Мерч в реальном времени

AEPRINT на «Санкур-эволюции»: подарки, созданные прямо на месте!

7–9 октября AEPRINT приняла участие в форуме «Санкур-эволюция» и стала партнёром интерактивного квеста для гостей.

На нашем стенде всё происходило вживую — мы запустили мини-производство и создавали подарки прямо на глазах у участников!

Каждый, кто прошёл квест, получал фирменный шоппер с уникальным дизайном, напечатанным специально для него.

Было ярко, живо и по-настоящему по-нашему — с эмоциями и вовлечением.

Спасибо всем, кто был с нами!

Хотите, чтобы ваше мероприятие запомнилось? Добавьте интерактив от AEPRINT — гости сами создадут свой подарок и унесут с собой яркие впечатления.

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:

Телефон: 8-800-707-57-06

E-mail: info@aeprint.ru

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