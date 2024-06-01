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Производство: Взгляд изнутри

На летний период мы решили открыть двери нашего производства для наших клиентов. Вплоть до сентября, в конце каждого месяца мы будем организовывать экскурсии

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Производство: Взгляд изнутри

На летний период мы решили открыть двери нашего производства для наших клиентов.
Вплоть до сентября, в конце каждого месяца мы будем организовывать экскурсии на наше производство.
Как это было:

  • Участники познакомились с руководителями компании;
  • Клиенты погрузились в атмосферу производства и увидели, как появляется корпоративный мерч;
  • Гости познакомились с самыми популярными технологиями нанесения логотипов на продукцию;
  • Получили уникальные подарки, которые сделали своими руками;
  • В формате Нетворкинга познакомились ближе, обсудили вопросы и возможности компании.
Смотрите фотоотчет и записывайтесь на следующие news@aeprint.ru. Количество мест на каждую экскурсию ограничено.

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