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Мерч в реальном времени

Участие АЕПРИНТ на форуме экспертов санаторно-курортной отрасли.

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Мерч в реальном времени

AEPRINT на «Санкур-эволюции»: подарки, созданные прямо на месте!

7–9 октября AEPRINT приняла участие в форуме «Санкур-эволюция» и стала партнёром интерактивного квеста для гостей.
На нашем стенде всё происходило вживую — мы запустили мини-производство и создавали подарки прямо на глазах у участников!
Каждый, кто прошёл квест, получал фирменный шоппер с уникальным дизайном, напечатанным специально для него.
Было ярко, живо и по-настоящему по-нашему — с эмоциями и вовлечением.
Спасибо всем, кто был с нами!

Хотите, чтобы ваше мероприятие запомнилось? Добавьте интерактив от AEPRINT — гости сами создадут свой подарок и унесут с собой яркие впечатления.

Свяжитесь с нами для получения дополнительных консультаций:
Телефон: 8-800-707-57-06
E-mail: info@aeprint.ru
Посетите наш шоу-рум в ТРЦ «Фан-Фан», г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517

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