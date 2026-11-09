Шелкография и DTF выдерживают 50 и больше стирок при 40 °C, термоперенос ПВХ 30-50 стирок, сублимация не выцветает весь срок жизни ткани, потому что краска внутри волокна, вышивка живёт дольше самого изделия. Главный враг принта не количество стирок, а температура выше 40 °C, глажка по рисунку и сушка в барабане. Ниже таблица по технологиям и правила ухода, которые мы кладём в заказ.

Стойкость по технологиям

Технология Стирок при 40 °C Максимальная температура Как стареет Шелкография пластизолевая 50+, часто 100+ 60 °C мелкие трещины на сгибах после долгой носки Шелкография водная 50+ 60 °C слегка бледнеет, слой тоньше DTF 50+ 40 °C при перегреве может отслоиться по краю Термоперенос ПВХ 30-50 80 °C трескается при частых сгибах Термоперенос полиуретан 40-60 60 °C эластичный, тянется с тканью Сублимация весь срок ткани любая для ткани не стареет, краска в волокне Вышивка не ограничено 90 °C нити не выцветают, может распушиться край

Цифры из наших тестов на хлопке 150-190 г/м² и из гарантий поставщиков плёнок и красок. На спецодежде с промышленной стиркой при 60-90 °C живёт только вышивка и термоперенос ПВХ, об этом в статье о спецодежде.

Почему принт трескается или отслаивается

Стирка при 60 °C и выше. Пластизоль и клей DTF размягчаются, слой отходит от волокна. Глажка по принту. Утюг плавит пластизоль и плёнку, остаётся блестящий след или отпечаток на подошве утюга. Сушка в барабане. Горячий воздух и трение о барабан ускоряют износ в 2-3 раза. Отбеливатель и агрессивные порошки. Разрушают пигмент и клеевой слой. Недосушенный принт на производстве. Пластизоль, который не прогрели до 160 °C, трескается после первой стирки. Это брак, его видно на сигнальном образце. Принт на растягивающемся участке. Крупная сплошная плашка на горловине или на эластичной ткани ломается при растяжении.

Как ухаживать, чтобы дожило до 100 стирок

Стирать наизнанку при 30-40 °C, деликатный или обычный режим без отжима на 1 200 оборотах.

Не сушить в барабане, сушить на верёвке или горизонтально.

Гладить с изнанки или через ткань, не по рисунку.

Не замачивать в отбеливателе, использовать жидкое средство для цветного.

Первую стирку делать отдельно, через 48 часов после получения: пластизоль и плёнка окончательно стабилизируются.

Эти пять строк мы печатаем на вкладыше в каждый тираж для сотрудников: когда у человека есть инструкция, претензий по износу почти не бывает.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество, подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Что выбрать, если нужна долговечность

Форма сотрудников на год и дольше: вышивка на поло и куртках, шелкография на футболках.

Спортивная форма: сублимация, краска не стирается и не ощущается.

Мерч для мероприятия на один сезон: DTF, стойкости хватит с запасом, а цена ниже.

Промо-раздатка: любой способ, срок жизни футболки 150 г/м² короче срока жизни принта.

Гарантия

На нанесение даём гарантию: если при соблюдении правил ухода принт отслоился или потрескался в первые 3 месяца, перепечатываем за свой счёт. Для этого храните вкладыш по уходу и пришлите фото. Брак нанесения виден сразу или после первой стирки, поэтому сигнальный образец мы стираем сами до запуска большого тиража.

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Частые вопросы

Сколько стирок выдерживает DTF-принт?

50 и больше при 40 °C наизнанку. При 60 °C и сушке в барабане ресурс падает до 15-20 стирок.

Что дольше держится, шелкография или DTF?

Пластизолевая шелкография служит дольше, 100+ стирок. DTF 50+. Для одного сезона разницы нет.

Почему принт потрескался после первой стирки?

Либо стирали горячее 40 °C и гладили по рисунку, либо принт недосушен на производстве. Второе гарантийный случай.

Можно ли гладить футболку с принтом?

Да, с изнанки или через ткань. По рисунку нельзя: пластизоль и плёнка плавятся.

Какой принт не боится горячей стирки?

Сублимация и вышивка. Термоперенос ПВХ выдерживает до 80 °C.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.