Партнёрам дарят статусные вещи с аккуратным брендированием: часы, ежедневники в коже, электронику, наборы в подарочной коробке. Бюджет обычно от 3 000 ₽, а логотип небольшой: гравировка или тиснение вместо яркой печати.

Чем подарок партнёру отличается от подарка сотруднику

Меньше логотипа. Партнёр не станет носить вещь с крупной рекламой вашей компании. Гравировка или тиснение выглядят уместно.

Партнёр не станет носить вещь с крупной рекламой вашей компании. Гравировка или тиснение выглядят уместно. Качество важнее количества. Одна хорошая вещь лучше набора из пяти мелочей.

Одна хорошая вещь лучше набора из пяти мелочей. Упаковка обязательна. Подарочная коробка и открытка с подписью руководителя.

Подарочная коробка и открытка с подписью руководителя. Персонализация. Для главных партнёров добавьте имя, инициалы или отдельную надпись.

Что подходит партнёрам

Подарок Как брендировать Кому подходит Наручные или настольные часы Гравировка, печать на циферблате Руководителям, главным партнёрам Ежедневник в подарочной упаковке Блинтовое тиснение или тиснение фольгой Всем партнёрам Элитная ручка в футляре Лазерная гравировка Руководителям Метеостанция УФ-печать, гравировка Офисным партнёрам Термокружка или термос Лазерная гравировка Тем, кто много ездит Набор для вина Гравировка на коробке и предметах Партнёрам с неформальными отношениями

Сколько стоит брендирование

Тиснение на ежедневнике: блинтовое от 15 до 30 ₽, фольгой от 20 до 35 ₽, цветное от 25 до 40 ₽ за штуку в зависимости от тиража. Лазерная гравировка на термокружке: от 56 до 89 ₽ за штуку при тираже от 50. Пример: на 30 ежедневников тиснение фольгой обойдётся не дороже 1 050 ₽ за весь тираж. Цену самих изделий считаем под модель и количество.

Посчитаем стоимость под ваш тираж Пришлите список изделий и количество — подготовим смету с ценами и сроками. Получить расчёт

Как вручить

Добавьте открытку с личной подписью руководителя или менеджера. Вручите лично на встрече или отправьте курьером в офис партнёра. Отправьте до 20 декабря, пока подарок не потерялся среди других.

Частые вопросы

Что подарить деловому партнёру на Новый год?

Часы, ежедневник 2027 в подарочной упаковке, элитную ручку, метеостанцию или набор в фирменной коробке. Логотип небольшой, гравировкой или тиснением.

Сколько стоит подарок партнёру?

Обычно от 3 000 ₽. Для главных партнёров бюджет выше, для остальных подойдут подарки 1 000-2 000 ₽.

Можно ли сделать именные подарки?

Да. Имя или инициалы наносят гравировкой или тиснением на каждое изделие отдельно.

Как заказать в AEPRINT

Пришлите количество получателей, бюджет на один подарок и логотип в любом виде. Менеджер соберёт 2-3 варианта и пришлёт расчёт за 30 минут в рабочее время. Вы утверждаете макет на бланке утверждения. Только после подписи заказ уходит в производство. Готовые подарки забираете в шоуруме в Екатеринбурге или получаете доставкой по России.

Производим на собственной площадке 1 000 м² в Екатеринбурге. Среди клиентов: Роснефть, Банк России, ЕВРАЗ, Росатом.

Минимальная сумма заказа: 30 000 ₽. Работаем с НДС, по договору, с полным пакетом закрывающих документов. Телефон: 8 (800) 707-57-06, почта info@aeprint.ru.