Производство: Взгляд изнутри

На летний период мы решили открыть двери нашего производства для наших клиентов.

Вплоть до сентября, в конце каждого месяца мы будем организовывать экскурсии на наше производство.

Как это было:

Участники познакомились с руководителями компании;

Клиенты погрузились в атмосферу производства и увидели, как появляется корпоративный мерч;

Гости познакомились с самыми популярными технологиями нанесения логотипов на продукцию;

Получили уникальные подарки, которые сделали своими руками;

В формате Нетворкинга познакомились ближе, обсудили вопросы и возможности компании.

Смотрите фотоотчет и записывайтесь на следующие news@aeprint.ru. Количество мест на каждую экскурсию ограничено.