Сегодня бейсболка – это больше, чем просто головной убор. Она дополняет образ, защищает от солнца и всё чаще становится частью корпоративного стиля или брендированного мерча.
Универсальная, удобная и легко персонализируемая – именно поэтому бейсболка остаётся одним из самых популярных аксессуаров для промо-мероприятий, командной формы и подарков клиентам.
Разберёмся, какие бывают бейсболки, как выбрать подходящую модель – и на что обратить внимание, если вы планируете брендирование.
Немного истории
Кепки появились ещё в Европе XVI века, а современный вид бейсболка получила в США – как часть экипировки игроков в бейсбол. Увеличенный козырёк защищал глаза от солнца, а логотипы команд быстро превратили аксессуар в символ принадлежности и поддержки.
Со временем бейсболка вышла за рамки спорта и стала массовым элементом гардероба – для мужчин, женщин и детей.
Сегодня это универсальный аксессуар, который одинаково уместен в повседневной жизни, на мероприятиях и в корпоративной среде.
Основные виды бейсболок
Пятиклинка
Классический вариант из пяти панелей. Удобна для нанесения – на лобовой части нет центрального шва, поэтому логотип смотрится особенно аккуратно.
Шестиклинка
Самая популярная модель. Хорошо держит форму и комфортно сидит, но при брендировании требует чуть больше внимания из-за центрального шва.
Snapback (с прямым козырьком)
Культовый силуэт с прямым козырьком. Часто используется в street-стиле и молодёжных коллекциях.
Тракер
Модель с сетчатыми задними клиньями – лёгкий летний вариант, хорошо пропускающий воздух.
Немка
Более закрытый фасон с цельным куполом и арочным козырьком – удобен для активного отдыха.
Из чего состоит бейсболка
Козырёк
Может быть прямым или изогнутым. Бывает без оформления, с контрастной окантовкой или «сэндвич» из нескольких слоёв. Это дополнительная зона для нанесения.
Клинья
Формируют купол бейсболки. Основная зона для логотипа – вышивка, печать или шевроны.
Люверсы
Отверстия для вентиляции – металлические или обшивные. В некоторых моделях используется сетка.
Хольнитен
Декоративная заклёпка на макушке, фиксирующая конструкцию.
Застёжка
Бывает пластиковой, металлической или на липучке. Возможна персонализация: брендированный ремешок или гравировка.
Как выбрать бейсболку
Размер
Большинство моделей регулируются, но важно, чтобы бейсболка комфортно сидела.
Форма лица
Низкие модели округляют лицо, высокие – визуально вытягивают.
Фигура
Крупной комплекции подходят более массивные модели, миниатюрным – аккуратные.
Материалы и сезонность
- хлопок и смесовые ткани – универсальны для промо и мерча
- синтетика – оптимальна для спорта
- утеплённые варианты – для холодного сезона
Натуральные материалы лучше смотрятся в корпоративных решениях, синтетика – в спортивных.
Как носить бейсболку
- козырьком вперёд – классика
- козырьком назад – расслабленный стиль
- вбок – креативный вариант
Лучше всего бейсболка сочетается с casual и sport-образами.
Персонализация и брендирование
Бейсболка – один из самых удобных носителей бренда.
Используются:
Популярные модели:
- пятиклинка – идеально для нанесения
- шестиклинка – держит форму
- snapback – выразительный силуэт
Тренды:
- минимализм
- натуральные материалы
- аккуратный логотип
- индивидуальный подход
Такие бейсболки легко вписываются в повседневную жизнь – а значит, бренд остаётся рядом с человеком.
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