Мерч для команды на 10-50 человек строится вокруг одной вещи, которую носят все: худи или футболка в одном цвете с одним логотипом, остальное добавляется. На таких тиражах выигрывают DTF и вышивка, они работают от 10-20 штук и позволяют поставить имя каждому. Комплект на человека обходится от 1 300 ₽ за футболку с бутылкой до 4 500 ₽ за худи с вышивкой, кепку и термокружку. Ниже варианты под спорт, стартап и отдел компании.
Что объединяет команду визуально
Один цвет и один логотип на всех. Разные размеры и крой допустимы, разные цвета разрушают картинку. Имя или номер на рукаве или спине делает вещь личной и повышает шанс, что её будут носить. Для команды, которая выходит на публику, добавляется второй уровень: кепка или бейдж в том же цвете.
Три сценария
|Команда
|Основа
|Дополнение
|Технология
|На человека
|Спортивная, любительская лига
|футболка или джерси из синтетики с номером
|кепка, бутылка 600 мл, мешок для формы
|сублимация или термоперенос для номеров
|1 300-2 200 ₽
|Стартап, продуктовая команда
|худи 320 г/м² графит с маленькой вышивкой
|стикерпак, термокружка, носки с жаккардом
|вышивка, UV-DTF для стикеров
|3 200-4 500 ₽
|Отдел компании, выезд, конференция
|поло или футболка 190 г/м² в фирменном цвете
|бейсболка, шоппер, бейдж с именем
|шелкография от 50, DTF до 50
|1 500-2 600 ₽
Технология под малый тираж
- 10-20 человек: DTF для печати, вышивка от 20. Шелкография на таком тираже не окупает трафарет.
- 20-50 человек: вышивка для худи и поло, DTF для футболок с полноцветом, шелкография от 50 для простого логотипа.
- Имена и номера: в DTF добавляются в макет бесплатно, термопереносом от 10 штук, вышивкой имени плюс 150-200 ₽ к изделию.
Сравнение технологий по цене и тиражу в статье шелкография или DTF.
Как собрать размеры без потерь
На 10-50 человек размеры собираются поимённо, статистическая раскладка здесь не работает. Таблица в общем чате с размерной сеткой модели, два дня на ответы, затем плюс одна-две единицы ходовых размеров на замену. Разные размеры одной модели идут одним тиражом без доплаты, смена модели или цвета печати внутри тиража 1 000 ₽.
Худи для команды: что выбрать
- Плотность 320 г/м²: тяжёлое, тёплое, держит форму. Для осени и зимы, для стартапов и IT.
- Плотность 240-280 г/м²: легче и дешевле на 600-800 ₽, для межсезонья и спортзала.
- Цвет: графит, чёрный, тёмно-синий носят вне работы чаще, чем фирменный яркий.
- Логотип: вышивка 6-8 см на груди слева. Крупный принт на груди превращает худи в форму.
- Имя: вышивка на рукаве или под воротом сзади.
Модели и цены в разделе худи с логотипом.
Спортивная команда: отдельные правила
Для формы с номерами берут синтетику: она сохнет быстро и не тянется после стирки. Номера и фамилии наносят термопереносом ПВХ, он выдерживает стирку до 80 °C, или печатают всю форму сублимацией, тогда номер не ощущается и не трескается. Болельщикам хватает хлопковой футболки с DTF-принтом команды. Единый мерч на игроков и болельщиков: кепка и шарф с логотипом.
Сроки
Футболки с DTF на складских моделях от 3 рабочих дней. Худи с вышивкой и именами от 5-7 дней. Спортивная форма сублимацией под заказ 2-3 недели., на команду из 15 человек с худи это как раз один заказ.
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Частые вопросы
Сколько стоит мерч для команды из 15 человек?
Футболка с принтом и бутылка около 1 300 ₽ на человека, худи с вышивкой и именем около 2 500 ₽, полный комплект с кепкой и термокружкой до 4 500 ₽.
Можно ли сделать 12 худи с разными именами?
Да, вышивка от 20 штук, DTF и термоперенос от 10. На 12 худи имена делаем DTF или термопереносом.
Какая технология для 20 футболок?
DTF: полноцвет без доплаты за цвета, от 10 штук, 110-150 ₽ за принт A4.
Что заказать спортивной команде?
Форму из синтетики с номерами термопереносом или сублимацией, кепки, бутылки 600 мл. Болельщикам хлопковые футболки с принтом.
Успеете за неделю?
Футболки и кепки с DTF да. Худи с вышивкой при свободном участке тоже, но лучше закладывать 7-10 дней.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
- Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
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