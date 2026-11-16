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Мерч для команды: спорт, стартап, отдел. Единый стиль на 10-50 человек

Мерч для команды на 10-50 человек: худи, футболки, кепки, бутылки с одним логотипом и именами. Комплекты от 1 300 до 4 500 ₽, размеры, технология.

Алексей Бобылевоснователь AEPRINT, производство мерча с 2009 года Опубликовано Поделиться
Мерч для команды: спорт, стартап, отдел. Единый стиль на 10-50 человек

Мерч для команды на 10-50 человек строится вокруг одной вещи, которую носят все: худи или футболка в одном цвете с одним логотипом, остальное добавляется. На таких тиражах выигрывают DTF и вышивка, они работают от 10-20 штук и позволяют поставить имя каждому. Комплект на человека обходится от 1 300 ₽ за футболку с бутылкой до 4 500 ₽ за худи с вышивкой, кепку и термокружку. Ниже варианты под спорт, стартап и отдел компании.

Что объединяет команду визуально

Один цвет и один логотип на всех. Разные размеры и крой допустимы, разные цвета разрушают картинку. Имя или номер на рукаве или спине делает вещь личной и повышает шанс, что её будут носить. Для команды, которая выходит на публику, добавляется второй уровень: кепка или бейдж в том же цвете.

Три сценария

КомандаОсноваДополнениеТехнологияНа человека
Спортивная, любительская лигафутболка или джерси из синтетики с номеромкепка, бутылка 600 мл, мешок для формысублимация или термоперенос для номеров1 300-2 200 ₽
Стартап, продуктовая командахуди 320 г/м² графит с маленькой вышивкойстикерпак, термокружка, носки с жаккардомвышивка, UV-DTF для стикеров3 200-4 500 ₽
Отдел компании, выезд, конференцияполо или футболка 190 г/м² в фирменном цветебейсболка, шоппер, бейдж с именемшелкография от 50, DTF до 501 500-2 600 ₽

Технология под малый тираж

  • 10-20 человек: DTF для печати, вышивка от 20. Шелкография на таком тираже не окупает трафарет.
  • 20-50 человек: вышивка для худи и поло, DTF для футболок с полноцветом, шелкография от 50 для простого логотипа.
  • Имена и номера: в DTF добавляются в макет бесплатно, термопереносом от 10 штук, вышивкой имени плюс 150-200 ₽ к изделию.

Сравнение технологий по цене и тиражу в статье шелкография или DTF.

Как собрать размеры без потерь

На 10-50 человек размеры собираются поимённо, статистическая раскладка здесь не работает. Таблица в общем чате с размерной сеткой модели, два дня на ответы, затем плюс одна-две единицы ходовых размеров на замену. Разные размеры одной модели идут одним тиражом без доплаты, смена модели или цвета печати внутри тиража 1 000 ₽.

Худи для команды: что выбрать

  • Плотность 320 г/м²: тяжёлое, тёплое, держит форму. Для осени и зимы, для стартапов и IT.
  • Плотность 240-280 г/м²: легче и дешевле на 600-800 ₽, для межсезонья и спортзала.
  • Цвет: графит, чёрный, тёмно-синий носят вне работы чаще, чем фирменный яркий.
  • Логотип: вышивка 6-8 см на груди слева. Крупный принт на груди превращает худи в форму.
  • Имя: вышивка на рукаве или под воротом сзади.

Модели и цены в разделе худи с логотипом.

Спортивная команда: отдельные правила

Для формы с номерами берут синтетику: она сохнет быстро и не тянется после стирки. Номера и фамилии наносят термопереносом ПВХ, он выдерживает стирку до 80 °C, или печатают всю форму сублимацией, тогда номер не ощущается и не трескается. Болельщикам хватает хлопковой футболки с DTF-принтом команды. Единый мерч на игроков и болельщиков: кепка и шарф с логотипом.

Сроки

Футболки с DTF на складских моделях от 3 рабочих дней. Худи с вышивкой и именами от 5-7 дней. Спортивная форма сублимацией под заказ 2-3 недели., на команду из 15 человек с худи это как раз один заказ.

Смотрите также: мерч для сотрудников, 30 идей для мерча, размер принта на футболке, бейсболки с логотипом.

Частые вопросы

Сколько стоит мерч для команды из 15 человек?

Футболка с принтом и бутылка около 1 300 ₽ на человека, худи с вышивкой и именем около 2 500 ₽, полный комплект с кепкой и термокружкой до 4 500 ₽.

Можно ли сделать 12 худи с разными именами?

Да, вышивка от 20 штук, DTF и термоперенос от 10. На 12 худи имена делаем DTF или термопереносом.

Какая технология для 20 футболок?

DTF: полноцвет без доплаты за цвета, от 10 штук, 110-150 ₽ за принт A4.

Что заказать спортивной команде?

Форму из синтетики с номерами термопереносом или сублимацией, кепки, бутылки 600 мл. Болельщикам хлопковые футболки с принтом.

Успеете за неделю?

Футболки и кепки с DTF да. Худи с вышивкой при свободном участке тоже, но лучше закладывать 7-10 дней.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите логотип в любом виде, количество и срок, к которому нужен тираж.
  2. Технолог подберёт изделие и способ нанесения, менеджер пришлёт расчёт с ценами и сроками.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовый тираж забираете в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге, с 2009 года. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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