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Корпоративные подарки партнёрам: что дарить и сколько тратить

Корпоративные подарки партнёрам и руководителям: часы, ежедневники, электроника, наборы в подарочной упаковке. Как выбрать и оформить. Производство AEPRINT.

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Корпоративные подарки партнёрам: что дарить и сколько тратить

Партнёрам дарят статусные вещи с аккуратным брендированием: часы, ежедневники в коже, электронику, наборы в подарочной коробке. Бюджет обычно от 3 000 ₽, а логотип небольшой: гравировка или тиснение вместо яркой печати.

Чем подарок партнёру отличается от подарка сотруднику

  • Меньше логотипа. Партнёр не станет носить вещь с крупной рекламой вашей компании. Гравировка или тиснение выглядят уместно.
  • Качество важнее количества. Одна хорошая вещь лучше набора из пяти мелочей.
  • Упаковка обязательна. Подарочная коробка и открытка с подписью руководителя.
  • Персонализация. Для главных партнёров добавьте имя, инициалы или отдельную надпись.

Что подходит партнёрам

ПодарокКак брендироватьКому подходит
Наручные или настольные часыГравировка, печать на циферблатеРуководителям, главным партнёрам
Ежедневник в подарочной упаковкеБлинтовое тиснение или тиснение фольгойВсем партнёрам
Элитная ручка в футляреЛазерная гравировкаРуководителям
МетеостанцияУФ-печать, гравировкаОфисным партнёрам
Термокружка или термосЛазерная гравировкаТем, кто много ездит
Набор для винаГравировка на коробке и предметахПартнёрам с неформальными отношениями

Сколько стоит брендирование

Тиснение на ежедневнике: блинтовое от 15 до 30 ₽, фольгой от 20 до 35 ₽, цветное от 25 до 40 ₽ за штуку в зависимости от тиража. Лазерная гравировка на термокружке: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50. Пример: на 30 ежедневников тиснение фольгой обойдётся не дороже 1 050 ₽ за весь тираж. Цену самих изделий считаем под модель и количество.

Как вручить

  1. Добавьте открытку с личной подписью руководителя или менеджера.
  2. Вручите лично на встрече или отправьте курьером в офис партнёра.
  3. Отправьте до 20 декабря, пока подарок не потерялся среди других.

Частые вопросы

Что подарить деловому партнёру на Новый год?

Часы, ежедневник 2027 в подарочной упаковке, элитную ручку, метеостанцию или набор в фирменной коробке. Логотип небольшой, гравировкой или тиснением.

Сколько стоит подарок партнёру?

Обычно от 3 000 ₽. Для главных партнёров бюджет выше, для остальных подойдут подарки 1 000-2 000 ₽.

Можно ли сделать именные подарки?

Да. Имя или инициалы наносят гравировкой или тиснением на каждое изделие отдельно.

Как заказать в AEPRINT

  1. Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
  2. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
  3. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
  4. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.

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