Мерч заведения делится на две части: для команды (фартуки, футболки, кепки) и для гостей (кружки, шопперы, стаканы, пакеты). Форма персонала окупается с первого дня, гостевой мерч работает как витрина у кассы и продаётся с наценкой 2-3 к себестоимости. Фартук с вышивкой обходится от 900 ₽, кружка латте с логотипом от 350 ₽, шоппер от 300 ₽. Ниже что брать, какую технологию выбирать и где заведения обычно ошибаются.

Форма команды

Позиция Что берём Нанесение Цена с нанесением Фартук хлопок или смесовая 240-280 г/м², с нагрудником или поясной вышивка 6-8 см на груди или кармане от 900 ₽ Футболка 190 г/м², тёмный цвет, не маркий шелкография от 50 шт, DTF до 50 от 720 ₽ Поло пике 200 г/м² для ресторанов вышивка от 1 100 ₽ Кепка, бандана хлопок, для кухни сетчатая вышивка от 450 ₽ Бейдж металл или акрил с именем УФ-печать, гравировка от 120 ₽

На форму для кухни и бара вышивка, а не печать: фартуки стирают при 60-90 °C с отбеливателем, печать такого не переживёт. Подробно о стойкости в статье сколько держится принт. Размеры собирайте с запасом: в заведении текучка, и новые сотрудники приходят чаще, чем вы заказываете форму.

Мерч для гостей

Кружка латте 350-400 мл с логотипом, от 350 ₽. Та же кружка, из которой пьют в зале: гость хочет унести домой то, что держал в руках.

Термокружка или стакан с крышкой для кофе с собой, от 600 ₽. Со скидкой на напиток в свою тару это ещё и повод вернуться.

Шоппер с иллюстрацией, от 300 ₽. Шоппер с одним логотипом не покупают, с рисунком в стиле заведения покупают.

Футболка с принтом, от 900 ₽. Для баров и кофеен с сильным визуальным стилем.

Стикерпак UV-DTF, от 25 ₽ за стикер. Дешёвый сувенир на кассу и в заказ доставки.

Зерно или чай в брендированной упаковке: мы делаем упаковку, крафт-пакеты и наклейки.

Упаковка и расходники с логотипом

Это самый большой тираж заведения и самая заметная реклама: пакет для доставки видит весь подъезд. Крафт-пакет с кручёными ручками и шелкографией в 1 цвет от 25 ₽ при тираже от 250, бумажный пакет для выпечки с плоскими ручками от 21 ₽. Наклейки на стаканы и коробки UV-DTF или печать на этикетке. Подробно о пакетах в статье как выбрать пакет.

Что продаётся, а что лежит

За годы заказов для кофеен и баров закономерность такая. Продаётся: кружка, которой пользуются в зале; шоппер и футболка с иллюстрацией, а не с логотипом; стикеры. Лежит: кепка с логотипом на весь фронт, блокнот, брелок. Первый тираж гостевого мерча делайте маленьким, 20-30 кружек и 20 шопперов, и смотрите, что уходит. Докупить проще, чем списать.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Бюджет на открытие кофейни на 6 человек

Статья Количество Бюджет Фартуки с вышивкой 8 7 200-9 000 ₽ Футболки персонала 12 9 000-11 000 ₽ Кружки латте гостевые 30 10 500-12 000 ₽ Шопперы с иллюстрацией 30 9 000-12 000 ₽ Крафт-пакеты с логотипом 500 12 500-15 000 ₽ Стикерпак 500 стикеров 10 000-12 500 ₽

Итого 58 000-72 000 ₽ без наклеек на стаканы. Цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года, с НДС.

Сроки

Фартуки и поло с вышивкой 5-7 рабочих дней, футболки с печатью 3 дня, кружки 3-5 дней, крафт-пакеты с шелкографией 5-7 дней. К открытию заказывайте за 3 недели.

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Частые вопросы

Какой мерч заказать для кофейни?

Команде фартуки с вышивкой и футболки. Гостям кружку латте, шоппер с иллюстрацией, стикеры. На доставку крафт-пакеты с логотипом.

Вышивка или печать на фартуках?

Вышивка: фартуки стирают горячо и с отбеливателем, печать не выдержит.

Сколько стоит фартук с логотипом?

От 900 ₽ с вышивкой при тираже от 10 штук.

Какой минимальный тираж кружек для кофейни?

Сублимация от 1 штуки. На открытие обычно берут 30-50.

Делаете ли стаканы для кофе с собой с логотипом?

Делаем наклейки UV-DTF на стаканы и крышки, многоразовые стаканы с крышкой с печатью. Одноразовые бумажные стаканы с печатью тиражом от 5 000 штук по запросу.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.