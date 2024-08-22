Сувенирка х Мерч

Сувенирная продукция и мерч: есть ли разница?

К 2024 году мерч стал настолько популярным маркетинговым инструментом, что начал восприниматься как нечто обыденное.

Словно магнит с надписью «Анапа», незыблемо украшающий дверь холодильника, брендированные вещи проникли в современную жизнь.

Но есть ли между ними существенная разница?

Несомненно, есть, и сейчас мы расскажем, почему!

Мерч, как явление, зародился в 60-х годах прошлого века в виде фанатских футболок западных рок-групп.

Само слово произошло от английского merchandise – продавать, торговать, что напрямую указывает на его основной замысел – увеличение прибыли.

В настоящее время это понятие стало более обширным и охватывает такие аспекты, как повышение узнаваемости компании, создание комьюнити вокруг бренда, его продвижение, трансляция рекламного послания, прогрев потенциального покупателя, а ассортимент ограничивается лишь фантазией и бюджетами.

Современный рынок настолько переполнен мерчем, что приходится учитывать огромное количество факторов, чтобы не остаться незамеченными.

Здесь важны функциональность, цена, качество, смысловой посыл, повод, форма, дизайн и многое другое.

В этом и кроется основное различие с сувенирами: сувениры приобретают для того, чтобы запечатлить в памяти какое-то событие или пережитые эмоции, а для удачного запуска мерча вы сами должны создать подходящие условия, выбрать повод и цель.

К счастью, вместе со спросом появляется и предложение.

Так вы всегда можете обратиться к нам, в компанию АЕ Принт, чтобы наши специалисты помогли вам разработать правильный концепт, подобрать ассортимент из качественных товаров, создать уникальный дизайн и запустить продукцию в производство.