд.

И именно в этом разница между «закупили сувениры» и «создали продукт».

Наш подход в AEPRINT

Мы убеждены: мерч начинается не с каталога, а с идеи.

Повод может стать стартом. Но именно дизайн определяет, будет ли продукт жить дальше.

Если вы хотите, чтобы корпоративный мерч усиливал бренд, а не просто закрывал задачу — начните с концепции.

А дальше дизайн сделает своё.

Хотите увидеть, как эта концепция была реализована на практике?

Мы подготовили презентацию проекта, о котором рассказали в статье: с визуальной системой, примерами носителей и логикой построения коллекции.

Скачать презентацию проекта

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517

Была ли статья полезна?

Товары из статьи

Весь каталог

Читайте также

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.