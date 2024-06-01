Производство: Взгляд изнутри

На летний период мы решили открыть двери нашего производства для наших клиентов.
Вплоть до сентября, в конце каждого месяца мы будем организовывать экскурсии на наше производство.
Как это было:
- Участники познакомились с руководителями компании;
- Клиенты погрузились в атмосферу производства и увидели, как появляется корпоративный мерч;
- Гости познакомились с самыми популярными технологиями нанесения логотипов на продукцию;
- Получили уникальные подарки, которые сделали своими руками;
- В формате Нетворкинга познакомились ближе, обсудили вопросы и возможности компании.