Выставка-конференция сувенирных товаров «Мерч без границ»

3 сентября в центре Екатеринбурга прошла уникальная выставка-конференция сувенирных товаров «Мерч без границ», которая собрала более 200 участников из 128 компаний.

Мероприятие послужило отличной площадкой для обмена опытом, новых знакомств и обсуждения последних тенденций индустрии.

Открыла конференцию директор компании АЕ Принт, Евгения Бобылева, со своим вступительным словом.

Затем участников ждало 4 ярких выступления от спикеров федерального уровня, а также наших специальных гостей:

▸ бизнес-психолог Татьяна Онищенко с презентацией «Мерч как форма общения с клиентом через эмоции и общие ценности»;

▸ основатель HR-агентства HRV Екатерина Воронина с презентацией «Корпоративный мерч как инструмент HR-бренд стратегии компании»;

▸ ведущая канала Елена Сандакова с мастер-классом «Знакомство и успешная самопрезентация».

Особое внимание вызвало выступление наших партнеров из Китая, которые подготовили подробную презентацию о самых популярных сувенирных товарах в Европе и США прямо сейчас.

В рамках выставки работали 15 стендов ведущих поставщиков индустрии.

Участники смогли ознакомиться с самыми востребованными товарами, а также поучаствовать в увлекательном интерактиве: желающие в реальном времени выбирали принты и переносили их на футболки с помощью термопресса.

Мы благодарим всех участников и гостей за активное участие и интерес к нашему мероприятию.

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