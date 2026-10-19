Партнёрам дарят статусные вещи с аккуратным брендированием: часы, ежедневники в коже, электронику, наборы в подарочной коробке. Бюджет обычно от 3 000 ₽, а логотип небольшой: гравировка или тиснение вместо яркой печати.
Чем подарок партнёру отличается от подарка сотруднику
- Меньше логотипа. Партнёр не станет носить вещь с крупной рекламой вашей компании. Гравировка или тиснение выглядят уместно.
- Качество важнее количества. Одна хорошая вещь лучше набора из пяти мелочей.
- Упаковка обязательна. Подарочная коробка и открытка с подписью руководителя.
- Персонализация. Для главных партнёров добавьте имя, инициалы или отдельную надпись.
Что подходит партнёрам
|Подарок
|Как брендировать
|Кому подходит
|Наручные или настольные часы
|Гравировка, печать на циферблате
|Руководителям, главным партнёрам
|Ежедневник в подарочной упаковке
|Блинтовое тиснение или тиснение фольгой
|Всем партнёрам
|Элитная ручка в футляре
|Лазерная гравировка
|Руководителям
|Метеостанция
|УФ-печать, гравировка
|Офисным партнёрам
|Термокружка или термос
|Лазерная гравировка
|Тем, кто много ездит
|Набор для вина
|Гравировка на коробке и предметах
|Партнёрам с неформальными отношениями
Сколько стоит брендирование
Тиснение на ежедневнике: блинтовое от 15 до 30 ₽, фольгой от 20 до 35 ₽, цветное от 25 до 40 ₽ за штуку в зависимости от тиража. Лазерная гравировка на термокружке: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50. Пример: на 30 ежедневников тиснение фольгой обойдётся не дороже 1 050 ₽ за весь тираж. Цену самих изделий считаем под модель и количество.
Как вручить
- Добавьте открытку с личной подписью руководителя или менеджера.
- Вручите лично на встрече или отправьте курьером в офис партнёра.
- Отправьте до 20 декабря, пока подарок не потерялся среди других.
Частые вопросы
Что подарить деловому партнёру на Новый год?
Часы, ежедневник 2027 в подарочной упаковке, элитную ручку, метеостанцию или набор в фирменной коробке. Логотип небольшой, гравировкой или тиснением.
Сколько стоит подарок партнёру?
Обычно от 3 000 ₽. Для главных партнёров бюджет выше, для остальных подойдут подарки 1 000-2 000 ₽.
Можно ли сделать именные подарки?
Да. Имя или инициалы наносят гравировкой или тиснением на каждое изделие отдельно.
Как заказать в AEPRINT
- Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде.
- Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время.
- Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство.
- Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.
Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.
Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.