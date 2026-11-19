IT-команды носят худи графитового или чёрного цвета с маленькой вышивкой, футболки с внутренней шуткой вместо логотипа, клеят стикеры на ноутбуки и берут рюкзаки для ноутбука. Не носят: тонкие футболки с логотипом на всю грудь, кепки с названием компании, блокноты. Бюджет на 50 человек от 160 000 до 230 000 ₽. Ниже состав, технологии и то, что мы видим по повторным заказам IT-компаний Екатеринбурга.
Что носят
|Позиция
|Как делать
|Чего не делать
|Цена
|Худи 320 г/м²
|графит или чёрный, вышивка логотипа 5-6 см на груди слева, имя или ник на рукаве
|яркий фирменный цвет, принт на всю грудь
|от 2 200 ₽
|Футболка 190-240 г/м²
|принт с внутренней шуткой, названием продукта или релиза, логотип мелко
|логотип компании крупно
|от 900 ₽
|Стикерпак
|5-10 стикеров UV-DTF: логотип, маскот, мемы команды
|один стикер с логотипом
|от 25 ₽ за стикер
|Рюкзак для ноутбука
|чёрный 600D с маленькой вышивкой или нашивкой на лямке
|крупный логотип на фронте
|от 1 900 ₽
|Термокружка
|сталь, гравировка
|пластиковая с печатью
|от 900 ₽
|Носки
|жаккард с паттерном в цветах бренда
|от 250 ₽
|Шапка
|вышитая нашивка
|от 450 ₽
Почему маленький логотип
Человек в IT носит худи из офиса домой, в бар, на конференцию. Вещь с логотипом на всю грудь воспринимается как форма, её надевают по требованию. Вещь с логотипом 5 см воспринимается как своя, её носят каждый день, и вот тогда она работает на бренд работодателя: её видят коллеги из других компаний, а значит потенциальные кандидаты. Логотип должен быть опознаваем для своих, а не кричать для чужих.
Мерч для релизов и внутренних событий
Футболка к релизу версии, к закрытию большого проекта, к хакатону. Тираж 20-50, DTF полноцвет с иллюстрацией, которую нарисовал кто-то из команды. Такие вещи ценятся выше стандартного мерча и часто становятся коллекционными. Срок 3-5 дней, можно успеть к дате.
Welcome pack для разработчика
- Худи с вышивкой и ником на рукаве.
- Стикерпак на ноутбук.
- Термокружка с гравировкой.
- Открытка от команды.
Бюджет 3 500-4 500 ₽ на человека. Что ещё кладут и сколько это стоит, в статье о welcome pack.
Мерч на конференцию и митап
Для стенда на конференции разработчиков работает то же, что и для команды: стикеры уходят первыми, футболки с иллюстрацией вторыми, ручки и блокноты остаются на столе. Хорошо заходят носки с паттерном и термокружки как призы за квиз. Форма команды стенда: одинаковые худи или футболки, бейджи с именем и ролью. Подробно в статье о продукции для стенда.
Бюджет на 50 человек
|Позиция
|Количество
|Бюджет
|Худи 320 г/м² с вышивкой и ником
|50
|120 000-135 000 ₽
|Футболка с принтом к релизу
|50
|45 000-55 000 ₽
|Стикерпак по 6 стикеров
|50
|7 500-9 000 ₽
|Термокружка с гравировкой
|50
|45 000-50 000 ₽
Итого 160 000-230 000 ₽ в зависимости от набора. Цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года.
Технологии и сроки
Вышивка на худи 5-7 рабочих дней, программа вышивки делается один раз и на следующие тиражи не считается. DTF на футболках 3 дня. Стикеры UV-DTF 2-3 дня, от 10 листов A4. Гравировка на термокружках 3-5 дней. Размеры собираем поимённо, запас по одной-две единицы M и L для новых сотрудников.
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Частые вопросы
Какой мерч нравится разработчикам?
Плотное худи с маленькой вышивкой, стикеры на ноутбук, футболка с внутренней шуткой, рюкзак для ноутбука. Не нравится крупный логотип и тонкие футболки.
Сколько стоит мерч для IT-команды из 20 человек?
Худи с вышивкой и стикерпак около 2 700 ₽ на человека, 54 000 ₽ на команду. С термокружкой до 3 600 ₽.
Можно ли сделать футболки с разными принтами для разных команд?
Да, DTF позволяет менять макет внутри тиража. Смена макета 1 000 ₽ за каждый вариант.
Делаете ли стикеры?
Да, UV-DTF стикеры любой формы, от 10 листов A4, 17-33 ₽ за стикер в зависимости от размера и тиража.
Можно ли вышить ник на рукаве?
Да, вышивка имени или ника плюс 150-200 ₽ к изделию при тираже от 20.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.