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Сувенирка х Мерч

Сувенирная продукция и мерч: есть ли разница? Давайте разбираться вместе!

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Сувенирка х Мерч

Сувенирная продукция и мерч: есть ли разница?

К 2024 году мерч стал настолько популярным маркетинговым инструментом, что начал восприниматься как нечто обыденное.
Словно магнит с надписью «Анапа», незыблемо украшающий дверь холодильника, брендированные вещи проникли в современную жизнь.
Но есть ли между ними существенная разница?
Несомненно, есть, и сейчас мы расскажем, почему!

Сувенирка х Мерч
Мягкая игрушка «Робот-доставщик Яндекса» и ковер,
 принт которого придумала нейросеть компании.

Мерч, как явление, зародился в 60-х годах прошлого века в виде фанатских футболок западных рок-групп.
Само слово произошло от английского merchandise – продавать, торговать, что напрямую указывает на его основной замысел – увеличение прибыли.
В настоящее время это понятие стало более обширным и охватывает такие аспекты, как повышение узнаваемости компании, создание комьюнити вокруг бренда, его продвижение, трансляция рекламного послания, прогрев потенциального покупателя, а ассортимент ограничивается лишь фантазией и бюджетами.

Сувенирка х Мерч
Powerbank в индивидуальном дизайне, который сделали для
маркетинговой поддержки выхода нового генератора от Honda.

Современный рынок настолько переполнен мерчем, что приходится учитывать огромное количество факторов, чтобы не остаться незамеченными.
Здесь важны функциональность, цена, качество, смысловой посыл, повод, форма, дизайн и многое другое.
В этом и кроется основное различие с сувенирами: сувениры приобретают для того, чтобы запечатлить в памяти какое-то событие или пережитые эмоции, а для удачного запуска мерча вы сами должны создать подходящие условия, выбрать повод и цель.


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