Мерч заведения делится на две части: для команды (фартуки, футболки, кепки) и для гостей (кружки, шопперы, стаканы, пакеты). Форма персонала окупается с первого дня, гостевой мерч работает как витрина у кассы и продаётся с наценкой 2-3 к себестоимости. Фартук с вышивкой обходится от 900 ₽, кружка латте с логотипом от 350 ₽, шоппер от 300 ₽. Ниже что брать, какую технологию выбирать и где заведения обычно ошибаются.
Форма команды
|Позиция
|Что берём
|Нанесение
|Цена с нанесением
|Фартук
|хлопок или смесовая 240-280 г/м², с нагрудником или поясной
|вышивка 6-8 см на груди или кармане
|от 900 ₽
|Футболка
|190 г/м², тёмный цвет, не маркий
|шелкография от 50 шт, DTF до 50
|от 720 ₽
|Поло
|пике 200 г/м² для ресторанов
|вышивка
|от 1 100 ₽
|Кепка, бандана
|хлопок, для кухни сетчатая
|вышивка
|от 450 ₽
|Бейдж
|металл или акрил с именем
|УФ-печать, гравировка
|от 120 ₽
На форму для кухни и бара вышивка, а не печать: фартуки стирают при 60-90 °C с отбеливателем, печать такого не переживёт. Подробно о стойкости в статье сколько держится принт. Размеры собирайте с запасом: в заведении текучка, и новые сотрудники приходят чаще, чем вы заказываете форму.
Мерч для гостей
- Кружка латте 350-400 мл с логотипом, от 350 ₽. Та же кружка, из которой пьют в зале: гость хочет унести домой то, что держал в руках.
- Термокружка или стакан с крышкой для кофе с собой, от 600 ₽. Со скидкой на напиток в свою тару это ещё и повод вернуться.
- Шоппер с иллюстрацией, от 300 ₽. Шоппер с одним логотипом не покупают, с рисунком в стиле заведения покупают.
- Футболка с принтом, от 900 ₽. Для баров и кофеен с сильным визуальным стилем.
- Стикерпак UV-DTF, от 25 ₽ за стикер. Дешёвый сувенир на кассу и в заказ доставки.
- Зерно или чай в брендированной упаковке: мы делаем упаковку, крафт-пакеты и наклейки.
Упаковка и расходники с логотипом
Это самый большой тираж заведения и самая заметная реклама: пакет для доставки видит весь подъезд. Крафт-пакет с кручёными ручками и шелкографией в 1 цвет от 25 ₽ при тираже от 250, бумажный пакет для выпечки с плоскими ручками от 21 ₽. Наклейки на стаканы и коробки UV-DTF или печать на этикетке. Подробно о пакетах в статье как выбрать пакет.
Что продаётся, а что лежит
За годы заказов для кофеен и баров закономерность такая. Продаётся: кружка, которой пользуются в зале; шоппер и футболка с иллюстрацией, а не с логотипом; стикеры. Лежит: кепка с логотипом на весь фронт, блокнот, брелок. Первый тираж гостевого мерча делайте маленьким, 20-30 кружек и 20 шопперов, и смотрите, что уходит. Докупить проще, чем списать.
Бюджет на открытие кофейни на 6 человек
|Статья
|Количество
|Бюджет
|Фартуки с вышивкой
|8
|7 200-9 000 ₽
|Футболки персонала
|12
|9 000-11 000 ₽
|Кружки латте гостевые
|30
|10 500-12 000 ₽
|Шопперы с иллюстрацией
|30
|9 000-12 000 ₽
|Крафт-пакеты с логотипом
|500
|12 500-15 000 ₽
|Стикерпак
|500 стикеров
|10 000-12 500 ₽
Итого 58 000-72 000 ₽ без наклеек на стаканы. Цены из прайса AEPRINT на октябрь 2026 года, с НДС.
Сроки
Фартуки и поло с вышивкой 5-7 рабочих дней, футболки с печатью 3 дня, кружки 3-5 дней, крафт-пакеты с шелкографией 5-7 дней. К открытию заказывайте за 3 недели.
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Частые вопросы
Какой мерч заказать для кофейни?
Команде фартуки с вышивкой и футболки. Гостям кружку латте, шоппер с иллюстрацией, стикеры. На доставку крафт-пакеты с логотипом.
Вышивка или печать на фартуках?
Вышивка: фартуки стирают горячо и с отбеливателем, печать не выдержит.
Сколько стоит фартук с логотипом?
От 900 ₽ с вышивкой при тираже от 10 штук.
Какой минимальный тираж кружек для кофейни?
Сублимация от 1 штуки. На открытие обычно берут 30-50.
Делаете ли стаканы для кофе с собой с логотипом?
Делаем наклейки UV-DTF на стаканы и крышки, многоразовые стаканы с крышкой с печатью. Одноразовые бумажные стаканы с печатью тиражом от 5 000 штук по запросу.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.