IT-команды носят худи графитового или чёрного цвета с маленькой вышивкой, футболки с внутренней шуткой вместо логотипа, клеят стикеры на ноутбуки и берут рюкзаки для ноутбука. Не носят: тонкие футболки с логотипом на всю грудь, кепки с названием компании, блокноты. Бюджет на 50 человек от 160 000 до 230 000 ₽. Ниже состав, технологии и то, что мы видим по повторным заказам IT-компаний Екатеринбурга.

Что носят

Позиция Как делать Чего не делать Цена Худи 320 г/м² графит или чёрный, вышивка логотипа 5-6 см на груди слева, имя или ник на рукаве яркий фирменный цвет, принт на всю грудь от 2 200 ₽ Футболка 190-240 г/м² принт с внутренней шуткой, названием продукта или релиза, логотип мелко логотип компании крупно от 900 ₽ Стикерпак 5-10 стикеров UV-DTF: логотип, маскот, мемы команды один стикер с логотипом от 25 ₽ за стикер Рюкзак для ноутбука чёрный 600D с маленькой вышивкой или нашивкой на лямке крупный логотип на фронте от 1 900 ₽ Термокружка сталь, гравировка пластиковая с печатью от 900 ₽ Носки жаккард с паттерном в цветах бренда от 250 ₽ Шапка вышитая нашивка от 450 ₽

Почему маленький логотип

Человек в IT носит худи из офиса домой, в бар, на конференцию. Вещь с логотипом на всю грудь воспринимается как форма, её надевают по требованию. Вещь с логотипом 5 см воспринимается как своя, её носят каждый день, и вот тогда она работает на бренд работодателя: её видят коллеги из других компаний, а значит потенциальные кандидаты. Логотип должен быть опознаваем для своих, а не кричать для чужих.

Мерч для релизов и внутренних событий

Футболка к релизу версии, к закрытию большого проекта, к хакатону. Тираж 20-50, DTF полноцвет с иллюстрацией, которую нарисовал кто-то из команды. Такие вещи ценятся выше стандартного мерча и часто становятся коллекционными. Срок 3-5 дней, можно успеть к дате.

Welcome pack для разработчика

Худи с вышивкой и ником на рукаве.

Стикерпак на ноутбук.

Термокружка с гравировкой.

Открытка от команды.

Бюджет 3 500-4 500 ₽ на человека. Что ещё кладут и сколько это стоит, в статье о welcome pack.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Мерч на конференцию и митап

Для стенда на конференции разработчиков работает то же, что и для команды: стикеры уходят первыми, футболки с иллюстрацией вторыми, ручки и блокноты остаются на столе. Хорошо заходят носки с паттерном и термокружки как призы за квиз. Форма команды стенда: одинаковые худи или футболки, бейджи с именем и ролью. Подробно в статье о продукции для стенда.

Бюджет на 50 человек

Позиция Количество Бюджет Худи 320 г/м² с вышивкой и ником 50 120 000-135 000 ₽ Футболка с принтом к релизу 50 45 000-55 000 ₽ Стикерпак по 6 стикеров 50 7 500-9 000 ₽ Термокружка с гравировкой 50 45 000-50 000 ₽

Итого 160 000-230 000 ₽ в зависимости от набора. Цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года.

Технологии и сроки

Вышивка на худи 5-7 рабочих дней, программа вышивки делается один раз и на следующие тиражи не считается. DTF на футболках 3 дня. Стикеры UV-DTF 2-3 дня, от 10 листов A4. Гравировка на термокружках 3-5 дней. Размеры собираем поимённо, запас по одной-две единицы M и L для новых сотрудников.

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Частые вопросы

Какой мерч нравится разработчикам?

Плотное худи с маленькой вышивкой, стикеры на ноутбук, футболка с внутренней шуткой, рюкзак для ноутбука. Не нравится крупный логотип и тонкие футболки.

Сколько стоит мерч для IT-команды из 20 человек?

Худи с вышивкой и стикерпак около 2 700 ₽ на человека, 54 000 ₽ на команду. С термокружкой до 3 600 ₽.

Можно ли сделать футболки с разными принтами для разных команд?

Да, DTF позволяет менять макет внутри тиража. Смена макета 1 000 ₽ за каждый вариант.

Делаете ли стикеры?

Да, UV-DTF стикеры любой формы, от 10 листов A4, 17-33 ₽ за стикер в зависимости от размера и тиража.

Можно ли вышить ник на рукаве?

Да, вышивка имени или ника плюс 150-200 ₽ к изделию при тираже от 20.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.