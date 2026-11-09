Шелкография и DTF выдерживают 50 и больше стирок при 40 °C, термоперенос ПВХ 30-50 стирок, сублимация не выцветает весь срок жизни ткани, потому что краска внутри волокна, вышивка живёт дольше самого изделия. Главный враг принта не количество стирок, а температура выше 40 °C, глажка по рисунку и сушка в барабане. Ниже таблица по технологиям и правила ухода, которые мы кладём в заказ.
Стойкость по технологиям
|Технология
|Стирок при 40 °C
|Максимальная температура
|Как стареет
|Шелкография пластизолевая
|50+, часто 100+
|60 °C
|мелкие трещины на сгибах после долгой носки
|Шелкография водная
|50+
|60 °C
|слегка бледнеет, слой тоньше
|DTF
|50+
|40 °C
|при перегреве может отслоиться по краю
|Термоперенос ПВХ
|30-50
|80 °C
|трескается при частых сгибах
|Термоперенос полиуретан
|40-60
|60 °C
|эластичный, тянется с тканью
|Сублимация
|весь срок ткани
|любая для ткани
|не стареет, краска в волокне
|Вышивка
|не ограничено
|90 °C
|нити не выцветают, может распушиться край
Цифры из наших тестов на хлопке 150-190 г/м² и из гарантий поставщиков плёнок и красок. На спецодежде с промышленной стиркой при 60-90 °C живёт только вышивка и термоперенос ПВХ, об этом в статье о спецодежде.
Почему принт трескается или отслаивается
- Стирка при 60 °C и выше. Пластизоль и клей DTF размягчаются, слой отходит от волокна.
- Глажка по принту. Утюг плавит пластизоль и плёнку, остаётся блестящий след или отпечаток на подошве утюга.
- Сушка в барабане. Горячий воздух и трение о барабан ускоряют износ в 2-3 раза.
- Отбеливатель и агрессивные порошки. Разрушают пигмент и клеевой слой.
- Недосушенный принт на производстве. Пластизоль, который не прогрели до 160 °C, трескается после первой стирки. Это брак, его видно на сигнальном образце.
- Принт на растягивающемся участке. Крупная сплошная плашка на горловине или на эластичной ткани ломается при растяжении.
Как ухаживать, чтобы дожило до 100 стирок
- Стирать наизнанку при 30-40 °C, деликатный или обычный режим без отжима на 1 200 оборотах.
- Не сушить в барабане, сушить на верёвке или горизонтально.
- Гладить с изнанки или через ткань, не по рисунку.
- Не замачивать в отбеливателе, использовать жидкое средство для цветного.
- Первую стирку делать отдельно, через 48 часов после получения: пластизоль и плёнка окончательно стабилизируются.
Эти пять строк мы печатаем на вкладыше в каждый тираж для сотрудников: когда у человека есть инструкция, претензий по износу почти не бывает.
Что выбрать, если нужна долговечность
- Форма сотрудников на год и дольше: вышивка на поло и куртках, шелкография на футболках.
- Спортивная форма: сублимация, краска не стирается и не ощущается.
- Мерч для мероприятия на один сезон: DTF, стойкости хватит с запасом, а цена ниже.
- Промо-раздатка: любой способ, срок жизни футболки 150 г/м² короче срока жизни принта.
Гарантия
На нанесение даём гарантию: если при соблюдении правил ухода принт отслоился или потрескался в первые 3 месяца, перепечатываем за свой счёт. Для этого храните вкладыш по уходу и пришлите фото. Брак нанесения виден сразу или после первой стирки, поэтому сигнальный образец мы стираем сами до запуска большого тиража.
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Частые вопросы
Сколько стирок выдерживает DTF-принт?
50 и больше при 40 °C наизнанку. При 60 °C и сушке в барабане ресурс падает до 15-20 стирок.
Что дольше держится, шелкография или DTF?
Пластизолевая шелкография служит дольше, 100+ стирок. DTF 50+. Для одного сезона разницы нет.
Почему принт потрескался после первой стирки?
Либо стирали горячее 40 °C и гладили по рисунку, либо принт недосушен на производстве. Второе гарантийный случай.
Можно ли гладить футболку с принтом?
Да, с изнанки или через ткань. По рисунку нельзя: пластизоль и плёнка плавятся.
Какой принт не боится горячей стирки?
Сублимация и вышивка. Термоперенос ПВХ выдерживает до 80 °C.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
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