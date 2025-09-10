Признание заслуг АЕПРИНТ на региональном уровне

В Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области состоялась торжественная церемония награждения участников выставки «Иннопром-2025». Компания АЕПРИНТ получила благодарность за вклад в организацию экспозиции «Индустриально-спортивный кластер Свердловской области» и создание его визуальной идентичности.

Для нас эта награда имеет особое значение — она подтверждает наш статус как надежного партнера для реализации значимых проектов в сфере государственного и регионального развития. Участие в международной выставке, где мы демонстрировали современные подходы к созданию промопродукции и корпоративного мерча, получило достойное завершение.

Мы планируем продолжать работу в этом направлении, внедряя передовые разработки для спортивной отрасли и других сфер бизнеса. До новых встреч на будущих мероприятиях!

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